Tegye le a telefonját! – kemény figyelmeztetést kaptak a szülők

Az új ajánlások szerint a szülőknek érdemes „telefonmentes zónákat” kialakítaniuk az otthonukban, például az étkezőasztalnál vagy a hálószobában, valamint félretenniük a mobiljukat, amikor a gyerekeikkel töltenek időt – írja a The Guardian.

A mobilozás sok felnőtt megrögzött szokásává vált, a gyerekek fejlődésére azonban káros hatással lehet

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Betiltják a mobilokat az iskolákban – Svédország újabb szigorítása sokakat felháborított

A kutatás kimutatta, hogy a túlzott szülői képernyőhasználat ronthatja a gyerekekkel való kapcsolat minőségét, ráadásul a gyerekek gyakran lemásolják a látott szokásokat. A szakértők szerint sok szülő nincs is tisztában azzal, milyen erős hatása van annak, hogy állandóan a telefonját nézi.

Tegye el a telefonját, amikor a gyermekével van. Csak akkor használja, ha szükséges, vagy ha együtt használják

– fogalmazott a svéd egészségügyi hatóság.

Svédország már korábban is szigorú ajánlásokat vezetett be a gyerekek képernyőidejére vonatkozóan. A két év alatti gyermekek számára egyáltalán nem javasolják a képernyőhasználatot, míg az idősebb korosztályoknál napi limitet ajánlanak.

Az ország emellett országos iskolai mobiltelefon-tilalmat is bevezet: 2026 őszétől a 15-16 év alatti diákok nem használhatnak majd telefont az iskolákban.

A svéd szakértők szerint már apró változtatások is sokat számíthatnak a gyerekek mentális egészsége és családi kapcsolatai szempontjából.

Lángra kapott egy férfi zsebében a telefonja – sokkoló videó készült az esetről

Súlyos sérüléssel végződött egy családi összejövetel Brazíliában, amikor egy férfi zsebében váratlanul felrobbant a telefonja. A készülék nem sokkal korábban még töltőn volt, a robbanás következtében pedig a tulajdonosa másodfokú égési sérüléseket szenvedett, a mobiltelefon pedig teljesen megsemmisült.

Ezért váltak luxuscikkekké a középkategóriás mobilok

Konkrét példát hozott az egyik gyártó, hogy mi történt. Csak a drágulás összegéből belépőszintű mobil is vehető.