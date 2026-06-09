Új korszak a sebészetben: mesterséges intelligencia segíti a műtéteket

A brit egészségügyben először használtak egy új, valós idejű támogatást nyújtó rendszert, amely a mesterséges intelligencia segítségével segíti a sebészek munkáját egy műtét során. Az áttörő technológiát egy londoni kórházban próbálták ki egy bélműtét közben. A fejlesztés célja, hogy a mesterséges intelligencia használata műtét közben növelje a beavatkozások pontosságát és biztonságát – írja a Sky News.

A brit sebészek először alkalmaztak mesterséges intelligencia alapú eszközt egy műtét során (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Új korszak a műtőkben: valósággá vált a mesterséges intelligencia használata

A brit sebészek először alkalmazták a Eureka system nevű, mesterséges intelligenciával működő eszközt egy élő műtét során. A rendszer különlegessége, hogy valós időben, színkódokkal jelöli a test különböző anatómiai részeit, így segítve az orvosokat abban, hogy jobban lássák és elkülönítsék a műtét szempontjából fontos struktúrákat.

A technológiát japán orvosok fejlesztették ki, akik több ezer sebészeti videó felhasználásával tanították be a rendszert.

A hordozható AI-eszközt először egy 60-as éveiben járó női páciensen használták a londoni St Mark’s Hospital kórházban, amely az Egyesült Királyság egyik vezető bélsebészeti központja. A beavatkozás során bélreszekciót végeztek.

Kapil Sahnan konzultáns sebész szerint a rendszer olyan, mintha egy „plusz segítő kéz” dolgozna a műtőben: az eszköz segít észrevenni azokat a rejtett anatómiai részleteket, amelyek szabad szemmel nem mindig láthatók, így csökkentheti a hibák kockázatát és növelheti a beavatkozás biztonságát. A szakember egy hétköznapi példával is érzékeltette a technológia szerepét: korábban térképet használtak az útvonaltervezéshez, ma viszont sokan Google Maps vagy Waze alkalmazásra támaszkodnak.

A rendszer a sebészetben is hasonló váltást jelent: a mesterséges intelligencia valós időben segíti a tájékozódást a műtét közben.

A fejlesztők jelenleg azt vizsgálják, hogyan lehet tudományosan is igazolni a rendszer előnyeit, és miként lehetne szélesebb körben bevezetni a kórházakban. A cél az, hogy a következő években minél több műtőben elérhető legyen ez a technológia.