A mesterséges intelligencia Nostradamusa: 24 éves zseni hódította meg a Wall Streetet

Egyre nagyobb a felhajtás a Wall Streeten egy 24 éves német származású AI-zseni, Leopold Aschenbrenner körül, miután mesterséges intelligencia alapú befektetéseivel alig két év alatt több mint 20 milliárd dolláros vagyonkezelői alapot épített. A korábbi OpenAI-kutatót sokan az „AI Nostradamusának” nevezik, aki merész piaci fogadásokkal hívta fel magára a figyelmet a mesterséges intelligencia gyorsan változó világában – írja a New York Post.

A mesterséges intelligencia Nostradamusaként emlegetik a 24 éves német származású fiatalt – Fotó: Unsplash

A mesterséges intelligencia Nostradamusa felforgatta a Wall Streetet

Aschenbrenner 2024-ben indította el a Situational Awareness nevű befektetési alapját néhány százmillió dolláros indulótőkével, korábbi befektetési tapasztalat nélkül. Az alap azonban rövid idő alatt az AI-szektor egyik legjobban teljesítő szereplőjévé vált: az idei év májusáig mintegy 270 százalékos hozamot ért el, indulása óta pedig több mint 1000 százalékos növekedést mutatott.

A portfólió egyik kulcseleme a mesterséges intelligenciával foglalkozó Anthropic, amely az alap eszközeinek nagyjából ötödét adja. A háttérben olyan kiemelt befektető is feltűnik, mint a Jane Street, amely ritkán finanszíroz külső alapkezelőket. A gyors felfutás hatására Aschenbrenner neve egyre gyakrabban kerül egy kategóriába a nagy hedge fund menedzserekkel, például Bill Ackmannal vagy Dan Loebbal.

A piaci reakciók sem maradtak el: egyes részvények látványosan megmozdultak az alap ügyleteinek nyilvánosságra kerülése után.

A T1 Energy részvénye például 23 százalékot ugrott egyetlen nap alatt, miután kiderült, hogy a fund részesedést vásárolt benne. A sikersorozat mellett ugyanakkor voltak visszaesések is: a kínai DeepSeek olcsó AI-modelljének bejelentése után piaci turbulencia érte az alapot, amit azonban viszonylag gyorsan követett az AI-infrastruktúra iránti befektetői érdeklődés újbóli erősödése.

Aschenbrenner ismertségét egy 2024-es esszé is megalapozta, amelyben a mesterséges intelligencia világgazdaságra és geopolitikára gyakorolt hatását vázolta fel. A gondolatmenet sokak szerint hozzájárult ahhoz, hogy a piacokon egyre többen keressék a legjobb AI befektetések irányait.