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mesterséges intelligencia

A Meta figyelte a saját alkalmazottainak a billentyűleütéseit és egérmozgásait

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Most "felfüggesztik" ezt, de nem azért, amit elsőre hinnénk. A Facebookot is tulajdonló Meta azért döntött a megfigyelés leállítása mellett, mert súlyos belső adatszivárgás történt.
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mesterséges intelligenciamegfigyelésMetaFacebookadatszivárgás

A Meta „felfüggeszti” az alkalmazottak nyomon követését. A Facebook-cég megfigyelte a saját munkavállalóinak a billentyűleütéseit és egérmozgásait. A vállalat nem azért függesztette fel ezt az eljárást, mert a dolgozók – érthető módon – nem érezték jól magukat az állandó megfigyelés miatt, vagy mert a program esetleg megsértette volna az adatvédelmi törvényeket. Az ok sokkal nyugtalanítóbb:  a munkavállalók magánbeszélgetései, teljesítményadatai véletlenül a Meta teljes személyzete, az egész vállalat számára hozzáférhetővé váltak. A cég most azt mondja, a programot megfelelő gondossággal tervezték meg, hogy adatvédelmi szempontból ne legyen probléma, az eljárást a súlyos belső adatszivárgás miatt felfüggesztik. 

Meta
A Meta megfigyelte a saját munkavállalóinak a billentyűleütéseit és egérmozgásait (illusztráció)
Fotó: DOMINIKA ZARZYCKA / NurPhoto

Korábban ugyan azt mondták, hogy az alkalmazottakról összegyűjtött adatokat szigorúan ellenőrzik, de ez már nem az első biztonsági problémája a cégnek - sőt. Valójában csak egy újabb eset a vállalatnál bekövetkezett, mesterséges intelligenciával kapcsolatos kiberbiztonsági incidensek sorában. A Meta képviselőinek már márciusban is magyarázkodniuk kellett egy másik biztonsági incidens miatt, később pedig 

hackerek kihasználták a mesterséges intelligenciával működő ügyfélszolgálati csevegőrobotját Instagram-fiókok eltérítésére.

Miért figyelte meg a Meta a saját dolgozóit?

Áprilisban jelentette be a Meta, a „Model Capability Initiative” (MCI) nevű mesterséges intelligencia-képzési programot, amelynek célja a vállalat mesterséges intelligencia-modelljeinek fejlesztése volt az alkalmazottak billentyűleütéseinek és egérmozgásainak adatokként való felhasználásával. A programot – amely a legtöbb alkalmazott számára kötelező volt – többen bírálták, kényelmetlenül érezték magukat amiatt, hogy adataikat rögzítik.

 

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