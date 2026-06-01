Visszatér a kilencvenes évek egyik legnagyobb őrülete, a tamagocsi

A Casetify és a Bandai Namco közös együttműködésének köszönhetően új tamagocsi-kollekció érkezik a boltokba. A rajongók nemcsak különleges mobiltelefon-tokokat vásárolhatnak majd, hanem egy valódi, működő tamagocsi készüléket is, amelyet exkluzív Casetify-burkolattal láttak el. A bejelentés pillanatok alatt felrobbantotta az internetet, hiszen a tamagocsi sokak számára a gyerekkor egyik meghatározó emléke volt, számolt be Mashable.

A tamagocsi játék a 90-esek években nagy népszerűségnek örvendett a gyerekek körében – Fotó: Casetify

A virtuális kisállatok a kilencvenes évek egyik legnagyobb slágerének számítottak. A játékosoknak etetniük kellett a digitális kedvencüket, takarítaniuk utána, és folyamatosan gondoskodniuk kellett róla. Ha elhanyagolták, a kis lény egyszerűen elpusztult.

A tamagocsi így egyszerre volt játék és felelősségpróba, ami gyerekek millióit kötötte a képernyő elé.

Nem csak tamagocsit árulnak

Az új kollekció azonban jóval többet kínál egy egyszerű virtuális kisállatnál. A kínálatban különleges telefontokok, plüss fülhallgatótartók, telefonpántok és egyedi bőröndök is helyet kaptak. A legnagyobb figyelmet a személyre szabható, 50 centis kézipoggyász kapta, amely rózsaszín és kék változatban is elérhető lesz. A vásárlók saját monogramjukat is ráhelyezhetik a bőröndre, méghozzá az eredeti tamagocsi-betűtípussal.

A gyártó úgynevezett Chase Cardokat (gyűjtői kártyák) is piacra dob, amelyek hét különböző ritkasági szinten lesznek elérhetők. A kártyák a „Common” kategóriától egészen a rendkívül ritka „Supreme Ultra Rare” szintig terjednek, így a gyűjtők számára is különleges lehetőséget kínálnak.

Most azok is megvehetik, akiknek gyerekként nem lehetett

Sokan azért várják izgatottan az új kollekciót, mert gyerekkorukban nem kaptak tamagocsit. Most azonban már saját pénzből vásárolhatják meg azt a játékot, amelyről évtizedekkel ezelőtt csak álmodtak. A kollekció május 29-én debütál, és a jelek szerint a nosztalgia ismét hatalmas üzletnek bizonyulhat.

