A társkereső-alkalmazások óriásának számító Match Group, amelyhez a Tinderen kívül más, hazánkban kevésbé ismert randiappok is tartoznak, egy felmérést készített a arról, hogy az amerikai szinglik mennyire vágynak a mesterséges intelligenciára a társkeresés során. Kiderült, hogy az emberek nem gazán szeretnék, ha a mesterséges intelligencia (AI) beavatkozna az emberi élet minden egyes területébe.

Az AI és a randiappok kapcsolatáról készült a felmérés

Fotó: Shutterstock/Kaspars Grinvalds / Shutterstock/Kaspars Grinvalds

Nem akarnak egy virtuális barát vagy barátnő után következni a sorban

Az ezer, 18 és 39 év közötti szingli körében végzett felmérés szerint 47%-a negatívan ítéli meg a mesterséges intelligencia használatát romantikus keretek között.

A szinglik körülbelül 40%-a állítja, hogy nem randizna olyasvalakivel, aki AI-alapú virtuális barátot-barátnőt szimuláló alkalmazást használ, és ez az arány a 18–24 éves nők körében 51%-ra emelkedik.

Ugyanakkor a 18–24 évesek csupán 12%-a mondta, hogy az elmúlt három hónapban használt ilyen alkalmazást, és ezeknek a felhasználóknak is csak körülbelül egyharmada állította, hogy valódi kapcsolatot keresett ezekkel a csevegőrobotokkal.

Fontos hozzátenni, hogy felmérés szerint a megkérdezett emberek szinte kivétel nélkül elutasítják azt, hogy ténylegesen egy mesterséges intelligenciával randizzanak, mint például a Her című filmben, DE ez nem jelenti azt, hogy teljes mértékben elleneznék az alkalmazásokon belüli AI-funkciókat. A válaszadók mintegy 64%-a úgy nyilatkozott, hogy el tudja képzelni, hogyan segíthetne nekik a mesterséges intelligencia a randizás során.

Van, amikor segíthet az AI a randiappokknál

A gyakorlatias, feladatorientált mesterséges intelligenciát szívesen használnák a megkérdezettek. Arra a kérdésre, hogy mely konkrét feladatban tudna segíteni a mesterséges intelligencia, a leggyakrabban azok a válaszok szerepeltek az élen, amelyek a valódi kapcsolat kialakulásának megkönnyítésére irányultak, például az, hogy