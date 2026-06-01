Vezetékkel vagy anélkül? A Z-generáció döntött, a sztárok is követik a trendet

A közösségi médiában és a mindennapokban is egyre gyakrabban tűnnek fel vezetékes fülhallgatók. Számos ismert sztár viseli őket nyilvánosan, ami hozzájárult ahhoz, hogy a fiatalabb generáció ismét felfedezze a korábban hétköznapinak számító kiegészítőt.
Nem csak a nosztalgia miatt népszerűek a vezetékes fülhallgatók
Sokan úgy vélik, hogy a vezetékes modellek jobb hangminőséget kínálnak. Mivel a hang közvetlenül a kábelen keresztül jut el a fülhallgatóhoz, nincs szükség tömörítésre vagy vezeték nélküli adatátvitelre, ami bizonyos esetekben javíthatja a hangélményt - tájékoztat a Bild.
További előny, hogy nincs szükség akkumulátorra, így nem kell a töltöttségi szintet figyelni vagy a lemerüléstől tartani.
A Bluetooth-eszközöknél időnként problémát jelenthet a párosítás vagy a kapcsolat megszakadása. A vezetékes változatoknál ilyen nehézségek nincsenek: csatlakoztatás után azonnal használhatók.
Az ár szintén fontos szempont. Míg a vezetékes fülhallgatók már viszonylag alacsony összegért is elérhetők, addig a vezeték nélküli modellek általában jóval drágábbak, különösen akkor, ha extra funkciókkal rendelkeznek.
A fenntarthatóság egyre fontosabb a fiatalok számára. A vezetékes fülhallgatók nem tartalmaznak lítiumakkumulátort, így használatuk során kevesebb elektronikai hulladék keletkezhet. Bár a kábelek időnként összegabalyodhatnak, sokan úgy érzik, hogy a jobb hangzás, a megbízható működés és a kedvezőbb ár bőven ellensúlyozza ezt a kellemetlenséget.
Már tesztelik az Apple kamerás fülhallgatóját
Az Apple terveit rendszeresen elsőként kiszivárogtató Mark Gurman újságíró forrásai szerint a végső tesztelési fázisba lépett a régóta pletykált, kamerákkal kiegészített AirPods fülhallgató. A prototípusokkal végzett dizájnvalidációs tesztelés (DVT) az utolsó fázis a tömeggyártásra való előkészítés előtt, azaz a jelek szerint már a rajtvonal felé ballag a világelső megoldást tartalmazó füles.