Sokkoló állítás: kémteknősök és kémhalak úszkálnak a vízekben

A kínai állambiztonsági minisztérium szerint több olyan tengeri állatot is találtak, amelyekre különféle érzékelőket erősítettek. A hivatalos közlés szerint ezek az úgynevezett „kémteknősök” és „kémhalak” folyamatosan adatokat gyűjtöttek a víz hőmérsékletéről, sótartalmáról és az áramlatokról, majd az információkat műholdon keresztül külföldre továbbították. Peking egyelőre nem nevezte meg, mely országok állhatnak a művelet mögött, számolt be a Guardian.

Teknősöket és halakat használhatnak kémkedésre Kína ellen, állítja az ázsiai nagyhatalom vezetése – Fotó: pexels.com

A minisztérium szerint „láthatatlan titkos háború” folyik Kína partjainál. Állításuk szerint külföldi erők egyre kifinomultabb technológiákat vetnek be annak érdekében, hogy részletes térképeket készítsenek a kínai felségvizekről és katonai szempontból fontos területekről. A kínaiak szerint ezek az adatok súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek.

Nem csak a teknősök és halak jelenthetnek veszélyt

A hatóságok olyan bójákról is beszámoltak, amelyeket állítólag egy külföldi kutatóintézet helyezett el a térségben. A kínai jelentés szerint ezek képesek lehetnek a tengeralattjárók hangjainak figyelésére és követésére.

Emellett szó esett úgynevezett „hullámvitorlásokról” is, amelyek napenergiával és a hullámok mozgásával működnek, miközben katonai szempontból értékes adatokat továbbítanak.

Nem először merül fel az állatok szerepe

A különös történet ugyan hihetetlennek hangzik, de nem példa nélküli. Korábban brit hírszerzési jelentések arról számoltak be, hogy Oroszország kiképzett delfineket vetett be a Fekete-tengeren található szevasztopoli haditengerészeti bázis védelmére.

A delfinek feladata az lehetett, hogy észleljék és elhárítsák az ellenséges búvárokat.

Busás jutalom jár a „kémeszközökért”

A kínai sajtó szerint a hatóságok komoly pénzjutalmat kínálnak azoknak a halászoknak, akik gyanús eszközöket találnak a tengeren. A jutalom összege akár az 500 ezer jüant (22,5 millió Ft) is elérheti. A kínai vezetés szerint a tengerek mélyén egyre intenzívebb hírszerzési verseny zajlik – és úgy tűnik, ebben már a teknősöknek és a halaknak is szerep juthat.