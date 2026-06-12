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TikTok kihívás

Ártalmatlan játéknak tűnt, tragédia lett belőle – TikTok-kihívásba halt bele egy 12 éves diák

56 perce
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Tragédia történt egy New York állambeli iskolában: egy hatodikos fiú életét vesztette, miután félrenyelhetett egy fánkot. A TikTok-kihívás szerepét még vizsgálják, de a hatóságok szerint elképzelhető, hogy a fiú az úgynevezett „Egy falat-kihívást” próbálta teljesíteni.
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TikTok kihíváshalálesetNew York

A „One Bite Challenge” TikTok-kihívás lényege, hogy a résztvevők megpróbálnak egy ételt – például virslit, burritót, süteményt vagy fánkot – egyetlen harapással lenyelni. A mostani eset new york-i iskolában történt, ahol a 12 éves diák a negyedik emeleti folyosón lett rosszul. A mentők kórházba vitték, de az életét már nem tudták megmenteni – írja a Bild.

TikTok-kihívás miatt fulladhatott meg egy 12 éves diák
TikTok-kihívás miatt fulladhatott meg egy 12 éves diák
Fotó: Solen Feyissa / Unsplash

TikTok-kihívás állhat a háttérben?

A rendőrség egyelőre vizsgálja, pontosan mi vezetett a tragédiához. A hatóságok szerint a fiú valószínűleg fánkot evett, amikor fulladozni kezdett. Most azt ellenőrzik, köze lehetett-e a történteknek a közösségi médiában terjedő „Egy falatos” trendhez.

Az iskola munkatársai azonnal próbáltak segíteni, több felnőtt is bekapcsolódott az életmentésbe, amíg a mentők megérkeztek. Az iskolaközösséget megrázta a tragédia, a diákok és a dolgozók számára krízistámogatást is biztosítanak.

A veszélyes trendekre figyelmeztet az eset

Az „Egy falat-kihívás” elsőre ártalmatlan játéknak tűnhet, valójában azonban komoly fulladásveszélyt jelenthet, különösen gyerekeknél. A tragédia ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a közösségi médiában terjedő kihívások követése előtt fontos átgondolni a kockázatokat.

A rendőrség azt ígérte, minden körülményt kivizsgál, beleértve a tanúvallomásokat, az eset előzményeit és azt is, hogy valóban egy TikTokon terjedő trend vezethetett-e a fiú halálához.

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