Életveszélyes TikTok-trend terjed, több fiatal került már komoly bajba

Veszélyes TikTok-trend terjed a fiatalok körében. A közösségi média felületén egyre népszerűbbek azok a videók, ahol a felhasználó elhagyatott épületekbe mászik be, és a felfedezőtúrát bemutatja követőinek – írja a BBC.

TikTok-trend miatt figyelmeztet a rendőrség: nem csupán bűncselekmény, de életveszélyes is lehet

A hatóságok azonban figyelmeztetnek, hogy a lezárt vagy veszélyes épületekbe való jogtalan behatolás, valamint a tevékenységükről készült videók megosztása a közösségi médián komoly sérülések, sőt akár halálos balesetek kockázatával is járhat.

Ezekbe az épületekbe engedély nélkül behatolni bűncselekménynek minősül, és büntetőeljárást vonhat maga után

– közölte a West Northamptonshire Tanács szóvivője.

Azon túl, hogy bűncselekménynek minősülhet az úgynevezett urbex, akár életveszélyes is lehet. Néhány évvel ezelőtt négy tinédzser rekedt a föld alatt, miután egy aknát akartak felfedezni.

Futótűzként terjed a fiatalok között a veszélyes TikTok-kihívás, már emberéletet is követelt

Felfoghatatlan tragédia rázta meg az amerikai Texas államot. Egy 9 éves kislány életét vesztette, miután egy interneten terjedő veszélyes TikTok-kihívást próbált ki. JackLynn Blackwell február 3-án a saját kertjükben játszott, amikor – a feltételezések szerint – a hírhedt „blackout challenge” névre hallgató TikTok-kihívást akarta teljesíteni, amely során a résztvevők oxigénmegvonás révén próbálnak rövid ideig tartó ájulást előidézni. A kislány apja egy kötéllel a nyaka körül találta meg a gyermekét. Azonnal megpróbálta újraéleszteni, de hiába.