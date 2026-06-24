RAM-válság: miket vegyünk meg még most, mielőtt fokozódik?

Manapság, ha technológiai híreket olvas az ember, rendszeresen szembetalálkozik a globális memóriapiaci válság, rövidebben a RAM-válság éppen aktuális fejleményeivel. Röviden: minden drága és drágul, a vége nem látszik. A felelős pedig - dobpergés - igen, a telhetetlen kisgömböcként mindent létező hardvert felfaló mesterséges intelligencia iparága. A fogyasztói igényeket - vagyis minket - viszont csak visszafogni tudja, egy ideig, de előbb-utóbb szükségünk lesz bizonyos hardverekre. A minap összeállított gyűjtés azokta az eszközökre hívja fel a figyelmet, amelyekre érdemes még most beruházni, mielőtt újabb áremelkedés jön az alkatrészválság következtében.

RAM-válság - hol a vége? (illusztráció) - Fotó: Unsplash

RAM-válság: ha ezekkel szemezünk, nem érdemes tovább várni