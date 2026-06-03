Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas bejelentést tett a Fidesz – ezt Önnek is tudnia kell!

Ezt látnia kell!

Elképesztő bejelentést tett a MOL

whatsapp

Új fegyvert vet be a WhatsApp a csalók ellen – milliók örülhetnek

31 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egyre több internetes csaló próbálja megtéveszteni az embereket üzenetküldő alkalmazásokon keresztül. A WhatsApp csalás elleni új megoldáson dolgozik, amely figyelmeztetheti a felhasználókat a gyanús üzenetekre. Az új rendszer célja, hogy segítsen időben felismerni a veszélyes megkereséseket, mielőtt azok kárt okoznának.
Link másolása
Vágólapra másolva!
whatsapprendszercsalásüzenet

A WhatsApp csalás felismerését segítő új rendszer olyan figyelmeztetéseket jeleníthet meg, amelyek időben jelezhetik a felhasználóknak a gyanús üzeneteket. Ha a program veszélyt észlel, közvetlenül a beszélgetésben figyelmeztetést küldhet – írja a Bild.

A WhatsApp csalás elleni új figyelmeztetése időben jelezheti a felhasználóknak a gyanús üzeneteket.
A WhatsApp csalás elleni új figyelmeztetése időben jelezheti a felhasználóknak a gyanús üzeneteket Fotó: SAMUEL BOIVIN / NurPhoto

WhatsApp csalás: így figyelmeztethet a rendszer a gyanús üzenetekre

Az új szolgáltatás elsősorban az ismeretlen feladóktól érkező üzeneteket vizsgálhatja. Amennyiben a rendszer csalásra vagy megtévesztésre utaló mintázatot talál, értesítheti a felhasználót a lehetséges kockázatról.

A figyelmeztetés megjelenése után a felhasználó dönthet arról, hogy letiltja és jelenti a kapcsolatot, vagy továbbra is megbízik benne. A WhatsApp célja nem az, hogy automatikusan beavatkozzon a beszélgetésekbe, hanem hogy plusz információval segítse a biztonságos döntést.

A gyanús üzenetek elemzése a készüléken történik

A vállalat hangsúlyozza, hogy az adatvédelem továbbra is kiemelt szerepet kap. A WhatsApp csalás felismerésére szolgáló elemzés közvetlenül a felhasználó telefonján történik, így az üzenetek tartalma nem kerül külső kiszolgálókra.

A végpontok közötti titkosítás változatlan marad, vagyis mások továbbra sem férhetnek hozzá az üzenetek tartalmához. A rendszer működése hasonló ahhoz a megoldáshoz, amelyet az alkalmazás már bizonyos hangüzenetek feldolgozásánál is alkalmaz.

Külön naplózhatók lesznek a figyelmeztetések

A fejlesztés részeként egy olyan helyi napló is készülhet, amely megmutatja, mikor jelzett veszélyt a rendszer. Ez segíthet a felhasználóknak visszanézni azokat az eseteket, amikor a program gyanús tevékenységet észlelt.

A szolgáltatás alapértelmezés szerint kikapcsolt állapotban lesz. Aki használni szeretné, annak külön be kell kapcsolnia az alkalmazás beállításai között.

Egyelőre még várni kell az indulásra

A fejlesztés jelenleg még nem érhető el a felhasználók számára, és a tesztelési szakasz sem indult el nyilvánosan. A WhatsApp egyelőre nem közölt hivatalos időpontot a bevezetésről.

Az azonban jól látható, hogy a vállalat egyre nagyobb hangsúlyt fektet az internetes csalások visszaszorítására, és arra, hogy a felhasználók időben figyelmeztetést kapjanak a veszélyes megkeresésekről.

Tegye le a telefonját! – kemény figyelmeztetést kaptak a szülők

A svéd közegészségügyi hatóság arra kérte a szülőket, hogy korlátozzák saját képernyőhasználatukat gyermekeik közelében. Egy friss kutatás szerint ugyanis a felnőttek mobilozási szokásai komoly hatással lehetnek a gyerekek fejlődésére.

Életveszélyes TikTok-trend terjed, több fiatal került már komoly bajba

Veszélyes TikTok-kihívás miatt adott ki figyelmeztetést a rendőrség. A világszerte terjedő TikTok-trendben a fiatalok elhagyatott, lezárt épületekbe másznak be, amiről felvételt készítenek. A mutatvány azonban nem csupán illegális, de életveszélyes is lehet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!