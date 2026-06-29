Okostévé: itt is fontos, hogy vigyázzunk az adatainkra!

Miközben a telefon vagy a laptop esetén sokunknak már természetes, hogy erős jelszót állítunk be, frissítjük a rendszert, és odafigyelünk, milyen alkalmazásokat telepítünk, a tévéről még mindig hagyományos készülékként gondolkodunk. Pedig ma a digitális eszközeinkhez hasonlóan adatokat kezel az okostévé: internetre csatlakozik, alkalmazásokat futtat, frissítéseket kap, online fiókokba jelentkezünk be rajta, AI-alapú szolgáltatásokhoz és egyéb okosotthon-eszközökhöz kapcsolódunk vele.

Okostévé a nappalban - már nem csak egy hagyományos készülékként kell gondolnunk rá - forrás: LG

Okostévé: fontos az adatvédelem

Az adatbiztonság fontosságáról például főként akkor beszélhetünk, amikor a készülékre alkalmazásokat telepítünk, vagy amikor hangalapú keresést használunk, de abban az esetben is, amikor a tévén belépünk egy streaming szolgáltatásba. A készülékünk fiókokkal, profilokkal, előfizetésekkel és személyre szabott beállításokkal dolgozhat, egy családi otthonban ráadásul ugyanazt a tévét használhatják a szülők, a gyerekek és a vendégek is. Ha a tévé az otthoni hálózat része, és más eszközökkel is kommunikál, akkor már nem elszigetelt készülékként működik, hanem a digitális otthon egyik kapcsolódási pontjaként. Ilyenkor a hálózati kapcsolatok és a jogosulatlan hozzáférés elleni védelem is fontossá válik.

A biztonságosabb okostévé-használat nem bonyolult. Szili Krisztián, az LG Electronics Magyarország marketing csoportvezetője szerint már néhány alapvető szokás is sokat számít: „Érdemes naprakészen tartani a szoftvert, hiszen a frissítések a biztonság szempontjából is fontosak, illetve érdemes erős jelszót beállítani, és a kétes eredetű online videós oldalak helyett csak megbízható, stabilabban működő alkalmazásokat telepíteni és használni.”

Ha az okostévé az otthoni hálózat része, és más eszközökkel is kommunikál, akkor már nem elszigetelt készülékként működik - forrás: LG

A vállalat sajtóközleményében a szakember azt javasolja, hogy ha megtehetjük, tévét ne csak a képméret, a felbontás, a hangzás vagy a dizájn alapján válasszunk, nem árt adatbiztonsági szempontokat is figyelembe venni vásárláskor. „Fontos, hogy a készülék

rendelkezzen beépített, tanúsított biztonsági rendszerrel,

rendszeresen kapjon frissítéseket,

és a védelem lehetőleg automatikusan, a felhasználó külön beavatkozása nélkül működjön” – mondja Szili Krisztián.

Egy tévét általában évekre választunk, ezért nemcsak az számít, milyen a készülék a vásárlás pillanatában, hanem az is, hogyan tud hosszabb távon lépést tartani a digitális környezet változásaival. Erre ad választ az új LG okostévék esetében a készülékek webOS26 rendszerébe épített, díjnyertes biztonsági keretrendszer, az LG Shield, amelynek célja, hogy az okostévés funkciókhoz beépített, egységes biztonsági alapot nyújtson. A CES Innovációs Díj 2026-tal is elismert technológia fejlett titkosítással gondoskodik a felhasználói adatok és a személyre szabott élmények biztonságáról. Ez nem egy külön letöltendő alkalmazás vagy egy manuálisan bekapcsolandó extra funkció, hanem egy olyan biztonsági háttér, amely természetesen illeszkedik a mindennapi használatba. A felhasználónak nem kell beállításokkal foglalkoznia: a rendszer a háttérben, automatikusan védi a felhasználói adatokat, a szoftverek integritását, a hálózati kapcsolatokat, valamint védelmet nyújt a jogosulatlan hozzáférés ellen – ráadásul a frissítések is automatikusan érkeznek, összegez a vállalat tájékoztatása.