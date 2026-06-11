6200 méteres vulkánt mászott meg egy humanoid robot – videó

A projekt célja annak bizonyítása, hogy a humanoid gépek a jövőben veszélyes, nehezen megközelíthető területeken is hasznos munkát végezhetnek. A robot nemcsak látványos technológiai demonstráció, hanem természetvédelmi és kutatási feladatokra is készül – írja az Intresting Engineering.

Vulkáncsúcsot hódított meg egy humanoid robot.

Fotó: Unspash

A robot Föld legkeményebb terepeit célozza meg

Az ötletet az adta, hogy a természetvédelmi területeken ma rengeteg fix kamera és érzékelő figyeli az élővilágot, amit egy mozgékony rendszer részben kiválthatna. A fejlesztők szerint egy ilyen gép önálló járőrözéssel figyelhetné az illegális fakitermelést, az orvvadászatot és a környezeti változásokat.

A tervek szerint a jövőben mesterséges intelligencia, műholdas kapcsolat és akár napelemes energiaellátás is segítheti működését.

A 16 órás hegyi expedíció során a humanoid robot a könnyebb szakaszokat önállóan teljesítette, a legnehezebb részeken azonban emberek segítették. A robot a 30 foknál enyhébb emelkedőkön saját lábán haladt, ami már önmagában komoly technikai eredmény. A fejlesztők megerősítették a hőszabályozó rendszereket is, hogy a gép kibírja a szélsőséges hideget és a nagy magasságot. Korábbi tesztek során hasonló technológia már mínusz 47 Celsius-fokos környezetben is működőképesnek bizonyult.

A következő nagy cél a Himalája, ahol a gépet akár 8000 méteres magasságban is kipróbálnák.

A kutatók szerint a jövőben ilyen rendszerek segíthetnek hulladékgyűjtésben, gleccserfigyelésben és mentési feladatokban is. Az Everest-expedíciót egyelőre az késlelteti, hogy Nepálban még nincs megfelelő jogi szabályozás a nem emberi hegymászók számára.

Introducing Pemba.



The first humanoid to climb to 20,000ft.



Everest next. More below. pic.twitter.com/k1BHkRLYjm — pabs (@pabloberlangab) June 7, 2026