Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Hidegfront

Mikor jön a vihar? Ekkor érkeznek meg a zivatarok

Durva

Hatalmas robbanás történt a Debreceni Egyetem egyik épületében

szabadság

Mi nyaralunk, a mesterséges intelligencia dolgozik helyettünk

32 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A nyári szabadság sok dolgozó számára a pihenésről szól, a kollégáknak azonban gyakran pluszterhet jelent, ha valaki hosszabb időre kiesik a munkából. Egyre több cég ezért már mesterséges intelligenciát vet be azért, hogy a szabadság idején is gördülékenyen működjön a munka.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szabadságmesterséges intelligenciamunka

A Korn Ferry tanácsadó cég szerint egyes vállalatok már úgynevezett AI-ügynököket, vagyis egyedi chatbotokat használnak arra, hogy átvegyék a legalapvetőbb feladatokat a szabadságon lévő munkatársak helyett – írja a CBS News.

A szakértők szerint a mesterséges intelligencia már a szabadság idején is képes lehet átvenni bizonyos munkafeladatokat – Fotó: Unsplash
A szakértők szerint a mesterséges intelligencia már a szabadság idején is képes lehet átvenni bizonyos munkafeladatokat
Fotó: Unsplash

Egyre több cég bízza az AI-ra a szabadságon lévő dolgozók feladatait

Az ilyen rendszerek képesek e-maileket összefoglalni, megbeszéléseket szervezni, dokumentumokat előkészíteni, sőt akár egyszerűbb válaszokat is megfogalmazni a kollégák vagy ügyfelek számára.

A mesterséges intelligencia segíthet abban, hogy a csapat minél kisebb fennakadással működjön tovább, amíg valaki szabadságon van”

— mondta Bryan Ackerman, a Korn Ferry mesterségesintelligencia-stratégiáért felelős vezetője.

A szakember szerint az AI nemcsak a bent maradó kollégáknak jelent segítséget, hanem annak is, aki visszatér a szabadságról, mert így nem kell több száz felhalmozódott e-maillel és feladattal egyszerre szembesülnie.

Ackerman példaként az Anthropic által fejlesztett Claude nevű AI-rendszert említette, amely képes kutatásokat összefoglalni és különféle dokumentumokat előkészíteni.

Az e-mailek kezelése, a dokumentumok koordinálása vagy a meetingek összefoglalása pontosan azok közé a feladatok közé tartozik, amelyekben jelenleg kifejezetten jó a mesterséges intelligencia”

— fogalmazott.

A technológia ugyanakkor komoly aggályokat is felvet. Sokan attól tartanak, hogy az AI egyre több munkahelyet válthat ki, miközben adatvédelmi és biztonsági kérdések is felmerülnek.

Mark Beare, a Malwarebytes kiberbiztonsági cég vezetője szerint sok dolgozó még nem bízik eléggé abban, hogy egy AI-rendszer megfelelően kezelheti helyettük az ügyfeleket vagy fontos döntéseket hozhat.

„Ha teljes irányítást adunk egy mesterséges intelligenciának, miközben nincs emberi felügyelet, annak komoly kockázatai lehetnek” — figyelmeztetett a szakértő.

A Google is átalakul – a mesterséges intelligencia mindent megváltoztat

Az MI alapjaiban alakítja át az internet működését. A Google kereséstől a közösségi médián át az online vásárlásig mindenhol megjelennek a mesterséges intelligencia alapú megoldások.

Három hónapot kaptak a techóriások: blokkolni kell a meztelen képeket

A brit kormány felszólította az Apple-t, a Google-t és más technológiai cégeket, hogy akadályozzák meg a gyerekeket a meztelen tartalmak készítésében, küldésében és megtekintésében. A meztelen képek blokkolása a tervek szerint minden 18 év alatti felhasználóra vonatkozna az okostelefonokon és táblagépeken.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!