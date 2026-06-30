Globális RAM-válság: évekig tartó, folyamatos drágulás jöhet

A Jefferies befektetési bank eddig a legegyértelműbb és legborzalmasabb előrejelzést tette közzé a globális RAM-válság kapcsán. A következő okostelefonunk, laptopunk vagy tabletünk még drágább is lehet, függetlenül attól, hogy az árát nemrég emelték-e. Miközben a címben olvasható kérdés nyilván durvának tűnhet, valójában nagyon is pontos képet ad a helyzetről. A memóriaárak várhatóan 40–50%-kal fognak emelkedni 2026 harmadik negyedévében a jelenlegi negyedévhez képest. Nincs vége: az árak az év negyedik negyedévében további 30–40%-kal emelkedhetnek.

Egy ilyen stockfotó elkészítése sokkal drágább mulatság lehet a RAM-válság miatt, mint pár éve még... - Fotó: Anete Lusina / Pexels

RAM-válság, áremelés, drágulás - hol a vége?

Ha azt gondolnánk, hogy ezután megkönnyebbülhetünk, akkor sajnos tévedünk. A Jefferies 2027 egész évére 40–45%-os növekedést jósol az előző évhez képest. Tehát további 40-45 százalékot. Ezen egymást követő becslések alapján a jelentől

2027 végéig körülbelül 150–205%-os összetett áremelkedéssel kell számolnunk.

Az egyetlen valódi enyhülés 2028-ban várható az elemzés szerint, amikor a világszerte várt új gyártási kapacitás várhatóan körülbelül 15–20%-a üzembe áll. De egyértelmű fellélegzésre itt sem lesz szükség, hiszen a kereslet továbbra is növekedni fog - addig is, így a kínálat továbbra sem biztos, hogy elegendő lesz.

A Gartner piackutató cég egy másik előrejelzésében azt jósolta, hogy a DRAM- és SSD-árak együttesen 2026 végére akár 130%-kal is emelkedhetnek, ami a 2025-ös szinthez képest a PC-k átlagárát 17%-kal, az okostelefonokét pedig 13%-kal emelné. A Gartner arra is figyelmeztetett, hogy a belépő szintű PC-szegmens – azaz az 500 dollárnál olcsóbb készülékek mezőnye – 2028-ra gyakorlatilag eltűnhet, egyszerűen azért, mert a vállalatok valószínűleg nem lesznek képesek megtéríteni alkatrészköltségeiket, nemhogy még emellett egészséges hasznot is termelni.

A helyzetet tovább rontja, hogy a teljes memóriakapacitás 50%-a máris hosszú távú szerződésekbe van lekötve a nagy technológiai cégeknél, és ez az arány akár 70%-ra is emelkedhet, így még kevesebb készlet marad a fogyasztói eszközök számára.

Mit tehetünk egyszerű vásárlóként?

Egy ilyen globális világpiaci helyzetben a fogyasztó kiszolgáltatott az iparágakat érő hatásoknak, de nem teljesen fegyvertelen. Egyfelől, ha tehetjük, érdemes már most beruházni azokba az eszközökbe, amelyekre biztosan szükségünk lehet. Ebben a cikkünkben ehhez adtunk tanácsokat, és a piac gyors mozgását jelzi, hogy azóta az egyik eszköz ára máris emelkedett. Továbbá szinte biztosan jelentősen felértékelődik majd a másodkézből vásárolt eszközök piaca, ezzel kapcsolatban például itt adtunk tanácsot.