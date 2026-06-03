Robotkart kapott a férfi, olyasmire képes vele, amire korábban soha senki

A férfi már csecsemőkorában elveszítette jobb karjának egy részét. Egy ritka születési rendellenesség miatt megszűnt a vérellátás a végtagjában, ezért az orvosok kénytelenek voltak amputálni azt. Gowtham egész életében próbálkozott különféle művégtagokkal, de egyik sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A korábbi protézisek nehezek, kényelmetlenek és nehezen használhatók voltak. Előfordult, hogy naponta alig fél órán át viselte őket, mert egyszerűen többet zavartak, mint segítettek. A fizikus szerint egy régi, kampós műkar, amelyet még kisiskolás korában használt, bizonyos helyzetekben hasznosabbnak bizonyult, mint a modern technológiával készült eszközök. A fordulat akkor következett be, amikor felszerelték rá az Open Bionics által fejlesztett Hero FLEX nevű robotkart, számolt be a New York Post.
A férfi szerint már az első órában olyan dolgokat tudott megcsinálni, amelyek korábban komoly nehézséget jelentettek. Egyedül ki tudott nyitni egy palackot, képes volt stabilan tartani kutyája pórázát, és olyan kétkezes mozdulatokat hajtott végre, amelyekről korábban csak álmodhatott.
Hatalmas különbséget jelent
– mondta a tudós.
Az izmok jeleit olvassa a robotkar
A futurisztikus eszköz működése szinte sci-fibe illő. A karban speciális érzékelők figyelik a viselő izommozgásait, majd a jeleket Bluetooth-kapcsolaton keresztül továbbítják a robotkézhez. A rendszer mesterséges intelligenciát is használ, így a mozgások rendkívül gyorsan és természetesen követik a felhasználó szándékait.
A késés szinte észrevehetetlen: az ujjak gyakorlatilag azonnal reagálnak az izmok legapróbb mozdulataira is. A fejlesztés egyik különlegessége, hogy a robotkéz különféle fogási módokat ismer, így számos hétköznapi feladat elvégzésére alkalmas.
A férfi elárulta: a kéz még arra is képes, hogy bemutasson a középső ujjával. Bár ez inkább vicces funkciónak számít, jól mutatja, mennyire fejlett az egyes ujjak külön vezérlése.
A Hero FLEX nem csupán egy robotkéz. A felhasználó különböző kiegészítőket csatlakoztathat hozzá: például kertészeti eszközöket vagy akár biliárdozáshoz használható adaptereket. A rendszer így a hétköznapi feladatoktól kezdve a speciális hobbikig számos területen alkalmazható.
Sokkal könnyebb, mint elődei
Az új robotkar egyik legnagyobb előnye a tömegében rejlik. Míg a korábbi modellek akár négy kilogrammot is nyomhattak, az új eszköz alig több mint másfél kilogrammos. Emellett jóval szellősebb és kényelmesebb kialakítású, így egész nap viselhető.
Nem véletlen, hogy Gowtham ma már szinte folyamatosan hordja. A fizikus szerint a technológia még nem tart ott, hogy az emberek szándékosan lecseréljék egészséges végtagjaikat robotkarokra. Ugyanakkor úgy véli, a társadalom egyre nyitottabb az ember és gép összeolvadásának gondolatára.
A mesterséges intelligencia, az agy-számítógép kapcsolatok és a robotikai fejlesztések rohamos terjedésével könnyen elképzelhető, hogy néhány évtized múlva a ma még futurisztikusnak tűnő kiborgtechnológiák a mindennapok részévé válnak. A Hero FLEX pedig sokak szerint már most betekintést enged ebbe a jövőbe.
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