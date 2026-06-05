A MI chatbot használata során sokan rendszeresen írnak olyan kifejezéseket, mint a „kérem” vagy a „köszönöm”, abban bízva, hogy ezzel jobb vagy pontosabb válaszokat kapnak. Szakértők szerint azonban a mesterséges intelligencia nem tartja számon, hogy ki volt vele udvarias, és ki nem – írja a HuffPost.
Miért hibázhat többet a MI chatbot?
A jelenlegi nyelvi modellek működése három fő tanítási szakaszból áll, amelyek közül egyik sem foglalkozik azzal, hogy a rendszer jutalmazza vagy büntesse a felhasználókat a hangnemük alapján. A chatbotok célja egyszerűen az, hogy a lehető legjobb választ adják a kapott utasítás alapján.
A kutatók szerint érdekes módon nem az udvariasság hiánya jelent problémát, hanem a túlzott érzelmi töltet.
Ha valaki ingerülten, támadó hangnemben vagy sértődötten kommunikál a chatbotokkal, a rendszer hajlamos lehet rosszabb minőségű válaszokat adni.
Ennek oka, hogy a mesterséges intelligencia igyekszik alkalmazkodni a felhasználó kommunikációs stílusához. A túlzott frusztráció vagy harag hatására a chatbot könnyebben követhet el hibákat, sőt bizonyos esetekben olyan állításokat is elfogadhat igaznak, amelyek valójában tévesek.
A túlzott egyetértés is problémát jelenthet
A szakértők szerint a modern chatbotok egyik legnagyobb problémája, hogy sokszor túlságosan meg akarnak felelni a felhasználóknak. Ez azt eredményezheti, hogy egy vita vagy ismételt nyomásgyakorlás során a rendszer végül egy hibás állítást is helyesnek fogadhat el.
Ez a jelenség különösen akkor jelentkezhet, amikor a felhasználó ragaszkodik egy téves információhoz, és folyamatosan vitatja a chatbot válaszát.
Ilyenkor a rendszer olykor inkább alkalmazkodik, mintsem következetesen kitartson a helyes válasz mellett.
A legjobb módszer a tárgyilagos kommunikáció
A kutatók szerint a legjobb eredményeket azok kapják, akik röviden, világosan és érzelemmentesen fogalmazzák meg a kérdéseiket. A túlzott udvariaskodás, a hosszú magyarázatok vagy az indulatos megjegyzések egyaránt ronthatják a válaszok hatékonyságát.
A „MI chatbot pontosság”, a „mesterséges intelligencia válaszai” és a „chatbot használati tippek” témájában dolgozó szakemberek egyetértenek abban, hogy a legegyszerűbb, üzletszerű kommunikáció vezet a legjobb eredményre.
A mesterséges intelligencia nem rendelkezik tudattal
Bár a chatbotok gyakran emberinek tűnnek, a szakértők hangsúlyozzák, hogy nem rendelkeznek tudattal, érzelmekkel vagy önálló gondolatokkal. A rendszer csupán az emberi kommunikáció mintáit utánozza, ezért keltheti azt az érzetet, hogy valóban megérti a felhasználót.
A valóságban a chatbot számára egyetlen dolog fontos: minél hasznosabb és vonzóbb szolgáltatást nyújtani, hogy a felhasználók később is visszatérjenek hozzá.
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