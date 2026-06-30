Mobilklíma és hőkupola: mire figyeljünk, hogyan használjuk?

Brutális meleg van ezekben a napokban, extrém hőség, hőkupola, 40 fok vagy még melegebb - ezeket a kifejezéseket ismételgeti mindenki. Sokszor csak ilyenkor kapcsol az ember, hogy nem készült fel eléggé, és nedves törölközőn vagy a meleg levegőt keringtető szobai ventilátorokon kívül semmilyen más eszköz nincs otthon a hűtéshez. Beépített, split klímát ilyenkor már jó eséllyel hiába szeretnénk beszereltetni, ha anyagilag meg is engedhetnénk magunknak, legtöbbször hetekkel későbbi időpontot kaphatunk. Ha pedig valaki például nem akarja, hogy szétfúrják a falát, albérletben lakik, vagy nincs kéznél éppen nagyjából negyedmillió forint egy klímavásárlásra és -telepítésre, annak érdemes végiggondolnia az alternatívákat. A mobilklíma egy ilyen opció lehet.
A mobilklíma előnyei és hátrányai
Fontos kiemelni: ha beüt a kánikula, nem csak a split klíma telepítés megrendelése nem egyszerű feladat, de olyan elektronikai bolt felfedezése sem, ahogy elegendő készlet van mobilklímából, így érdemes időben lépni. De összességében mégiscsak gyorsabb megoldás, amelyhez nem kell különösebb felkészülés.
Nem kell fúrni-faragni, klímaszerelőre várni, végleges helyet találni neki, hosszasan tervezgetni, kicsomagolás után rögtön be lehet üzemelni. Mivel kerekeken gurítható, akár több helyiségben is használható,
például napközben a nappaliban vagy a dolgozószóbában, éjszaka pedig a hálóban. Csak egy ablak vagy ajtó, hivatalosabb nevén nyílászáró kell hozzá, ahol a meleg levegőt kivezető csövet ki tudjuk dugni. Az sem utolsó szempont, hogy a mobilklímát jóval olcsóbban meg tudjuk úszni, mint egy splitklíma-telepítést mindennel együtt...
Persze az élet nem habostorta, kompromisszumot itt is kötnünk kell: a mobilklíma jellemzően hangosabb, ami az alvást vagy a home office-t zavarhatja. A hőkivezetést, ahogy fentebb is írtuk, valahogy meg kell oldani, ahogy a kondenzvíz eltávolítását is. Emellett a mobilklímák energiafogyasztása akár 10-30%-kal is meghaladhatja a split rendszerekét, vagyis több áramot fogyasztunk velük, így hosszú távon még az is lehet, hogy amit az árán megspóroltunk, azt idővel az energiaszolgáltatoknak fizetjük ki végsősoron. De, ahogy említettük is, vannak helyzetek, amikor ez az egyetlen opció, és előnyei is vannak bőven.
Hogyan használjuk a mobilklímát?
- Megfelelő helyet keressünk neki. Ablak közelében legyen, hiszen ki kell majd vezetni a meleg levegőt egy csövön. Legyen konnektor is a közelben, lehetőleg csak erre használjuk, ne elosztóval/hosszabbítóval. Sík felületre tegyük, padlóra, hogy ne boruljon fel, és a megfelelő légáramlás érdekében legyen 30 cm szabad tér a készülék körül.
- A frissen megvásárolt mobilklímáról távolítsuk el az összes csomagolóanyagot és védőfóliát, nézzük meg, hogy minden tartozék megvan-e (ablaktömítő készlet, elszívócső, távirányító stb.). Vizsgáljuk meg a készüléket, hogy nem sérült-e meg a szállítás során. Csak tökéletes műszaki állapotban lévő eszközt üzemeljünk be, ha kétségeink vannak, inkbb hívjuk az ügyfélszolgálatot...
- Az ablaktömítés felhelyezése (a legtöbb típushoz gyárilag csomagolják, de külön is be lehet szerezni ) : általában ez állítható, de győződjünk meg róla, hogy illeszkedik az ablakhoz. Helyezzük a nyitott ablakba, szoros illeszkedéssel, az ablak méretéhez igazítva. Csatlakoztassa a hőelvezető cső egyik végét a légkondicionáló kivezető nyílásához. Rögzítsük a másik végét az ablak nyílásához. A hatékony légáramlás érdekében ügyeljünk arra, hogy a tömlő a lehető legegyenesebb és legrövidebb legyen.
- A legtöbb mobilkílma automatikusan elpárologtatja a nedvességet, de egyes modelleknél szükség lehet a kondenzvíz kiürítésére. Ez megoldható belső tartály rendszeres kiöntésével, tömlővel vagy külső kondenzvíz-szivattyúval, ami viszont már plusz anyagi teher, és felesleges bonyodalom lehet.