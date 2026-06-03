Óriási bejelentést tett a Microsoft – ez mindenkire hatással lesz

Nagy bejelentést tett a Microsoft: a vállalat szerint a második generációs Majorana 2 kvantumchip olyan teljesítménynövekedést hozott, amely alapjaiban változtathatja meg a kvantumszámítógépek jövőjét – írja a BBC.
A cég állítása szerint az új chipben található kvantumbitek – vagyis qubitek – átlagosan már 20 másodpercig képesek stabilan működni. Ez óriási ugrás az előző generációhoz képest, ahol ugyanez csupán ezredmásodpercekben volt mérhető.
Miért fontos a Microsoft új fejlesztése?
A Microsoft szerint a kvantumszámítógépek egyik legnagyobb problémája a qubitek rendkívüli érzékenysége. Már egy apró rezgés vagy hőmérséklet-változás is hibát okozhat a működésükben.
Az új chip állítólag ezerszer megbízhatóbb, mint elődje. A vállalat ezt úgy szemléltette, mintha egy mobiltelefont naponta kellene tölteni, majd hirtelen olyan akkumulátort kapna, amely csak néhány évente igényel újratöltést.
A fejlesztés azért különösen fontos, mert a kvantumszámítógépek valódi áttöréséhez hosszú ideig stabilan működő qubitek szükségesek.
Mikor készülhet el a Microsoft kvantumszámítógépe?
A Microsoft egyik vezetője, Zulfi Alam szerint a vállalat 2029-re olyan kvantumszámítógépet szeretne építeni, amely már valós üzleti és ipari problémák megoldására is alkalmas lehet.
Jelenleg azonban még hosszú út áll előttük. Az új Majorana 2 chip mindössze 12 qubitet tartalmaz, miközben a szakértők szerint a valóban hasznos kvantumszámítógépekhez akár több millió qubitre is szükség lehet.
Miért vitatott a Microsoft megközelítése?
A Microsoft több mint húsz éve dolgozik az úgynevezett topologikus kvantumszámítási megoldáson, amely egy különleges részecske, a Majorana-részecske elméleti tulajdonságaira épül.
A vállalat korábban kritikákat is kapott ezen kutatások miatt. Egy 2018-as tudományos publikációját például visszavonta, miután viták alakultak ki az eredmények körül.
Bár a mostani bejelentés komoly figyelmet kapott, több kutató hangsúlyozza, hogy a közzétett eredmények egy részét még nem ellenőrizték független szakértők.
Mire lehetnek képesek a jövő kvantumszámítógépei?
A Microsoft szerint a kvantumszámítógépek olyan problémákat oldhatnak meg, amelyek a mai szuperszámítógépeknek akár évtizedekig tartanának.
A lehetséges alkalmazások között szerepel:
- a mikroműanyagok lebontásának kutatása,
- új műtrágyák fejlesztése,
- gyógyszerkutatás,
- új anyagok tervezése,
- valamint összetett ipari és tudományos szimulációk.
A vállalat szerint a jövőben az emberek, a mesterséges intelligencia és a kvantumszámítógépek együtt dolgozhatnak majd a jelenleg megoldhatatlannak tűnő problémákon.