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samsung galaxy a27 5g

Samsung Galaxy A27 5G: nem kell bankot rabolni a Samsung új okostelefonjához

29 perce
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A látványos kijelző mellé stabil teljesítményt és átgondoltan integrált AI-megoldásokat ígér a gyártó. Pár napon belül megjelenik a magyar piacon a Samsung Galaxy A27 5G.
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samsung galaxy a27 5gsamsungokostelefon

A Samsung Galaxy A27 5G egy 6,7 colos, 120 Hz-es Super AMOLED kijelzővel érkezik, és bemutatkozik vele a megújult Infinity-O kijelző is, amely a lehető legkisebbre csökkenti az előlapi kamera által elfoglalt helyet. A vékonyabb és szimmetrikusabb kávákkal együtt ez nagyobb hasznos felületet eredményez, és kiiktatja a zavaró tényezőket, hogy a tartalom maradhasson a középpontban, fejtegeti a gyártó sajtóközleménye. 

Samsung Galaxy A27 5G
Samsung Galaxy A27 5G
Fotó: Samsung

A készülékház vékony, mindössze 7,8 mm-es. A Snapdragon 6 Gen 3 processzor a mindennapokban elég kell, hogy legyen, 

legyen szó appok közötti váltásról vagy azok egyidejű futtatásáról. A Galaxy A27 5G új, 12 MP-es előlapi kamerája szélesebb dinamikatartomány és gazdagabb színvilág rögzítésére képes az ígéret szerint.

Integrált mesterséges intelligencia a Samsung Galaxy A27 5G-ben

Az AI-funkciók frissítései még hasznosabbá tehetik a mobilintelligenciát a mindennapokban.

  • A Bekarikázással keresés a Google-lel  mostantól képes több objektum egyidejű felismerésére, így a felhasználók egyetlen lépésben, egyszerre több elemre – például ruhákra és kiegészítőkre – is rákereshetnek egy adott fotón. Ráadásul a ruhadarabok virtuálisan is felpróbálhatók közvetlenül a találati listából, így még könnyebb az új stílusok felfedezése. 
  • A Tárgyeltávolító  most még precízebb végeredményt nyújt, így a nemkívánatos elemek eltávolítása után a retusált részek természetesebben simulnak a környezetükbe.
Samsung Galaxy A27 5G
Fotó: Samsung

A Galaxy A27 5G többféle asszisztenst is támogat, köztük a Google Gemini  és a Perplexity  szolgáltatásokat. A Galaxy-alkalmazások, köztük a Galéria mélyebb integrálása még gördülékenyebb és gyorsabb használatot biztosít a hétköznapokban az ígéret szerint.

Hosszú terméktámogatás

A Galaxy A27 5G is tükrözi a Samsung elkötelezettségét a hosszú távú terméktámogatás mellett. 

A hatgenerációs Android OS és One UI frissítéssel, valamint a bemutatástól számított akár hatévnyi biztonsági támogatással a felhasználók még tovább élvezhetik az eszközük előnyeit,

 ez ebben az árkategóriában kifejezetten erős ajánlat. A hardveres védelmet nyújtó Knox Vaulttal  megerősített Samsung Knox platformra épülő Galaxy A27 5G maximális biztonságban tartja az érzékeny, személyes adatokat, így a készülék védelme egyszerűbb és magától értetődőbb, mint valaha. 

Samsung Galaxy A27 5G
Fotó: Samsung

A Galaxy A27 5G Magyarországon várhatóan július 3-tól válik elérhetővé fekete, kék és halvány rózsaszín  árnyalatokban. A 128 GB tárhellyel rendelkező modell 134 990 forintos, a 256 GB-os modell pedig 169 990 forintos ajánlott fogyasztói áron lesz elérhető a Samsung tájékoztatása szerint, ami a fent összegzett tulajdonságokkal együtt egy jó ár-érték arányú tömegtelefont ígér.

 

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