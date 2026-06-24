RAM-válság: miket vegyünk meg még most, mielőtt fokozódik?

Öt termék, amit érdemes még most beszerezni, mielőtt még nagyon globális drágulás jön. A RAM-válság vége egyelőre nem látszódik.
Manapság, ha technológiai híreket olvas az ember, rendszeresen szembetalálkozik a globális memóriapiaci válság, rövidebben a RAM-válság éppen aktuális fejleményeivel. Röviden: minden drága és drágul, a vége nem látszik. A felelős pedig - dobpergés - igen, a telhetetlen kisgömböcként mindent létező hardvert felfaló mesterséges intelligencia iparága. A fogyasztói igényeket - vagyis minket - viszont csak visszafogni tudja, egy ideig, de előbb-utóbb szükségünk lesz bizonyos hardverekre. A minap összeállított gyűjtés azokta az eszközökre hívja fel a figyelmet, amelyekre érdemes még most beruházni, mielőtt újabb áremelkedés jön az alkatrészválság következtében.
RAM-válság: ha ezekkel szemezünk, nem érdemes tovább várni
- MacBook Neo - A minap az Apple őssze leköszönő vezérigazgatója arról beszélt, hogy a vállalat termékei elkerülhetetlenül drágulni fognak. Az Apple főbb termékeinek ára tehát emelkedni fog – valószínűleg jelentősen –, és ez magában foglalja a MacBookokat is (valamint az iPhone-okat és valószínűleg az iPadeket is, és kétségtelenül még más termékeket is). Az olcsó modellként debütált MacBook Neo számára ez nehéz helyzetet eredményezhet. Az Apple a múlt hónapban megszüntette a belépő szintű Mac mini-t. Mi van, ha hozzányúlnak a MacBook Neóhoz is? Remélhetőleg felesleges ettől félni, hiszen csak nemrég vezették be, ráadásul a legvonzóbb tulajdonsága a kiváló ár-érték arány, és a 280 ezer forintos kezdőár.
- SSD - Az SSD egy olyan meghajtó típus, amelyjelentősen meggyorsítja számítógép vagy a laptopod működését. A hét elején az SSD-ellátási lánc egyik vezetője (a Silicon Motion alelnöke) egy megdöbbentő kijelentést tett: „Az SSD-k kiskereskedelmi piaca szinte teljesen eltűnt.” Mivel az SSD-ket teljes egészében az adatközpontok és az OEM-ek (PC-gyártók) felé terelik, alig marad valami azokra a polcokra, ahol az átlagos fogyasztó megvásárolhatná őket. A RAM-mal ellentétben – ahol az árak emelkedésének már aligha van mozgástere, hiszen a fogyasztók egy bizonyos ponton egyszerűen abbahagyják a vásárlást – az SSD-k esetében még van némi tér az árak emelkedésére. A Silicon Motion alelnökének arra utalnak, hogy benne van a pakliban az drágulás ezen a területen is.
- külső merevlemez - A német kiskereskedelmi piacot figyelemmel kísérő 3D Center megállapításai alapján a merevlemezek egyre drágulnak. A múlt hónapban 34%-kal voltak drágábbak, mint egy évvel ezelőtt, és 2026. júniusára ez az arány jelentősen, 58%-ra emelkedett. Nem érdemes várni, ha szükségünk van rá - olcsóbb biztosan nem lesz.
- Windows 11 laptopok - Az áremelkedések kapcsán nem csak a MacBookok miatt kell aggódni, hiszen az alkatrészekre nehezedő általános árnövekedési nyomás természetesen minden notebookot érint. Korábban már írtam arról, miért érdemes most Windows 11-es laptopot vásárolni, miután az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang előrejelzése szerint a RAM-válság akár az évtized végéig is elhúzódhat, de más szakemberek is hasonlóra tippelnek. Most még bőven tudunk válogatni a megfizethető gépek között, de nem lehet megjósolni, mikor indul el egy áremelési hullám ezen a területen is, és mikor fog az "olcsó" más árcédulát jelenteni, mint most.
- videókártyák - Ha egy ideje már grafikuskártya-frissítésen gondolkodik az ember, érdemes lehet most lépni. Az Nvidia áremelkedései eddig inkább a csúcskategóriás modellekre korlátozódtak – azaz azokra a termékekre, amelyek több videomemóriával (VRAM) rendelkeznek, és amelyekből főként az áremelkedés is ered – már javában zajlik az iparágben egy aggasztó folyamat, amelynek nem nehéz kitalálni a végét.
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