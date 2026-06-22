Teljesen önálló robot WC-t mutattak be: mindent eltüntet!

Egy idősgondozással és rehabilitációval foglalkozó sanghaji kiállításon forradalmi újítást mutattak be: olyan robot WC-t mutattak be, amelyre csak rá kell ülni, minden mást megcsinál a felhasználó helyett. A Xiaoban WC névre keresztelt, mesterséges intelligencián alapuló szerkezet hasonlóan működik, mint egy robotporszívó: kifinomult érzékelők segítségével önállóan tervezi meg a biztonságos útvonalakat a lakásban vagy az idősotthonban, kikerülve az akadályokat és a lépcsőket, amikor távirányítóval vagy hangparancsokkal hívják. Egyetlen dologban nem tud csak segíteni, a használónak a ráülésben lehet szüksége segítségre, de legalább nem kell kimennie a WC-be. Minden mást megold a Xiaoban WC.

A robot WC elgurul egészen a rászoruló felhasználóig, csak a ráülést kell megoldani - forrás: www.youtube.com/@otofootage

Robot WC: mindent eltüntet, csak rá kell ülni

Ami valószínűleg mindenkit érdekel, de nem feltétlenül merné megkérdezni: nem, nincs WC-papír adagoló hozzá semmilyen formában. Beépített bidé és meleg levegős szárító gondoskodik a megfelelő higiéniáról.

Miután végzett a használója, a csészét öntisztító móddal kitakarítja, a végterméket egy zárt tartályban helyezi el, ami szagmentesen zár és UV-C-lámpával végez a baktériumokkal.

Dolga végeztével a Xiaoban WC két helyre indulhat el:

Ha a töltőállomása csatlakozik a vízvezetékhez és a csatornahálózathoz, odagurul - gyakorlatilag hazamegy - , hogy feltöltődjön, feltöltse a víztartályait, és kiürítse az szennyvizet, amit ráadásul előtte felaprít, hogy elkerülje a dugulást.

Ha a töltőállomáson nincs csatornahálózat, a robot WC először egy kijelölt fürdőszobában / WC-ben áll meg, ahol egy kinyúló kar a szennyvizet egy hagyományos WC-be szivattyúzza, amit a régi jó hagyományos módszerrel le lehet húzni.

Úton a kis robot WC - Forrás: youtube.com/@otofootage

Természetesen az emberi erőforrást egy az egyben nem helyettesíti, de egyfelől megkönnyíti a betegápolók, gondozók munkáját, másrészt a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek méltóságát vissza tudja adni valamennyire azzal, hogy nem kell eljutniuk egy másik helyiségbe, és a higiéniáról és a szennyvíz eltüntetéséről is egy robot gondoskodik.

Bár a Xiaoban nem helyettesíti teljes mértékben a gondozókat, jelentősen megkönnyíti munkájukat azzal, hogy nincs szükség a fürdőszobába jutás segítésére, és a használat utáni takarítás nagy részét is elvégzi. Forintra átszámolva kb. 1,3 millióba kerül a termék a kínai bevezetésekor, bár magasabb árakról is vannak pletykák, a globális elérhetőségéről egyelőre még nincs hír.