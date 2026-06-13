Vége lehet a repülőtéri pakolgatásnak? – Nagy változásra számíthatunk

A repülőtéri szkenner új generációja CT-technológiával működik, vagyis háromdimenziós képet készít a csomagokról. Ez lehetővé teszi, hogy a biztonsági személyzet több szögből vizsgálja meg a tárgyakat, és könnyebben kiszűrje a valódi veszélyt jelentő anyagokat. A rendszer miatt bizonyos repülőtereken a korábbi 100 milliliteres folyadékkorlát helyett akár 2 literes kiszerelésű folyadékok is maradhatnak a kézipoggyászban.
Repülőtéri szkenner gyorsíthatja az ellenőrzést
A londoni Heathrow repülőtéren már bevezették az új CT-szkennereket, így az utasoknak nem kell kivenniük a laptopot, tabletet vagy a folyadékokat a táskájukból a biztonsági ellenőrzésnél.
A reptér tájékoztatása szerint a folyadékok egyenként legfeljebb 2 literes tartályban vihetők fel a fedélzetre.
Brüsszel repülőtere is hasonló fejlesztésre készül: az új biztonsági infrastruktúra építése 2027-ben indul, az első szkennerek pedig várhatóan 2028-ban állnak munkába. A teljes rendszer célja, hogy gyorsabbá és egyszerűbbé tegye az utasbiztonsági ellenőrzést, miközben növeli a kapacitást is.
Nem mindenhol változnak egyszerre a szabályok
Fontos, hogy az új rendszer nem jelenti azt, hogy minden repülőtéren azonnal megszűnik a régi folyadékszabály. Az átállás országonként és repülőterenként eltérő ütemben halad, ezért utazás előtt továbbra is érdemes ellenőrizni az indulási és az érkezési repülőtér aktuális előírásait.
Az Egyesült Államokban a TSA szintén telepíti az új CT-szkennereket, de a folyadékokra vonatkozó szabályok lazítása egyelőre nem tűnik közelinek. Ennek egyik oka, hogy a rendszer kiépítése még nem teljes: a beszámolók szerint az amerikai repülőterek csak egy része rendelkezik ilyen berendezésekkel.
Az új technológia így lassan, de látványosan alakíthatja át a repülőtéri biztonsági ellenőrzést. Ha a fejlesztések beválnak, a jövőben kevesebb pakolással, rövidebb sorokkal és kényelmesebb kézipoggyász-ellenőrzéssel számolhatnak az utasok – számolt be az újításról a Mashable.
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