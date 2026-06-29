Okostévé: itt is fontos, hogy vigyázzunk az adatainkra!

Miközben a telefon vagy a laptop esetén sokunknak már természetes, hogy erős jelszót állítunk be, frissítjük a rendszert, és odafigyelünk, milyen alkalmazásokat telepítünk, a tévéről még mindig hagyományos készülékként gondolkodunk. Pedig ma a digitális eszközeinkhez hasonlóan adatokat kezel az okostévé: internetre csatlakozik, alkalmazásokat futtat, frissítéseket kap, online fiókokba jelentkezünk be rajta, AI-alapú szolgáltatásokhoz és egyéb okosotthon-eszközökhöz kapcsolódunk vele.
Okostévé: fontos az adatvédelem
Az adatbiztonság fontosságáról például főként akkor beszélhetünk, amikor a készülékre alkalmazásokat telepítünk, vagy amikor hangalapú keresést használunk, de abban az esetben is, amikor a tévén belépünk egy streaming szolgáltatásba. A készülékünk fiókokkal, profilokkal, előfizetésekkel és személyre szabott beállításokkal dolgozhat, egy családi otthonban ráadásul ugyanazt a tévét használhatják a szülők, a gyerekek és a vendégek is. Ha a tévé az otthoni hálózat része, és más eszközökkel is kommunikál, akkor már nem elszigetelt készülékként működik, hanem a digitális otthon egyik kapcsolódási pontjaként. Ilyenkor a hálózati kapcsolatok és a jogosulatlan hozzáférés elleni védelem is fontossá válik.
A biztonságosabb okostévé-használat nem bonyolult. Szili Krisztián, az LG Electronics Magyarország marketing csoportvezetője szerint már néhány alapvető szokás is sokat számít: „Érdemes naprakészen tartani a szoftvert, hiszen a frissítések a biztonság szempontjából is fontosak, illetve érdemes erős jelszót beállítani, és a kétes eredetű online videós oldalak helyett csak megbízható, stabilabban működő alkalmazásokat telepíteni és használni.”
A vállalat sajtóközleményében a szakember azt javasolja, hogy ha megtehetjük, tévét ne csak a képméret, a felbontás, a hangzás vagy a dizájn alapján válasszunk, nem árt adatbiztonsági szempontokat is figyelembe venni vásárláskor. „Fontos, hogy a készülék
- rendelkezzen beépített, tanúsított biztonsági rendszerrel,
- rendszeresen kapjon frissítéseket,
- és a védelem lehetőleg automatikusan, a felhasználó külön beavatkozása nélkül működjön” – mondja Szili Krisztián.
Egy tévét általában évekre választunk, ezért nemcsak az számít, milyen a készülék a vásárlás pillanatában, hanem az is, hogyan tud hosszabb távon lépést tartani a digitális környezet változásaival. Erre ad választ az új LG okostévék esetében a készülékek webOS26 rendszerébe épített, díjnyertes biztonsági keretrendszer, az LG Shield, amelynek célja, hogy az okostévés funkciókhoz beépített, egységes biztonsági alapot nyújtson. A CES Innovációs Díj 2026-tal is elismert technológia fejlett titkosítással gondoskodik a felhasználói adatok és a személyre szabott élmények biztonságáról. Ez nem egy külön letöltendő alkalmazás vagy egy manuálisan bekapcsolandó extra funkció, hanem egy olyan biztonsági háttér, amely természetesen illeszkedik a mindennapi használatba. A felhasználónak nem kell beállításokkal foglalkoznia: a rendszer a háttérben, automatikusan védi a felhasználói adatokat, a szoftverek integritását, a hálózati kapcsolatokat, valamint védelmet nyújt a jogosulatlan hozzáférés ellen – ráadásul a frissítések is automatikusan érkeznek, összegez a vállalat tájékoztatása.
Mi a helyzet a versenytársakkal?
A nagy rivális Samsung válasza a Samsung Knox, ami az egyik legismertebb hardveres és szoftveres biztonsági platform az LG megoldása mellett. Titkosítás, biztonságos indítás (Secure Boot), alkalmazásvédelem, futás közbeni integritás-ellenőrzés egyaránt jellemzi, az új Tizen AI TV-kben alapfelszereltség. Hasonlóan az LG Shieldhez, a védelem a hardvertől az alkalmazásokig több rétegben működik. Ez a két legfejlettebb, kifejezetten okostévékre fejlesztett biztonsági platform. A Sony, Philips és más Google TV-s gyártók elsősorban a Google Android biztonsági megoldásaira támaszkodnak, nem saját fejlesztésű biztonsági keretrendszerre.