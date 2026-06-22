Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A mesterséges intelligencia megjelenése a társkeresésben nem feltétlenül teljes siker. Az AI hódítása egy új felmérés szerint nem teljeskörű a randiapp-világban, bár van, amiben segíthet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mesterséges intelligenciarandiapptinderai

A társkereső-alkalmazások óriásának számító Match Group, amelyhez a Tinderen kívül más, hazánkban kevésbé ismert randiappok is tartoznak, egy felmérést készített a arról, hogy az amerikai szinglik mennyire vágynak a mesterséges intelligenciára a társkeresés során. Kiderült, hogy az emberek nem gazán szeretnék, ha a mesterséges intelligencia (AI) beavatkozna az emberi élet minden egyes területébe. 

randiapp
Az AI és a randiappok kapcsolatáról készült a felmérés
Fotó: Shutterstock/Kaspars Grinvalds / Shutterstock/Kaspars Grinvalds

Nem akarnak egy virtuális barát vagy barátnő után következni a sorban

Az ezer, 18 és 39 év közötti szingli körében végzett felmérés szerint  47%-a negatívan ítéli meg a mesterséges intelligencia használatát romantikus keretek között. 

A szinglik körülbelül 40%-a állítja, hogy nem randizna olyasvalakivel, aki AI-alapú virtuális barátot-barátnőt szimuláló alkalmazást használ, és ez az arány a 18–24 éves nők körében 51%-ra emelkedik.

 Ugyanakkor a 18–24 évesek csupán 12%-a mondta, hogy az elmúlt három hónapban használt ilyen alkalmazást, és ezeknek a felhasználóknak is csak körülbelül egyharmada állította, hogy valódi kapcsolatot keresett ezekkel a csevegőrobotokkal.

Fontos hozzátenni, hogy  felmérés szerint a megkérdezett emberek szinte kivétel nélkül elutasítják azt, hogy ténylegesen egy mesterséges intelligenciával randizzanak, mint például a Her című filmben, DE ez nem jelenti azt, hogy  teljes mértékben elleneznék az alkalmazásokon belüli AI-funkciókat. A válaszadók mintegy 64%-a úgy nyilatkozott, hogy el tudja képzelni, hogyan segíthetne nekik a mesterséges intelligencia a randizás során.

Van, amikor segíthet az AI a randiappokknál

A gyakorlatias, feladatorientált mesterséges intelligenciát szívesen használnák a megkérdezettek. Arra a kérdésre, hogy mely konkrét feladatban tudna segíteni a mesterséges intelligencia, a leggyakrabban azok a válaszok szerepeltek az élen, amelyek a valódi kapcsolat kialakulásának megkönnyítésére irányultak, például az, hogy 

  • segítse a társkeresőt a beszélgetés fenntartásában (27%), 
  • egy vonzóbb profil kialakításában (27%), 
  • a beszélgetés megkezdésében (26%) 
  • vagy egy randevú megtervezésében (24%).
társkeresés társkereső randi randevú szerelem
Az AI segíthet, de a kapcsolat tartóssága már az emberi tényezőn múlik - Fotó: Crew / Unsplash / https://unsplash.com/photos/man-and-woman-holding-hands-together-in-walkway-during-daytime-xCmvrpzctaQ

"Ha megkérdezzük az egyedülállókat, mit várnak az AI-tól a randizás terén, a válasz meglehetősen egységes: segítséget a nehezebb részekhez, de ne avatkozzon bele az emberi kapcsolatokba" - írta a Match Group az eredményeket összegző posztban, amit így zártak: 

Használni fogják az AI-t, hogy szebbé tegyék a profiljukat, vagy hogy kitalálják, mit mondjanak, ha ellaposodik a beszélgetés, de a valódi kapcsolatot továbbra is nekik kell megteremteniük.

AI a társkereső-iparágban

Nem véletlen a kérdés tudományos megközelítése, az egész randiapp-iparágban kísérleteznek a mesterséges intelligenciával. A Bumble bevezette a Bee nevű társkereső asszisztenst, a Tinder pedig annyit költ a mesterséges intelligenciára, hogy emiatt lelassult a munkaerő-toborzási folyamata. Eközben a Hinge nevű randiapp vezérigazgatója tavaly lemondott, hogy egy teljesen új, a mesterséges intelligenciára összpontosító társkereső alkalmazást indítson el.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!