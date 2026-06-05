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A Z generáció tagjai közül sokan bizonytalanok abban, hogyan kezdjenek beszélgetést a randialkalmazásokban. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia már nem csupán kiegészítő eszköz, hanem sokaknál egyfajta kapaszkodóvá vált az online ismerkedésben.
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mesterséges intelligenciarandialkalmazásrandiai

A húszas éveikben járó egyedülállók egyre inkább a mesterséges intelligencia segítségére szorulhatnak a randialkalmazásokon történő beszélgetésindításnál: a fiatalabb generáció tagjai szeretnének párt találni, de sokkal kevésbé magabiztosak, mint az idősebb korosztály. A kevesebb személyes találkozás és a digitális térben zajló ismerkedés ezt tovább nehezíti – írja a BBC.

A Z generáció egyre inkább a mesterséges intelligencia segítségére támaszkodik a beszélgetésindításban
A Z generáció egyre inkább a mesterséges intelligencia segítségére támaszkodik a beszélgetésindításban – Fotó: Pexels

Miért kell mesterséges intelligencia a randialkalmazásokban a fiataloknak?

Szakértők szerint a Z generáció tagjai „mindenképpen szeretnének szerelmet találni”, ugyanakkor sokan küzdenek azzal, hogy elég magabiztosan kezdeményezzenek. A mesterséges intelligencia a randialkalmazásokban nem az üzenetek megírását veszi át, hanem beszélgetésindító javaslatokkal segíti a felhasználókat, hogy könnyebben kifejezzék önmagukat. A Hinge egyik AI-alapú funkciója például a felhasználói profilok alapján kínál kezdő üzeneteket egy-egy matchhez. A vállalat szerint ez nem a valódi kommunikáció helyettesítéséről szól, hanem arról, hogy csökkentse a kezdeti bizonytalanságot és növelje az önbizalmat.

Valóban a mesterséges intelligencia a jövő kulcsa?

A Hinge felhasználói bázisa tovább bővül, miközben szakértők egyre gyakrabban beszélnek „randifáradtságról” és arról, hogy sokan újra a személyes találkozásokat részesítik előnyben. A platform a Match Group része, amely a Tinder és a Match.com mögött is áll, és célja a tartós párkapcsolatok elősegítése. A Hinge vezetője szerint a Z generáció évente mintegy 1000 órával kevesebb időt tölt személyes társas érintkezéssel, mint a hasonló korú fiatalok két évtizeddel ezelőtt. Ez napi szinten több mint két órát jelent, amelyet jellemzően telefonhasználat vált fel, nem pedig valódi emberi kapcsolódás.

Tényleg megváltoztatja a randizást a mesterséges intelligencia?

Szakértők szerint a pandémia alapjaiban formálta át a fiatalok ismerkedési szokásait, és sokan ma már a randialkalmazásokat tekintik az elsődleges kapcsolatteremtési felületnek. Ugyanakkor egyre többen úgy látják, hogy ezek az appok nem teljesítették maradéktalanul azokat az ígéreteket, amelyekkel elindultak.

Aggasztó: a mesterséges intelligencia mostantól hozzáfér a privát levelezéseihez is

A Google új funkciója lehetővé teszi, hogy az AI a Gmailben található információk között is keressen. A mesterséges intelligencia mostantól nemcsak a Drive-fájlokat és mappákat, hanem az e-maileket is képes felhasználni válaszadáskor.

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A deepfake technológia ma már olyan szinten van, hogy egy ismerős arc vagy hang látványa önmagában nem elegendő bizonyíték arra, hogy valóban azzal a személlyel van-e dolgunk.

 

 

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