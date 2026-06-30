Mobilklíma és hőkupola: mire figyeljünk, hogyan használjuk?

Brutális meleg van ezekben a napokban, extrém hőség, hőkupola, 40 fok vagy még melegebb - ezeket a kifejezéseket ismételgeti mindenki. Sokszor csak ilyenkor kapcsol az ember, hogy nem készült fel eléggé, és nedves törölközőn vagy a meleg levegőt keringtető szobai ventilátorokon kívül semmilyen más eszköz nincs otthon a hűtéshez. Beépített, split klímát ilyenkor már jó eséllyel hiába szeretnénk beszereltetni, ha anyagilag meg is engedhetnénk magunknak, legtöbbször hetekkel későbbi időpontot kaphatunk. Ha pedig valaki például nem akarja, hogy szétfúrják a falát, albérletben lakik, vagy nincs kéznél éppen nagyjából negyedmillió forint egy klímavásárlásra és -telepítésre, annak érdemes végiggondolnia az alternatívákat. A mobilklíma egy ilyen opció lehet.

Mobilklíma - hőkupola idején jó alternatíva lehet

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A mobilklíma előnyei és hátrányai

Fontos kiemelni: ha beüt a kánikula, nem csak a split klíma telepítés megrendelése nem egyszerű feladat, de olyan elektronikai bolt felfedezése sem, ahogy elegendő készlet van mobilklímából, így érdemes időben lépni. De összességében mégiscsak gyorsabb megoldás, amelyhez nem kell különösebb felkészülés.

Nem kell fúrni-faragni, klímaszerelőre várni, végleges helyet találni neki, hosszasan tervezgetni, kicsomagolás után rögtön be lehet üzemelni. Mivel kerekeken gurítható, akár több helyiségben is használható,

például napközben a nappaliban vagy a dolgozószóbában, éjszaka pedig a hálóban. Csak egy ablak vagy ajtó, hivatalosabb nevén nyílászáró kell hozzá, ahol a meleg levegőt kivezető csövet ki tudjuk dugni. Az sem utolsó szempont, hogy a mobilklímát jóval olcsóbban meg tudjuk úszni, mint egy splitklíma-telepítést mindennel együtt...

Mobilklíma - előnyők és hátrányok is vannak

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Persze az élet nem habostorta, kompromisszumot itt is kötnünk kell: a mobilklíma jellemzően hangosabb, ami az alvást vagy a home office-t zavarhatja. A hőkivezetést, ahogy fentebb is írtuk, valahogy meg kell oldani, ahogy a kondenzvíz eltávolítását is. Emellett a mobilklímák energiafogyasztása akár 10-30%-kal is meghaladhatja a split rendszerekét, vagyis több áramot fogyasztunk velük, így hosszú távon még az is lehet, hogy amit az árán megspóroltunk, azt idővel az energiaszolgáltatoknak fizetjük ki végsősoron. De, ahogy említettük is, vannak helyzetek, amikor ez az egyetlen opció, és előnyei is vannak bőven.