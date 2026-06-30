Samsung Galaxy A27 5G: nem kell bankot rabolni a Samsung új okostelefonjához

A Samsung Galaxy A27 5G egy 6,7 colos, 120 Hz-es Super AMOLED kijelzővel érkezik, és bemutatkozik vele a megújult Infinity-O kijelző is, amely a lehető legkisebbre csökkenti az előlapi kamera által elfoglalt helyet. A vékonyabb és szimmetrikusabb kávákkal együtt ez nagyobb hasznos felületet eredményez, és kiiktatja a zavaró tényezőket, hogy a tartalom maradhasson a középpontban, fejtegeti a gyártó sajtóközleménye.

Samsung Galaxy A27 5G

Fotó: Samsung

A készülékház vékony, mindössze 7,8 mm-es. A Snapdragon 6 Gen 3 processzor a mindennapokban elég kell, hogy legyen,

legyen szó appok közötti váltásról vagy azok egyidejű futtatásáról. A Galaxy A27 5G új, 12 MP-es előlapi kamerája szélesebb dinamikatartomány és gazdagabb színvilág rögzítésére képes az ígéret szerint.

Integrált mesterséges intelligencia a Samsung Galaxy A27 5G-ben

Az AI-funkciók frissítései még hasznosabbá tehetik a mobilintelligenciát a mindennapokban.

A Bekarikázással keresés a Google-lel mostantól képes több objektum egyidejű felismerésére, így a felhasználók egyetlen lépésben, egyszerre több elemre – például ruhákra és kiegészítőkre – is rákereshetnek egy adott fotón. Ráadásul a ruhadarabok virtuálisan is felpróbálhatók közvetlenül a találati listából, így még könnyebb az új stílusok felfedezése.

A Tárgyeltávolító most még precízebb végeredményt nyújt, így a nemkívánatos elemek eltávolítása után a retusált részek természetesebben simulnak a környezetükbe.

Samsung Galaxy A27 5G

Fotó: Samsung

A Galaxy A27 5G többféle asszisztenst is támogat, köztük a Google Gemini és a Perplexity szolgáltatásokat. A Galaxy-alkalmazások, köztük a Galéria mélyebb integrálása még gördülékenyebb és gyorsabb használatot biztosít a hétköznapokban az ígéret szerint.

Hosszú terméktámogatás

A Galaxy A27 5G is tükrözi a Samsung elkötelezettségét a hosszú távú terméktámogatás mellett.

A hatgenerációs Android OS és One UI frissítéssel, valamint a bemutatástól számított akár hatévnyi biztonsági támogatással a felhasználók még tovább élvezhetik az eszközük előnyeit,

ez ebben az árkategóriában kifejezetten erős ajánlat. A hardveres védelmet nyújtó Knox Vaulttal megerősített Samsung Knox platformra épülő Galaxy A27 5G maximális biztonságban tartja az érzékeny, személyes adatokat, így a készülék védelme egyszerűbb és magától értetődőbb, mint valaha.