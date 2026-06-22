A társkereső-alkalmazások óriásának számító Match Group, amelyhez a Tinderen kívül más, hazánkban kevésbé ismert randiappok is tartoznak, egy felmérést készített a arról, hogy az amerikai szinglik mennyire vágynak a mesterséges intelligenciára a társkeresés során. Kiderült, hogy az emberek nem gazán szeretnék, ha a mesterséges intelligencia (AI) beavatkozna az emberi élet minden egyes területébe.
Nem akarnak egy virtuális barát vagy barátnő után következni a sorban
Az ezer, 18 és 39 év közötti szingli körében végzett felmérés szerint 47%-a negatívan ítéli meg a mesterséges intelligencia használatát romantikus keretek között.
A szinglik körülbelül 40%-a állítja, hogy nem randizna olyasvalakivel, aki AI-alapú virtuális barátot-barátnőt szimuláló alkalmazást használ, és ez az arány a 18–24 éves nők körében 51%-ra emelkedik.
Ugyanakkor a 18–24 évesek csupán 12%-a mondta, hogy az elmúlt három hónapban használt ilyen alkalmazást, és ezeknek a felhasználóknak is csak körülbelül egyharmada állította, hogy valódi kapcsolatot keresett ezekkel a csevegőrobotokkal.
Fontos hozzátenni, hogy felmérés szerint a megkérdezett emberek szinte kivétel nélkül elutasítják azt, hogy ténylegesen egy mesterséges intelligenciával randizzanak, mint például a Her című filmben, DE ez nem jelenti azt, hogy teljes mértékben elleneznék az alkalmazásokon belüli AI-funkciókat. A válaszadók mintegy 64%-a úgy nyilatkozott, hogy el tudja képzelni, hogyan segíthetne nekik a mesterséges intelligencia a randizás során.
Van, amikor segíthet az AI a randiappokknál
A gyakorlatias, feladatorientált mesterséges intelligenciát szívesen használnák a megkérdezettek. Arra a kérdésre, hogy mely konkrét feladatban tudna segíteni a mesterséges intelligencia, a leggyakrabban azok a válaszok szerepeltek az élen, amelyek a valódi kapcsolat kialakulásának megkönnyítésére irányultak, például az, hogy
- segítse a társkeresőt a beszélgetés fenntartásában (27%),
- egy vonzóbb profil kialakításában (27%),
- a beszélgetés megkezdésében (26%)
- vagy egy randevú megtervezésében (24%).
"Ha megkérdezzük az egyedülállókat, mit várnak az AI-tól a randizás terén, a válasz meglehetősen egységes: segítséget a nehezebb részekhez, de ne avatkozzon bele az emberi kapcsolatokba" - írta a Match Group az eredményeket összegző posztban, amit így zártak:
Használni fogják az AI-t, hogy szebbé tegyék a profiljukat, vagy hogy kitalálják, mit mondjanak, ha ellaposodik a beszélgetés, de a valódi kapcsolatot továbbra is nekik kell megteremteniük.
AI a társkereső-iparágban
Nem véletlen a kérdés tudományos megközelítése, az egész randiapp-iparágban kísérleteznek a mesterséges intelligenciával. A Bumble bevezette a Bee nevű társkereső asszisztenst, a Tinder pedig annyit költ a mesterséges intelligenciára, hogy emiatt lelassult a munkaerő-toborzási folyamata. Eközben a Hinge nevű randiapp vezérigazgatója tavaly lemondott, hogy egy teljesen új, a mesterséges intelligenciára összpontosító társkereső alkalmazást indítson el.