Három hónapot kaptak a techóriások: blokkolni kell a meztelen képeket

A meztelen képek elleni új brit javaslatot Keir Starmer miniszterelnök jelentette be a London Tech Weeken. A kormány három hónapot ad a techcégeknek arra, hogy önként aktiválják a meglévő védelmi funkciókat, vagy új szoftveres megoldásokat vezessenek be. Ha ez nem történik meg, törvénnyel kényszeríthetik ki a változtatást, akár bírságokkal vagy súlyosabb jogi következményekkel.
Meztelen képek: gyermekvédelmi lépés vagy adatvédelmi kockázat?
A brit kormány szerint a cél az, hogy a gyerekek ne tudjanak meztelen vagy szexuálisan explicit képeket készíteni, küldeni vagy fogadni a saját eszközeiken. A javaslat hátterében az online zaklatás, a behálózás és a zsarolás, vagyis a sextortion miatti aggodalmak állnak.
Az Apple már most is kínál hasonló védelmi funkciókat:
a Communication Safety például figyelmeztetheti a gyerekeket, ha meztelenséget tartalmazó képet vagy videót kapnak vagy küldenének bizonyos Apple-alkalmazásokban.
A brit kormány azonban ennél szélesebb, eszközszintű védelemben gondolkodik.
A felnőtteket nem érintené a korlátozás
A tervek szerint a szabályozás nem tiltaná meg a felnőtteknek az ilyen tartalmak elérését vagy küldését. A 18 év felettiek életkor-ellenőrzés után továbbra is használhatnák az eszközeiket ilyen célra.
A javaslat ugyanakkor komoly adatvédelmi vitát váltott ki:
Jogvédő szervezetek attól tartanak, hogy az életkor-ellenőrzés és az eszközszintű szűrés túlzott megfigyeléshez vezethet.
Más gyermekvédelmi szervezetek viszont üdvözölték a tervet, szerintük a nagy techcégeknek sokkal nagyobb felelősséget kell vállalniuk a kiskorúak online biztonságáért.
A brit kormány szerint a vállalatoknak három hónapjuk van bizonyítani, hogy képesek hatékony és adatvédelmi szempontból is elfogadható megoldást nyújtani. Ha nem lépnek, London jogszabállyal írhatja elő a meztelen képek blokkolását a gyerekek eszközein – tájékoztatott a BBC.
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