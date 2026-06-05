Itt a Concorde utódja? Csendes szuperszonikus gépet tesztel a NASA – videó

Új korszak küszöbén állhat a szuperszonikus repülőgép fejlesztése: a NASA X-59 kísérleti gépe Kaliforniában készül az első szuperszonikus tesztrepülésére. A program célja, hogy a hangsebességnél gyorsabb repülés ne járjon a korábbi generációkra jellemző óriási zajterheléssel, és ezzel újra megnyissa a lehetőséget a gyors interkontinentális utazások előtt – írja a New York Post.
Valóban csendesebb lehet a jövő szuperszonikus repülőgépe?
A NASA X-59 jelenleg a kaliforniai Palmdale-ben, az amerikai légierő Plant 42 bázisán esik át szigorú biztonsági és rendszerteszteken. A mérnökök a repülőgép kritikus rendszereit vizsgálják, miközben a prototípus már 15 szubszonikus tesztrepülésen is túl van.
A következő nagy lépés az első szuperszonikus repülés lehet, amelyet a program hosszú előkészítés után érhet el. A NASA X-59 szuperszonikus repülőgépének tesztelése ezzel a végső fázisba lép.
A futurisztikus kialakítású repülőgépet kifejezetten arra tervezték, hogy a hangsebességnél gyorsabban repüljön, miközben jelentősen mérsékli azt a zajt, amely évtizedeken át akadályozta a szuperszonikus közlekedés szélesebb körű elterjedését. A NASA szerint a hagyományos, erőteljes hangrobbanás helyett az X-59 egy jóval halkabb, tompább hanghatást keltene.
A gép várhatóan akár Mach 1,6-os, vagyis mintegy 1960 km/órás sebességet is elérhet a tesztek során.
Küldetési profiljában Mach 1,4-gyel, körülbelül 1488 km/órás tempóval haladna. Ezzel a Los Angeles és New York közötti közel 3940 kilométeres távolságot elméletileg akár két és fél óra alatt is megtehetné. Ez több mint a felére csökkentené a jelenleg megszokott, 5–6 órás repülési időt.
Az X-59-et sokan a Concorde örökösének tekintik. Az ikonikus szuperszonikus utasszállító Mach 2,04-es, vagyis mintegy 2179 km/órás sebességre volt képes, és Londonból New Yorkba nagyjából három óra alatt jutott el, mielőtt kivonták a forgalomból. Ha az X-59 beváltja a hozzá fűzött reményeket, a jövőben jelentősen lerövidülhetnek a nagy távolságú légi utak, miközben a zajterhelés is jóval kisebb maradhat a korábbi szuperszonikus repülőgépekhez képest.
A szuperszonikus álom megvalósulása: így szárnyalt először a Concorde
1969. április 9. egy mérföldkő a repülés történetében: ezen a napon szállt fel először a levegőbe a világ egyik legismertebb szuperszonikus utasszállítója. A Concorde nem csupán technológiai csoda volt, hanem a luxus, az innováció és az emberi mérnöki teljesítmény szimbóluma.
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