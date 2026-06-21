A TikTok egyik legfontosabb gombja nem is működik mindig?

Új kutatás szerint a TikTok felhasználói hiába jelölik a videókat „Not Interested”-ként, vagyis „Nem érdekeltként” abban a reményben, hogy megtisztítsák a feedjüket. A TikTok „Not Interested” gombja a vizsgálat alapján csak átmenetileg csökkenti a nem kívánt tartalmak arányát, amelyek rövid időn belül újra megjelenhetnek – írja a DigitalTrends.

A TikTok „Not Interested” gombja csak rövid ideig működik egy új kutatás szerint (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A Northeastern University Khoury College of Computer Sciences kutatói automatizált tesztfiókokkal elemezték a TikTok mobilalkalmazását. A fiókokat három témára „tanították be”: főzésre, fitneszre és sportfogadásra, mindegyiknél több mint 200 videó megtekintésével.

Ezután két csoportra osztották őket:

az egyik csoport a nem kívánt videókat „Nem érdekel” jelöléssel látta el,

a másik egyszerűen továbblépett rajtuk.

Rövid távon működött, hosszú távon már kevésbé

A kutatók szerint rövid távon a „Nem érdekel” gomb többnyire hatékonyabb volt, mint a sima továbblapozás. A problémák akkor kezdődtek, amikor a tesztfiókok abbahagyták a gomb használatát.

Ekkor a korábban elutasított tartalmak gyorsan visszatértek a feedbe. A főzős videók különösen hamar újra megjelentek, de a jelenség a többi témánál is megfigyelhető volt.

A kutatók szerint a fő gond a következetlenség

A funkció hatékonysága témánként jelentősen eltért, és a felhasználók nem tudták megbízhatóan megjósolni, mikor vagy miért szűnik meg működni. A tanulmány egyik szerzője szerint, akik azt tapasztalják, hogy a TikTok továbbra is olyan videókat ajánl, amelyeket korábban aktívan elutasítottak, valószínűleg nem hibával találkoznak, hanem a platform dokumentálható viselkedésével.

A tanulmány szerzői azt javasolják, hogy a TikTok tegye a „Nem érdekel” funkció működését következetessé minden tartalomtípus esetén, és biztosítson kiszámíthatóbb kontrollt a felhasználók számára a saját ajánlási feedjük felett.

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