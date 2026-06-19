Okosóra-piac: az Apple és a Huawei ünnepelhet, a Samsung kapaszkodhat

A Counterpoint Research első negyedéves jelentése szerint a globális okosóra-piac 2026 első negyedévében 4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A piaci növekedést elsősorban az Apple legújabb termékcsaládjának folyamatos, globális elterjedése, valamint a fejlett egészségügyi nyomonkövetési funkciókkal rendelkező prémium készülékek iránti növekvő kereslet hajtotta. Ezen felül a kínai piac növekedése – amelyet a Huawei ökoszisztémájának terjesztése és az állami támogatások segítettek elsősorban – ösztönözte a fogyasztók készülékcseréjét és erősítette az általános keresletet.

Okosóra-piac az első negyedévben - forrás: Counterpoint Research Global Smartwatch Shipments Tracker, Q1 2026

Az Apple szerezte meg a legnagyobb, 23%-os szállítási részesedést, és a frissített termékcsaládjának köszönhetően a 2026. első negyedév legerősebb szereplőjévé vált. Míg Észak-Amerika az Apple eredményének több mint felét adta, Kína és Európa a márka leggyorsabb növekedését regisztrálta. A használható egészségügyi funkciók hozzáadása és a megfizethető SE 3 új vásárlókat vonzott a Counterpoint Research elemzője szerint.

A kínai gyártók eredményei 2026 első negyedévében 15%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest. Ezt a növekedést elsősorban a Huawei piaci teljesítménye hajtotta, amely az összereredmények mintegy 40%-át adja. A Huawei növekedését elősegítette, hogy egyre nagyobb hangsúlyt fektetett az olyan egészségügyi funkciókra, mint az alváskövetés, az érzelmi jólét figyelemmel kísérése és a szívritmuszavarok elemzése, valamint az árkategóriákban való terjeszkedés és a zökkenőmentes ökoszisztéma-integráció.

A Samsung látványos, 28 százalékos esése talán a legszembetűnőbb negatív eredmény a listán, nem csoda, hogy a dél-koreai cég mindent bevet, komoly marketingmegállapodásokkal készülnek a nyári szezonra.

Egy 2024-es kiadású Huawei Watch GT 5 Pro

Fotó: Origo

Okosóra-piac: fellendülés

Az okosóra-piac 2024-es lassulását követően 2025-ben újra lendületet vett. Ezt a fellendülést azok a márkák ösztönözték, amelyek számos új funkciót vezettek be, valamint fejlettebb egészségügyi funkciókat olyan területeken, mint az alvási apnoe és a magas vérnyomás. A Counterpoint Research szerint a közelmúltbeli memóriahiány és a makrogazdasági tényezők azonban várhatóan enyhén befolyásolják a 2026-os teljes növekedési ütemet. Ennek ellenére a hatás valószínűleg kevésbé lesz súlyos, mint más fogyasztói elektronikai szegmensekben, amit a prémium okosórák viszonylag magasabb árrései is támogatnak.