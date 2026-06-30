Samsung Galaxy A27 5G: nem kell bankot rabolni a Samsung új okostelefonjához

A Samsung Galaxy A27 5G egy 6,7 colos, 120 Hz-es Super AMOLED kijelzővel érkezik, és bemutatkozik vele a megújult Infinity-O kijelző is, amely a lehető legkisebbre csökkenti az előlapi kamera által elfoglalt helyet. A vékonyabb és szimmetrikusabb kávákkal együtt ez nagyobb hasznos felületet eredményez, és kiiktatja a zavaró tényezőket, hogy a tartalom maradhasson a középpontban, fejtegeti a gyártó sajtóközleménye.
A készülékház vékony, mindössze 7,8 mm-es. A Snapdragon 6 Gen 3 processzor a mindennapokban elég kell, hogy legyen,
legyen szó appok közötti váltásról vagy azok egyidejű futtatásáról. A Galaxy A27 5G új, 12 MP-es előlapi kamerája szélesebb dinamikatartomány és gazdagabb színvilág rögzítésére képes az ígéret szerint.
Integrált mesterséges intelligencia a Samsung Galaxy A27 5G-ben
Az AI-funkciók frissítései még hasznosabbá tehetik a mobilintelligenciát a mindennapokban.
- A Bekarikázással keresés a Google-lel mostantól képes több objektum egyidejű felismerésére, így a felhasználók egyetlen lépésben, egyszerre több elemre – például ruhákra és kiegészítőkre – is rákereshetnek egy adott fotón. Ráadásul a ruhadarabok virtuálisan is felpróbálhatók közvetlenül a találati listából, így még könnyebb az új stílusok felfedezése.
- A Tárgyeltávolító most még precízebb végeredményt nyújt, így a nemkívánatos elemek eltávolítása után a retusált részek természetesebben simulnak a környezetükbe.
A Galaxy A27 5G többféle asszisztenst is támogat, köztük a Google Gemini és a Perplexity szolgáltatásokat. A Galaxy-alkalmazások, köztük a Galéria mélyebb integrálása még gördülékenyebb és gyorsabb használatot biztosít a hétköznapokban az ígéret szerint.
Hosszú terméktámogatás
A Galaxy A27 5G is tükrözi a Samsung elkötelezettségét a hosszú távú terméktámogatás mellett.
A hatgenerációs Android OS és One UI frissítéssel, valamint a bemutatástól számított akár hatévnyi biztonsági támogatással a felhasználók még tovább élvezhetik az eszközük előnyeit,
ez ebben az árkategóriában kifejezetten erős ajánlat. A hardveres védelmet nyújtó Knox Vaulttal megerősített Samsung Knox platformra épülő Galaxy A27 5G maximális biztonságban tartja az érzékeny, személyes adatokat, így a készülék védelme egyszerűbb és magától értetődőbb, mint valaha.
A Galaxy A27 5G Magyarországon várhatóan július 3-tól válik elérhetővé fekete, kék és halvány rózsaszín árnyalatokban. A 128 GB tárhellyel rendelkező modell 134 990 forintos, a 256 GB-os modell pedig 169 990 forintos ajánlott fogyasztói áron lesz elérhető a Samsung tájékoztatása szerint, ami a fent összegzett tulajdonságokkal együtt egy jó ár-érték arányú tömegtelefont ígér.