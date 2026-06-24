A Stranger Things sztárja is szerepel a Netflix interaktív horrorjátékában

Bár főként a mozifilmekről és sorozatokról ismert a Netflix, már jó ideje mobiljátékokkal is játszhatunk, ugyanazzal az előfizetéssel a telefonos applikációban. A most bejelentett, Unhinged nevű játékban néhány kifejezetten ügyes, okostelefonra épülő ötlettel igyekeznek a fejlesztők a megszokottól eltérő és egyben magával ragadó játékélményt adni, egy TV és egy mobil egyidejű használatával.
A főszereplő Zoë Kravitz, aki Ava szerepében egy hurrikán pusztítása miatt az otthonában reked, az áram elmegy és nincs egyedül... A Stranger Things sorozatból ismert Sadie Sink alakítja Claire-t, Ava barátnőjét, aki az utca túloldalán lévő házban lakik. Claire belát Ava lakásába, és telefonon keresztül tanácsokkal látja el őt. Mellettük Troy Baker alakítja Ava házának gondnokát.
Miben jelent újdonságot a Netflix horrorjátéka?
A hangjukat kölcsönző szereplőgárda tehát kifejezetten erős, de mégsem ez a legizgalmasabb része a játéknak, hanem az, ahogy irányítani kell az okostelefonunk segítségével. A telefonunk valós dőlésszögét és mozgását használjuk, miután összekapcsoltuk a játékkal egy QR-kód beolvasásával. A Netflix beharangozója szerint a játszható karakter, Ava kezei követik a telefonunk mozdulatait, így a készüléket mozgatva irányíthatjuk például a zseblámpáját a sötétségben (hiszen ugye nincs világítás az áramkimaradás miatt).
Amikor a történetben megszólal egy hívás, a felhasználó telefonja kezd el csörögni, és a hangot a saját hangszóróján keresztül játssza le - tehát olyan lesz, mintha Sadie Sink minket hívna - miközben a környezeti hanghatások a játékból továbbra is a tévéből hallatszanak.
Lesz egy történetmód azok számára, akik egyszerűen csak át akarják élni a történetet anélkül, hogy tétje legyen a játéknak, a normál módban viszont meghalhat a főhős, mi pedig visszakerülünk az utolsó mentési pontra. (Például időben meg kell találni egy bizonyos tárgyat a szobában, mielőtt lejárna az időzítő.)
A készítők szerint egy betöréses történet különösen vérfagyasztó élményt nyújthat a saját nappalinkban játszódva, az egész horror-koncepciót erre építették fel.
Az Unhinged június 30-tól nézhető/játszható a Netflixen.