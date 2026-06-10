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Megszületett a döntés: nem zárhatják ki a rivális AI-chatbotokat a népszerű alkalmazásból

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Az Európai Unió ideiglenes intézkedést hozott a Meta ellen egy versenyjogi vizsgálat részeként. A döntés a WhatsApp körül kialakult vitára reagál, miután a platformon korlátozták a rivális AI-chatbotok hozzáférését.
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WhatsAppAIMetachatbot

Az Európai Unió ideiglenes intézkedésben kötelezte a Metát, hogy ismét biztosítsa a rivális AI-chatbotok hozzáférését a WhatsApp szolgáltatáshoz. A döntés egy folyamatban lévő versenyjogi vizsgálat része, amely azt vizsgálja, visszaélt-e piaci erőfölényével a vállalat. Az ügy középpontjában egy 2025-ös szabályváltozás áll, amely gyakorlatilag kiszorította a külső mesterségesintelligencia-megoldásokat a platformról – írja az Engadget.

Az Európai Unió ideiglenes intézkedésben kötelezte a Metát, hogy ismét biztosítsa a rivális AI-chatbotok hozzáférését a WhatsApp szolgáltatáshoz
Az Európai Unió ideiglenes intézkedésben kötelezte a Metát, hogy ismét biztosítsa a rivális AI-chatbotok hozzáférését a WhatsApp szolgáltatáshoz – Fotó: IMEN BEN YOUSSEF / Hans Lucas

Mi indokolta a WhatsApp AI korlátozását?

A WhatsApp körüli vita 2025 októberében kezdődött, amikor a Meta megváltoztatta a WhatsApp Business API feltételeit. Az új szabály szerint a harmadik fél által fejlesztett AI-chatbotok nem férhettek hozzá a rendszerhez, így a Meta AI maradt az egyetlen elérhető megoldás. Korábban más AI-asszisztensek is használhatták a WhatsAppot például értesítések vagy rendeléskövető üzenetek küldésére.

Az Európai Bizottság 2025 decemberében indított versenyjogi vizsgálatot az ügyben, majd figyelmeztette a Metát, hogy ideiglenes intézkedések is várhatók. A testület szerint a Meta legalább 2023 óta domináns szereplő az európai üzenetküldő piacon, és felmerül a gyanú, hogy visszaél ezzel a helyzettel, amikor kizárja a versenytárs AI-asszisztenseket a WhatsApp API-ból.

A cég ugyan március elején módosított a szabályokon, és engedélyezte a külső AI-asszisztensek hozzáférését, de csak fizetős formában. 

Az Európai Bizottság ezt nem tartotta elfogadható alternatívának, és hangsúlyozta: sürgős beavatkozásra van szükség, hogy a piacot ne érje visszafordíthatatlan kár a vizsgálat lezárása előtt. 

A döntés értelmében a Metának vissza kell állítania a 2025 októbere előtti feltételeket, vagyis újra biztosítania kell a külső AI-chatbotok ingyenes hozzáférését a WhatsApphoz. Az intézkedés mindaddig érvényben marad, amíg az Európai Bizottság le nem zárja a vizsgálatot. A Meta eközben bejelentette, hogy fellebbez a döntés ellen. A vállalat szerint az EU intézkedése túlzott szabályozói beavatkozás, amely indokolatlan előnyt biztosíthat a legnagyobb piaci szereplőknek a WhatsApp Business API hozzáférésében.

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