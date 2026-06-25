Tiszta víz áram és infrastruktúra nélkül, egyetlen kapszulával

A biztonságos ivóvízhez, a tiszta vízhez való hozzáférés világszerte továbbra is kihívást jelent rengeteg ember számára, de a dél-koreai kutatók új találmánya jelentősen leegyszerűsítheti ezt a folyamatot. Egy tenyérben elférő kapszula állítólag képes ellenőrizni a víz minőségét és fertőtleníteni anélkül, hogy akkumulátorokra, külső áramforrásra vagy vegyszerre lenne szüksége.

A tiszta víz rengeteg embernek a mai napig luxusnak számít, pedig alapvető emberi jog

Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tiszta víz: elég megrázni kapszulával a palackot

A Nature Water folyóiratban nemrég megjelent cikk szerint, amelyet a Digital Trends szúrt ki, az okoseszköz rázás hatására áramot termel. A belső mágnes egy tekercsen halad át, és így elegendő energiát állít elő a beépített érzékelő aktiválásához, amely méri a víz elektromos vezetőképességét, majd

a kapszulához csatlakoztatott okostelefonon vagy okosórán keresztül jelzi a felhasználóknak a víz minőségét.

Ha a víz megfelel a kezdeti biztonsági ellenőrzésen, a kapszulát egyszerűen a vízben lebegve hagyhatjuk. A hullámok enyhe mozgása, akár a tartállyal való séta is statikus elektromosságot generál, amely a kapszula felületén található mikroszkopikus nanorudakat táplálja. Ezek erős elektrosztatikus erőket hoznak létre, amelyek az elektroporáció néven ismert folyamat révén károsítják a közeli baktériumok és vírusok membránjait, így vegyi anyagok hozzáadása nélkül hatékonyan semlegesítik őket.

Röviden tehát: rázás hatására elpusztítja a vízben lévő vírusokat és baktériumokat és fertőtleníti a vizet.

A legfeljebb négy liter vizet tartalmazó tartályokkal végzett laboratóriumi vizsgálatok során a kutatók arról számoltak be, hogy a készülék több vízmintában is sikeresen inaktiválta a baktériumok és vírusok 99,9999%-át, beleértve az E. coli-t is. A kutatók szerint ez egy megfizethető megoldás lehet ott, ahol a hagyományos vízkezelő infrastruktúra nem áll rendelkezésre.

Egy fontos különbség a többi technológiához képest

Már rengeteg hordozható víztisztító megoldás létezik, de ezek eldobható szűrőkre, vegyszerekre, UV-lámpákra vagy újratölthető akkumulátorokra támaszkodnak, tehát áram kell hozzájuk, nem elegendő egyik technológia sem önmagában. Ez a dél-koreai kapszula mindezt kiküszöböli azzal, hogy egyszerű fizikai mozgásból nyeri az energiát, ami különösen hasznossá teheti katasztrófaelhárítás vagy akár kempingezés során, illetve

minden olyan helyzetben, ahol tiszta ivóvízre van szükség de áramellátás és megfelelő infrastruktúra nincs.

Természetesen a kapszula jelenleg csak egy prototípus, és még nem bizonyította a hatékonyságát ellenőrzött körülmények között végzett teszteken kívül. Ha azonban a fejlesztők elképzeléseinek megfelelően alacsony áron sikerülne forgalomba hozni, akkor több millió ember számára jelentene életmentő segítséget.