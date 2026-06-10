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Odáig van az internet egy százéves brit férfi táncvideóitól

15 perce
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Egy 100 éves brit férfi lett a közösségi média új kedvence, miután az idősotthonában készült táncos videói több mint másfél millió megtekintést értek el az interneten. A worcesteri Fernhill House Idősek Otthonának lakója, Bernard Gilbert rendszeresen táncol és bebizonyította, hogy a mozgás, valamint a szenvedély nem ismer korhatárt.
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Gilbert története több mint nyolc évtizeddel ezelőtt kezdődött. Tizenhat éves volt, amikor egy rögbimeccsen eltörte a lábát. A sérülés után hiába próbálkozott különféle gyógytornákkal, állapota nem javult jelentősen. Orvosai végül meglepő tanácsot adtak: kezdjen el táncolni - írja a BBC.

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Nagyot megy az interneten az idős férfi tánca (illusztráció)
Fotó: Unsplash

 

Másfél millóan látták az idős Bernard táncvideóját

A fiatal Bernard eleinte idegenkedett az ötlettől. Egy barátja azonban elvitte egy táncórára, ahol ugyan sokáig az ajtóban ácsorgott, de a tanár végül rábeszélte, hogy csatlakozzon. Ez a pillanat örökre megváltoztatta az életét. A tánc hamar szenvedéllyé vált számára. Az évek során számos versenyen vett részt, díjakat nyert, majd 74 éves korában maga is tánctanár lett. Elmondása szerint a tánc mindig különleges helyet foglalt el az életében.

Amint a táncparkettre lépek, minden más megszűnik körülöttem. Csak a mozdulatokra figyelek, és ez teljesen feltölt energiával

– mesélte. Felesége, aki egyben táncpartnere is volt, 26 évvel ezelőtt hunyt el. Ezt követően Gilbert a tanításban találta meg az új célt, tudását és szeretetét másoknak is továbbadva. A százéves férfi szerint a társastánc nemcsak a testre fejt ki jótékony hatást, hanem az elmét is frissen tartja. Úgy véli, a lépések és koreográfiák megjegyzése folyamatos szellemi kihívást jelent, amely hozzájárul a mentális egészség megőrzéséhez. Az idősek otthonának munkatársai szerint Bernard minden alkalommal kivirul, amikor megszólal a kedvenc zenéje.

Teljesen átalakul. Mosolyog, ellazul, és látszik rajta, mennyire boldoggá teszi a tánc

– mondta az intézmény egyik dolgozója.

A világhálón milliók által megtekintett videók nemcsak Bernard tehetségét mutatják be, hanem inspiráló üzenetet is hordoznak: az életkortól függetlenül mindig érdemes megtalálni azt a tevékenységet, amely örömet és lendületet ad a mindennapokhoz.
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