Új fegyvert vet be a WhatsApp a csalók ellen – milliók örülhetnek

A WhatsApp csalás felismerését segítő új rendszer olyan figyelmeztetéseket jeleníthet meg, amelyek időben jelezhetik a felhasználóknak a gyanús üzeneteket. Ha a program veszélyt észlel, közvetlenül a beszélgetésben figyelmeztetést küldhet – írja a Bild.
WhatsApp csalás: így figyelmeztethet a rendszer a gyanús üzenetekre
Az új szolgáltatás elsősorban az ismeretlen feladóktól érkező üzeneteket vizsgálhatja. Amennyiben a rendszer csalásra vagy megtévesztésre utaló mintázatot talál, értesítheti a felhasználót a lehetséges kockázatról.
A figyelmeztetés megjelenése után a felhasználó dönthet arról, hogy letiltja és jelenti a kapcsolatot, vagy továbbra is megbízik benne. A WhatsApp célja nem az, hogy automatikusan beavatkozzon a beszélgetésekbe, hanem hogy plusz információval segítse a biztonságos döntést.
A gyanús üzenetek elemzése a készüléken történik
A vállalat hangsúlyozza, hogy az adatvédelem továbbra is kiemelt szerepet kap. A WhatsApp csalás felismerésére szolgáló elemzés közvetlenül a felhasználó telefonján történik, így az üzenetek tartalma nem kerül külső kiszolgálókra.
A végpontok közötti titkosítás változatlan marad, vagyis mások továbbra sem férhetnek hozzá az üzenetek tartalmához. A rendszer működése hasonló ahhoz a megoldáshoz, amelyet az alkalmazás már bizonyos hangüzenetek feldolgozásánál is alkalmaz.
Külön naplózhatók lesznek a figyelmeztetések
A fejlesztés részeként egy olyan helyi napló is készülhet, amely megmutatja, mikor jelzett veszélyt a rendszer. Ez segíthet a felhasználóknak visszanézni azokat az eseteket, amikor a program gyanús tevékenységet észlelt.
A szolgáltatás alapértelmezés szerint kikapcsolt állapotban lesz. Aki használni szeretné, annak külön be kell kapcsolnia az alkalmazás beállításai között.
Egyelőre még várni kell az indulásra
A fejlesztés jelenleg még nem érhető el a felhasználók számára, és a tesztelési szakasz sem indult el nyilvánosan. A WhatsApp egyelőre nem közölt hivatalos időpontot a bevezetésről.
Az azonban jól látható, hogy a vállalat egyre nagyobb hangsúlyt fektet az internetes csalások visszaszorítására, és arra, hogy a felhasználók időben figyelmeztetést kapjanak a veszélyes megkeresésekről.
Tegye le a telefonját! – kemény figyelmeztetést kaptak a szülők
A svéd közegészségügyi hatóság arra kérte a szülőket, hogy korlátozzák saját képernyőhasználatukat gyermekeik közelében. Egy friss kutatás szerint ugyanis a felnőttek mobilozási szokásai komoly hatással lehetnek a gyerekek fejlődésére.
Életveszélyes TikTok-trend terjed, több fiatal került már komoly bajba
Veszélyes TikTok-kihívás miatt adott ki figyelmeztetést a rendőrség. A világszerte terjedő TikTok-trendben a fiatalok elhagyatott, lezárt épületekbe másznak be, amiről felvételt készítenek. A mutatvány azonban nem csupán illegális, de életveszélyes is lehet.