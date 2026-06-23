A Meta figyelte a saját alkalmazottainak a billentyűleütéseit és egérmozgásait

A Meta „felfüggeszti” az alkalmazottak nyomon követését. A Facebook-cég megfigyelte a saját munkavállalóinak a billentyűleütéseit és egérmozgásait. A vállalat nem azért függesztette fel ezt az eljárást, mert a dolgozók – érthető módon – nem érezték jól magukat az állandó megfigyelés miatt, vagy mert a program esetleg megsértette volna az adatvédelmi törvényeket. Az ok sokkal nyugtalanítóbb: a munkavállalók magánbeszélgetései, teljesítményadatai véletlenül a Meta teljes személyzete, az egész vállalat számára hozzáférhetővé váltak. A cég most azt mondja, a programot megfelelő gondossággal tervezték meg, hogy adatvédelmi szempontból ne legyen probléma, az eljárást a súlyos belső adatszivárgás miatt felfüggesztik.

A Meta megfigyelte a saját munkavállalóinak a billentyűleütéseit és egérmozgásait (illusztráció)

Fotó: DOMINIKA ZARZYCKA / NurPhoto

Korábban ugyan azt mondták, hogy az alkalmazottakról összegyűjtött adatokat szigorúan ellenőrzik, de ez már nem az első biztonsági problémája a cégnek - sőt. Valójában csak egy újabb eset a vállalatnál bekövetkezett, mesterséges intelligenciával kapcsolatos kiberbiztonsági incidensek sorában. A Meta képviselőinek már márciusban is magyarázkodniuk kellett egy másik biztonsági incidens miatt, később pedig

hackerek kihasználták a mesterséges intelligenciával működő ügyfélszolgálati csevegőrobotját Instagram-fiókok eltérítésére.

Miért figyelte meg a Meta a saját dolgozóit?

Áprilisban jelentette be a Meta, a „Model Capability Initiative” (MCI) nevű mesterséges intelligencia-képzési programot, amelynek célja a vállalat mesterséges intelligencia-modelljeinek fejlesztése volt az alkalmazottak billentyűleütéseinek és egérmozgásainak adatokként való felhasználásával. A programot – amely a legtöbb alkalmazott számára kötelező volt – többen bírálták, kényelmetlenül érezték magukat amiatt, hogy adataikat rögzítik.