Miért történt a vérengzés az Apple Watch modellek között?

Amikor a minap az Apple bejelentette a legújabb szoftvert az okosóráira, a watchOS 27-et, a komplett techvilág felhúzta a szemöldökét a kompatibilitási lista láttán. Pontosabban, a hiányzó készülékek miatt. A technológiai óriásvállalat ugyanis több modellt sem fog frissíteni az új operációs rendszerrel, köztük kifejezetten friss generációhoz tartozó órákat sem. Most némi magyarázatot kaptunk a jelenségről az Apple egyik képviselőjétől.

Egy korábbi Apple-bemutatón próbálják ki az aznap bejelentett modelleket

Fotó: AFP/Brittany Hosea-Small

A watchOS 27 már nem érkezik meg az alábbi Apple Watch eszközökre:

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch SE (2. generáció)

első generációs Apple Watch Ultra

Egy interjúban Cait Dooley, az Apple Watch és a Health termékek marketingmenedzsere magyarázkodott a watchOS 27 kompatibilitásáról. A döntés azért született, hogy a felhasználóknak „a legjobb felhasználói élményt” biztosítsák, függetlenül attól, hogy melyik Apple Watch modellt használják. Idén ez azt jelentette, hogy bizonyos korlátozásokat kellett bevezetni a kompatibilitás terén.

Ezt talán úgy lehet lefordítani, ha jóindulatúak akarunk maradni, és nem holmi vásárlásösztönzésre gondolunk, hogy a legújabb szoftvert a korábbi modellek már nem bírták volna megfelelő minőségben futtatni...

Dooley azonban hangsúlyozta, hogy a régebbi Apple Watch modellekkel rendelkező felhasználók továbbra is párosíthatják készüléküket az újabb iOS-verziókat futtató iPhone-jaikkal.

„A watchOS nagyszerű új funkciói, beleértve a Siri AI képességeit és az új érintéses gesztust, az Apple Watch Series 9 és újabb, az Ultra 2 és újabb, valamint az SE 3 modellekben található hardver mellett működnek a legjobban. A régebbi készülékek továbbra is párosíthatók a legújabb szoftvert futtató iPhone-okkal, és továbbra is kapnak biztonsági frissítéseket, így továbbra is kiváló Apple Watch-élményben részesülhetnek a használóik.” - mondta Dooley.

Íme a watchOS 27-tel kompatibilis Apple Watch-modellek teljes listája: