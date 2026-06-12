Ez már nem játék: katonai célokra is használhatják a Pokémon Go adatait

A Pokémon GO játékból származó helyszínszkennelési adatokkal tanított mesterséges intelligencia akár katonai drónok működését is segítheti a jövőben – derül ki egy friss beszámolóból. A fejlemény újra ráirányítja a figyelmet arra, hogyan használhatók fel a hétköznapi alkalmazásokból származó adatok teljesen eltérő területeken is – írja a Guardian.

A Pokémon GO játékból származó helyszínszkennelési adatokkal tanított mesterséges intelligencia akár katonai drónok működését is segítheti – Fotó: Unsplash

Valós veszély lehet a Pokémon GO adatok katonai felhasználása?

A Pokémon GO 2016-ban indult, és gyorsan világszerte népszerű kiterjesztett valóság (AR) játékká vált, amelyben a játékosok a valós környezetben, mobiltelefonjuk kameráját használva gyűjthetnek virtuális lényeket. A játék hatalmas sikert aratott, 2018-ra már több mint 800 millió letöltést regisztráltak világszerte.

A 2021-es frissítés során bevezetett PokéStop funkció lehetővé tette, hogy a játékosok valós helyszíneket is beolvassanak jutalomért cserébe, ehhez azonban minden esetben külön felhasználói hozzájárulás kellett. A fejlesztő Niantic – a Nintendo-val együttműködve – a játék során keletkező helyszínszkennelési adatokat is gyűjtötte, amelyeket később mesterségesintelligencia-modellek tanítására használtak a fizikai környezetek felismerésére.

A DroneXL beszámolója szerint a Niantic egyik leányvállalata, a Niantic Spatial 2024 decemberében partnerséget kötött a Vantor nevű céggel, amely drónok számára fejleszt térbeli felismerő rendszereket, és amelynek technológiáját egyes katonai szereplők is használják.

Az együttműködés célja olyan rendszerek fejlesztése, amelyek GPS nélküli környezetben is segítik a navigációt és a koordinációt.

A közlés szerint ez különösen fontos lehet olyan helyzetekben, ahol a GPS-jelet zavarják vagy blokkolják, mivel ilyenkor az autonóm rendszerek elveszíthetik a pontos helymeghatározást. A cégek szerint a Pokémon GO-ból származó szkenneléseket nem adták át közvetlenül a Vantornak, ugyanakkor ezek az adatok a Niantic saját mesterségesintelligencia-modelljeinek betanításához hozzájárultak. A Niantic Spatial szóvivője hangsúlyozta, hogy az AR-szkennelések önkéntes alapon, felhasználói hozzájárulással történtek. A fejlesztés még korai fázisban van, de már most vitát vált ki az, hogy a civil alkalmazásokból származó adatokat később más, akár katonai célokra is használhatják.