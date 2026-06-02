Berobban új okosszemüvegével az Apple, vége a Meta egyeduralmának

Az Apple saját okosszemüveg kifejlesztésén dolgozik. A tervek szerint az eszköz 2027 végén jelenhet meg. Az okosszemüveg kamerákkal, mikrofonokkal és hangszórókkal érkezik, és lehetővé teszi majd videók készítését, fotózást, hívásokat, valamint zenehallgatást és digitális asszisztens használatát is – írja a gizmodo.

Felvette a kesztyűt az Apple, jön a Meta rivális okosszemüvege

A Meta uralja a piacot

A Meta és a Ray-Ban közösen megalkotott okosszemüvegei már most is egyre népszerűbbek, ugyanakkor komoly adatvédelmi vitákat váltottak ki. A készülékek sokszor úgy rögzítenek videót vagy hangot, hogy a környezetükben lévők nem is feltétlenül tudnak róla, ami többek szerint komoly adatvédelmi kockázatot jelent.

Ennek ellenére az eladások gyorsan nőnek: a Ray-Ban anyavállalata, az EssilorLuxottica szerint a 2025-ös eladások háromszorosára nőttek az előző évhez képest.

Mit tudhat az Apple okosszemüveg?

A Bloomberg újságírója, Mark Gurman szerint az Apple már régóta dolgozik saját okosszemüveg projektjén, amely „N50” kódnéven fut. Az Apple célja, hogy ugyanúgy meghatározza ezt a piacot, ahogyan korábban a Apple Watch esetében is tette, amely ma már több milliárd dolláros üzlet.

A jelenlegi információk szerint az Apple okosszemüveg beépített kamerákkal érkezik, hangszóróval és mikrofonnal lesz felszerelve, hívásokra és videózásra is alkalmas lesz, zenét, podcastokat és Siri-utasításokat is kezel majd és több divatos keretstílusban lesz elérhető.

Egyre nagyobb botrány az okosszemüvegek körül a magánszféra megsértése miatt

