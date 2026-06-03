Nagy változást jelentett be a YouTube – ezt minden videónéző érezni fogja

A YouTube módosítja a mesterséges intelligenciával létrehozott vagy jelentősen átalakított videók jelölésének rendszerét. A platform célja, hogy a felhasználók könnyebben felismerjék, ha egy tartalom elkészítésében vagy szerkesztésében mesterséges intelligencia játszott szerepet.

A YouTube új jelölésekkel figyelmeztet az AI-tartalmakra – Képünk illusztráció

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A tartalomkészítőknek már 2024 óta kötelező feltüntetniük, ha videójuk AI-generált vagy jelentősen módosított elemeket tartalmaz. A vállalat azonban a közösségi visszajelzések alapján úgy döntött, hogy a figyelmeztetéseket feltűnőbb helyen jeleníti meg – számolt be róla a Bild.

A hosszabb videók esetében a jelölések a jövőben közvetlenül a videólejátszó alatt lesznek láthatók, míg a Shorts-videóknál a figyelmeztetés magában a videóban jelenik meg.

Automatikusan is felismerheti a YouTube az AI-tartalmakat

A platform nem csupán a készítők nyilatkozataira támaszkodik majd. Egy új rendszer segítségével a YouTube képes lehet automatikusan felismerni a fotórealisztikus mesterséges intelligenciával készült tartalmakat.

Amennyiben a rendszer jelentős AI-használatot észlel, de a videó nem kapott megfelelő jelölést, a platform saját maga is hozzáadhat egy figyelmeztető címkét. Ettől függetlenül a jelölési kötelezettség továbbra is a tartalomkészítőket terheli.

Azok a videókészítők, akik tévesnek tartják az automatikusan hozzáadott figyelmeztetést, a YouTube Studio felületén keresztül kérhetik annak felülvizsgálatát. Külön szabályok vonatkoznak azokra a tartalmakra, amelyek a YouTube saját mesterségesintelligencia-eszközeivel készültek, illetve olyan C2PA-metaadatokat tartalmaznak, amelyek igazolják a tartalom eredetét vagy a rajta végrehajtott módosításokat. Ezeknél a videóknál a jelölések akár tartósan is megjelenhetnek.

A vállalat közlése szerint az új figyelmeztetések már elérhetők, az automatikus felismerő rendszer pedig várhatóan 2026 folyamán indul el. A YouTube hangsúlyozta, hogy az új címkék nem befolyásolják a videók ajánlását vagy a monetizációs lehetőségeket.