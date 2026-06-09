Mi nyaralunk, a mesterséges intelligencia dolgozik helyettünk

A Korn Ferry tanácsadó cég szerint egyes vállalatok már úgynevezett AI-ügynököket, vagyis egyedi chatbotokat használnak arra, hogy átvegyék a legalapvetőbb feladatokat a szabadságon lévő munkatársak helyett – írja a CBS News.

A szakértők szerint a mesterséges intelligencia már a szabadság idején is képes lehet átvenni bizonyos munkafeladatokat

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Egyre több cég bízza az AI-ra a szabadságon lévő dolgozók feladatait

Az ilyen rendszerek képesek e-maileket összefoglalni, megbeszéléseket szervezni, dokumentumokat előkészíteni, sőt akár egyszerűbb válaszokat is megfogalmazni a kollégák vagy ügyfelek számára.

A mesterséges intelligencia segíthet abban, hogy a csapat minél kisebb fennakadással működjön tovább, amíg valaki szabadságon van”

— mondta Bryan Ackerman, a Korn Ferry mesterségesintelligencia-stratégiáért felelős vezetője.

A szakember szerint az AI nemcsak a bent maradó kollégáknak jelent segítséget, hanem annak is, aki visszatér a szabadságról, mert így nem kell több száz felhalmozódott e-maillel és feladattal egyszerre szembesülnie.

Ackerman példaként az Anthropic által fejlesztett Claude nevű AI-rendszert említette, amely képes kutatásokat összefoglalni és különféle dokumentumokat előkészíteni.

Az e-mailek kezelése, a dokumentumok koordinálása vagy a meetingek összefoglalása pontosan azok közé a feladatok közé tartozik, amelyekben jelenleg kifejezetten jó a mesterséges intelligencia”

— fogalmazott.

A technológia ugyanakkor komoly aggályokat is felvet. Sokan attól tartanak, hogy az AI egyre több munkahelyet válthat ki, miközben adatvédelmi és biztonsági kérdések is felmerülnek.

Mark Beare, a Malwarebytes kiberbiztonsági cég vezetője szerint sok dolgozó még nem bízik eléggé abban, hogy egy AI-rendszer megfelelően kezelheti helyettük az ügyfeleket vagy fontos döntéseket hozhat.

„Ha teljes irányítást adunk egy mesterséges intelligenciának, miközben nincs emberi felügyelet, annak komoly kockázatai lehetnek” — figyelmeztetett a szakértő.

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