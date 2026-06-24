A Stranger Things sztárja is szerepel a Netflix interaktív horrorjátékában

Bár főként a mozifilmekről és sorozatokról ismert a Netflix, már jó ideje mobiljátékokkal is játszhatunk, ugyanazzal az előfizetéssel a telefonos applikációban. A most bejelentett, Unhinged nevű játékban néhány kifejezetten ügyes, okostelefonra épülő ötlettel igyekeznek a fejlesztők a megszokottól eltérő és egyben magával ragadó játékélményt adni, egy TV és egy mobil egyidejű használatával.

Egy kevésbé barátságos szereplő a Netflix hamarosan érkező interaktív horrorjátékában - Fotó: Netflix

A főszereplő Zoë Kravitz, aki Ava szerepében egy hurrikán pusztítása miatt az otthonában reked, az áram elmegy és nincs egyedül... A Stranger Things sorozatból ismert Sadie Sink alakítja Claire-t, Ava barátnőjét, aki az utca túloldalán lévő házban lakik. Claire belát Ava lakásába, és telefonon keresztül tanácsokkal látja el őt. Mellettük Troy Baker alakítja Ava házának gondnokát.

Sadie Sink színésznő

Fotó: J.Lingo / Northfoto

Miben jelent újdonságot a Netflix horrorjátéka?

A hangjukat kölcsönző szereplőgárda tehát kifejezetten erős, de mégsem ez a legizgalmasabb része a játéknak, hanem az, ahogy irányítani kell az okostelefonunk segítségével. A telefonunk valós dőlésszögét és mozgását használjuk, miután összekapcsoltuk a játékkal egy QR-kód beolvasásával. A Netflix beharangozója szerint a játszható karakter, Ava kezei követik a telefonunk mozdulatait, így a készüléket mozgatva irányíthatjuk például a zseblámpáját a sötétségben (hiszen ugye nincs világítás az áramkimaradás miatt).

Amikor a történetben megszólal egy hívás, a felhasználó telefonja kezd el csörögni, és a hangot a saját hangszóróján keresztül játssza le - tehát olyan lesz, mintha Sadie Sink minket hívna - miközben a környezeti hanghatások a játékból továbbra is a tévéből hallatszanak.

A telefonunkkal irányítjuk a zseblámpát - Fotó: Netflix

Lesz egy történetmód azok számára, akik egyszerűen csak át akarják élni a történetet anélkül, hogy tétje legyen a játéknak, a normál módban viszont meghalhat a főhős, mi pedig visszakerülünk az utolsó mentési pontra. (Például időben meg kell találni egy bizonyos tárgyat a szobában, mielőtt lejárna az időzítő.)