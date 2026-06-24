Fontos titkok szivárogtak ki a Samsungról

A Samsung biztosra megy: évente két Galaxy Unpacked rendezvényt tart - így hívja a dél-koreai technológiai óriás a globális termékbemutatóit. Az egyiket az év elején, a másikat pedig nyáron. Ez a második rendezvény – amelyről azt pletykálják, hogy idén júliusban Londonban rendezik meg – általában az az alkalom, amikor a Samsung bemutatja legújabb összecsukható készülékeit. Ahogy egyre közeledünk a bemutató eseményhez, egyre több minden szivárog ki, ahogy ilyenkor lenni szokott. Még abban sem vagyunk biztosak, hogy ezek nem valamennyire szándékos csepegtetések. Azt már tudjuk, hogy egy híres szuperhőssel szeretnék felpörgetni az érdeklődést, most pedig egy újabb pletykacsomaggal megérkezett az idei modellek színvariációi és konfigurációi is.

A Samsung tavalyi hajlítható telefonjai: Galaxy Z Fold7, ZFlip7 - forrás: Origo

Ezt tudjuk a Samsung idei hajlítható telefonjairól

Az információkat a DigitalCitizen csapata hozta nyilvánosságra. A jelentés szerint a Galaxy Z Flip8, a Galaxy Z Fold8 és a Galaxy Z Fold8 Ultra négy színváltozatban lesz kapható. A konfigurációkat illetően

a Flip két tárhelyváltozatot kínál majd, míg a két Fold-modell három változatot.

A Fold8 krém, grafit, levendula és pisztácia színben lesz kapható, 256 GB, 512 GB és 1 TB tárhellyel.

A Fold8 Ultra krém, grafit, árnyékzöld és ányékibolyaszín változatokban lesz kapható, 256 GB, 512 GB és 1 TB tárhelykapacitással.

Végül pedig itt van a Flip8, amely krém, grafit, menta és rózsaszín színben, 256 GB-os és 512 GB-os tárhelyváltozatokban lesz kapható. A korábbi kiszivárgott információk szerint a Flip8 egyes piacokon az Exynos 2600 lapkakészletet fogja használni. Emellett várhatóan hajtásmentes kijelzővel és új zsanérral is rendelkezik majd. A várakozások szerint mindkét Fold8-modell a Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC-vel lesz felszerelve.

Bár a Samsung még nem erősítette meg a július végi premierdátumot, a pletykák szerint július második felében kerülhetnek forgalomba az új modellek.