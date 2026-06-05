A húszas éveikben járó egyedülállók egyre inkább a mesterséges intelligencia segítségére szorulhatnak a randialkalmazásokon történő beszélgetésindításnál: a fiatalabb generáció tagjai szeretnének párt találni, de sokkal kevésbé magabiztosak, mint az idősebb korosztály. A kevesebb személyes találkozás és a digitális térben zajló ismerkedés ezt tovább nehezíti – írja a BBC.
Miért kell mesterséges intelligencia a randialkalmazásokban a fiataloknak?
Szakértők szerint a Z generáció tagjai „mindenképpen szeretnének szerelmet találni”, ugyanakkor sokan küzdenek azzal, hogy elég magabiztosan kezdeményezzenek. A mesterséges intelligencia a randialkalmazásokban nem az üzenetek megírását veszi át, hanem beszélgetésindító javaslatokkal segíti a felhasználókat, hogy könnyebben kifejezzék önmagukat. A Hinge egyik AI-alapú funkciója például a felhasználói profilok alapján kínál kezdő üzeneteket egy-egy matchhez. A vállalat szerint ez nem a valódi kommunikáció helyettesítéséről szól, hanem arról, hogy csökkentse a kezdeti bizonytalanságot és növelje az önbizalmat.
Valóban a mesterséges intelligencia a jövő kulcsa?
A Hinge felhasználói bázisa tovább bővül, miközben szakértők egyre gyakrabban beszélnek „randifáradtságról” és arról, hogy sokan újra a személyes találkozásokat részesítik előnyben. A platform a Match Group része, amely a Tinder és a Match.com mögött is áll, és célja a tartós párkapcsolatok elősegítése. A Hinge vezetője szerint a Z generáció évente mintegy 1000 órával kevesebb időt tölt személyes társas érintkezéssel, mint a hasonló korú fiatalok két évtizeddel ezelőtt. Ez napi szinten több mint két órát jelent, amelyet jellemzően telefonhasználat vált fel, nem pedig valódi emberi kapcsolódás.
Tényleg megváltoztatja a randizást a mesterséges intelligencia?
Szakértők szerint a pandémia alapjaiban formálta át a fiatalok ismerkedési szokásait, és sokan ma már a randialkalmazásokat tekintik az elsődleges kapcsolatteremtési felületnek. Ugyanakkor egyre többen úgy látják, hogy ezek az appok nem teljesítették maradéktalanul azokat az ígéreteket, amelyekkel elindultak.
Aggasztó: a mesterséges intelligencia mostantól hozzáfér a privát levelezéseihez is
A Google új funkciója lehetővé teszi, hogy az AI a Gmailben található információk között is keressen. A mesterséges intelligencia mostantól nemcsak a Drive-fájlokat és mappákat, hanem az e-maileket is képes felhasználni válaszadáskor.
Ismerős hangok, klónozott arcok – így ismerjük fel az AI-alapú csalásokat
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