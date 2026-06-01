Lángra kapott egy férfi zsebében a telefonja – sokkoló videó készült az esetről

Súlyos sérüléssel végződött egy családi összejövetel Brazíliában, amikor egy férfi zsebében váratlanul felrobbant a telefonja. A készülék nem sokkal korábban még töltőn volt, a robbanás következtében pedig a tulajdonosa másodfokú égési sérüléseket szenvedett, a mobiltelefon pedig teljesen megsemmisült.
Egy 68 éves férfi sérült meg a brazíliai Santa Bárbara d’Oeste városában, miután a nadrágzsebében lévő mobiltelefon váratlanul felrobbant. Az eset egy családi ünnepség alatt történt, és a beszámolók szerint a készülék nem sokkal korábban még töltőn volt. A férfi lánya elmondta, hogy a telefon a töltés után szokatlanul meleg volt, de korábban semmilyen hibajelenséget nem mutatott. Miután a készüléket a tulajdonosa a zsebébe tette, rövid időn belül szikrázni kezdett, majd felrobbant és lángra kapott - számolt be róla a g1.globo.

A mobiltelefon a robbanás után teljesen elszenesedett - Fotó: YouToube

A sérült először nem értette, mi történik, csak akkor reagált, amikor megérezte a fájdalmat és észrevette a tüzet. Ekkor gyorsan kivette a telefont a zsebéből, és a földre dobta. A férfit kórházba szállították, ahol ellátták sérüléseit és gyógyszeres kezelést kapott.

A család szerint a készülék körülbelül öt éve volt használatban, és az akkumulátort soha nem cserélték benne. A szakértők szerint az idősebb lítiumion-akkumulátorok esetében megnőhet a meghibásodás kockázata, különösen akkor, ha az akkumulátor elöregedett vagy sérült.

A robbanás után a mobiltelefon teljesen használhatatlanná vált, a készülék elszenesedett. 

Bár az ilyen esetek viszonylag ritkák, a szakemberek azt javasolják, hogy a túlmelegedő vagy sérült készülékeket ne használják tovább, és szükség esetén cseréltessék ki az akkumulátort.

A felrobbant mobilja mentette meg a férfi életét

Korábban az Origón beszámoltunk egy különös esetről, amikor éppen egy meghibásodott mobiltelefon mentette meg a tulajdonosa életét. Egy brazil autószerelő, Reinaldo Duarte de Almeida munkahelyére tartott, amikor két kiszökött kutya rátámadt az utcán. Az egyik állat a férfi nadrágzsebére harapott rá, ám a fogai egy ott lévő mobiltelefonba ütköztek. A készülék az ütés hatására felrobbant és füstölni kezdett, amitől a kutyák megijedtek és elmenekültek. Bár a férfi kisebb sérüléseket szenvedett, később úgy nyilatkozott, hogy a telefon meghibásodása akár az életét is megmenthette.

 

 

