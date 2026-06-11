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Ezek a mobilozási szokások durva udvariatlanságnak számítanak

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Egyre több hétköznapi helyzetben okozhat feszültséget a telefonhasználat. A mobilozási szokások megítélése sokat változott: ami valakinek ártatlan üzenet, hangüzenet vagy gyors hívás, másnak már zavaró udvariatlanság lehet.
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Egyre több társasági helyzetben okoz konfliktust a telefonhasználat, mert sokan természetesnek vesznek olyan szokásokat, amelyek másoknak zavaróak vagy udvariatlanok. Egy brit cikk Rosamund Pike színházi esetéből indult ki: a színésznő egy londoni előadás után szóvá tette, hogy valaki üzenetet írt a nézőtéren, és a telefon fénye a színpadról is látszott – számolt be a The Guardian.

A mobilozási szokások könnyen udvariatlansággá válhatnak bizonyos élethelyzetekben, főleg társaságban (Illusztráció)
 A mobilozási szokások könnyen udvariatlansággá válhatnak bizonyos élethelyzetekben, főleg társaságban (Illusztráció) Fotó: Ferhat Kocakaya/Pexels

A szakértők szerint a modern mobilozási szokások lényege egyszerű: telefonhasználat közben a környezetünkre is figyelni kell. Színházban, moziban, étteremben vagy vonaton a készülék könnyen megtöri mások figyelmét, pihenését vagy beszélgetését.

Könnyen zavaró lehet a nyilvános telefonálás

A szakértők szerint színházban és moziban a telefon fényét is kerülni kell, mert már egy gyors üzenetellenőrzés is elronthatja mások élményét. Étteremben sem szerencsés az asztalon hagyni a készüléket, mert egy felvillanó értesítés azonnal elviszi a figyelmet.

Közös térben a kihangosított hívás az egyik legzavaróbb szokás.

Ilyenkor a környezetünk kénytelen hallgatni egy beszélgetést, amelyhez semmi köze. Ugyanez igaz a hangos csengőhangokra, billentyűhangokra és videókra is: nyilvános helyen a telefon hangjait érdemes kikapcsolni, tartalmat pedig fejhallgatóval kell hallgatni.

A mobilozási szokások könnyen udvariatlansággá válhatnak

A hangüzenetek megítélése nagyban függ a kapcsolattól. Egy rövid, személyes üzenet közeli baráttól elfogadható lehet, de a hosszú, csapongó hangfelvétel könnyen udvariatlannak hat, mert a címzett idejét foglalja le.

Minden harmadik perc a telefonunkban csak egy tudattalan görgetés
 Minden harmadik perc a telefonunkban csak egy tudattalan görgetés Fotó: Artem Podrez/Pexels

A telefonhívások jelentése is megváltozott. A Z generáció tagjai közül sokan tolakodónak érzik a váratlan hívást, mert az azonnali figyelmet követel. A szakértők szerint ilyen helyzetben érdemes előbb rövid üzenetet küldeni, és jelezni, hogy telefonálnánk. Az üzleti üzeneteknél is fontos az időzítés: munkaidő után sokszor jobb e-mailt írni, mert az kevesebb válaszkényszert teremt.

Minden harmadik perc a telefonunkban csak egy tudattalan görgetés

Sokan csak egy gyors üzenet miatt veszik elő a telefonjukat, aztán hosszú percekre vagy akár órákra elvesznek a görgetésben. Egy friss kutatás szerint a képernyőidő több mint harmada már nem tudatos használat, hanem automatikus mobilozás. A szakértők szerint ezt nemcsak rossz szokások okozzák, hanem maga a technológia is erre tereli a felhasználókat.

Z generáció tagjai közül sokan tolakodónak érzik a váratlan hívást, mert az azonnali figyelmet követel. A szakértők szerint ilyen helyzetben érdemes előbb rövid üzenetet küldeni, és jelezni, hogy telefonálnánk (Illusztráció)
Z generáció tagjai közül sokan tolakodónak érzik a váratlan hívást, mert az azonnali figyelmet követel. A szakértők szerint ilyen helyzetben érdemes előbb rövid üzenetet küldeni, és jelezni, hogy telefonálnánk (Illusztráció) Fotó: Bulat843/Pexels

Mobilozás gyerekek előtt

Az új ajánlások szerint a szülőknek érdemes „telefonmentes zónákat” kialakítaniuk az otthonukban, például az étkezőasztalnál vagy a hálószobában, valamint félretenniük a mobiljukat, amikor a gyerekeikkel töltenek időt.

Nem tudja letenni éjszaka a telefont? Mutatjuk, mi a megoldás!

Az esti mobilozás könnyen észrevétlenül hosszú telefonozássá válhat, főleg akkor, ha valaki egyik nyugtalanító hírről a másikra görget. A doomscrolling nemcsak időt vesz el, hanem fokozhatja a stresszt és a szorongást, miközben az alvás minőségére is rossz hatással lehet. Emiatt a túlzott esti képernyőidő sokaknál a kimerültség és a rossz hangulat egyik rejtett oka lehet.
 

 

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