Az Apple okosszemüvege biztosan késni fog, ennek nyomós oka van

Ne számítson senki arra, hogy az Apple okosszemüvegét megtalálja majd a karácsonyfa alatt idén. A vállalat jövő júniusban, a WWDC-n, a fejlesztői konferenciáján fogja bemutatni a terméket, és nem idén ősszel, ahogyan azt korábban várták. A csúszás oka az, hogy így az Apple-nek több ideje lesz megoldást találni az eszköz kamerájával kapcsolatos adatvédelmi aggályokra a Bloomberg Apple-ügyekben bennfentes újságírója, Mark Gurman szerint.
Emiatt késhet az Apple okosszemüvege
A CNET összegzése szerint sokan attól tartanak, hogy a kamerás okosszemüvegeket majd arra használják, hogy titokban rögzítsék őket nyilvános helyeken, például éttermekben, strandokon, edzőtermekben és az utcán. A Meta szemüvegén egy LED-lámpa jelzi, ha a felvétel aktív, a Samsung okosszemüvegei is hasonló megoldással érkeznek majd hamarosan. A Meta a szemüvegekkel kapcsolatos GYIK-oldalán kijelentette, hogy deaktiválja a kamerákat, ha a viselők megpróbálják eltávolítani vagy eltakarni a fényt, ennek ellenére volt, aki némi bütykölés után el tudta távolítani a lámpát. A Samsung is kijelentette, hogy foglalkozni fog az adatvédelmi aggályokkal.
Az okosszemüvegekkel kapcsolatos adatvédelmi aggályok miatt az Apple Vision hardvercsapatának mérnökei és tervezői a fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítanak a felhasználók magánéletének a védelmére Mark Gurman információi alapján. A bennfentes újságíró szerint nem valószínű, hogy az Apple arcfelismerést építene be az okosszemüvegébe, és a szemüveg az AI-feldolgozást is magán a készüléken fogja elvégezni, ahelyett, hogy az adatokat visszaküldené az Apple szervereire. A nem kívánt felvételekkel kapcsolatos félelmek enyhítése érdekében Gurman szerint valószínű, hogy az Apple olyan hardvert épít be, amely jelzi, amikor a készülék felvételt készít, hasonlóan ahhoz a megoldáshoz, ami a Meta és a Samsung eszközeiben van.
Az Apple okosszemüvege, amely Gurman szerint a „N50” kódnevet viseli, többféle keretstílusban is kapható lesz:
- nagy téglalap alakú,
- vékonyabb téglalap alakú,
- nagy ovális vagy kör alakú,
- valamint kis ovális vagy kör alakú.
A szemüvegekkel az AI segítségével a viselője hívásokat kezdeményezhet, szöveges üzeneteket küldhet és zenét hallgathat. Az akkumulátor várhatóan egész nap kitart majd. A szemüveg kameráinak segítségével a Siri elemezheti a viselője környezetét, és mesterséges intelligenciát használva információkat nyújthat. Például a viselője útbaigazítást kaphat, miközben nyaralás közben sétál egy idegen városban, vagy megkérheti a Sirit, hogy azonosítson egy épületet vagy egy madárfajt.
Az Apple állítólag fontolóra vette a kamera teljes elhagyását is, hogy ne merüljön fel a titkos felvételek készítésének még a gyanúja sem a vállalat eszközeivel, és még egy ilyen kamera nélküli prototípust is kifejlesztettek.
Felmerült az a lehetőség is, hogy megtartják a kamerát, de nem engedélyezik vele a fényképek vagy videók készítését. A szemüveg továbbra is használná a kamerát, hogy információkat szolgáltasson a Siri számára a mesterséges intelligenciával támogatott feladatokhoz és információkhoz, de tartalmat nem lehetne készíteni vele, Gurman szerint azonban ez a forgatókönyv nem valószínű, mivel az okosszemüvegek egyik fő felhasználási területe a barátok, a családtagok fotózása, és a nyaralások, élmények megörökítése. Az Apple okosszemüvege várhatóan 2027 végén kerülhet a polcokra.
Az okosszemüvegek használata jelenleg tilos New York állam összes bírósági épületében, valamint Kalifornia és Wisconsin egyes bíróságain. Tiltottak egyes képregény-találkozókon, valamint a Royal Caribbean Cruises hajóin található mosdókban és kaszinókban. Az Instagram közölte, hogy eltávolítja a tartalmakat, és esetleg letiltja azokat a fiókokat, amelyek okosszemüveggel készített videókat használnak.