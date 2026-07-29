Az Apple okosszemüvege biztosan késni fog, ennek nyomós oka van

Ne számítson senki arra, hogy az Apple okosszemüvegét megtalálja majd a karácsonyfa alatt idén. A vállalat jövő júniusban, a WWDC-n, a fejlesztői konferenciáján fogja bemutatni a terméket, és nem idén ősszel, ahogyan azt korábban várták. A csúszás oka az, hogy így az Apple-nek több ideje lesz megoldást találni az eszköz kamerájával kapcsolatos adatvédelmi aggályokra a Bloomberg Apple-ügyekben bennfentes újságírója, Mark Gurman szerint.

Apple Vision Pro headsetet viselő nő - az Apple már nem a képen látható kevert valóság headsetben látja a jövőt, - ami soha nem lett igazán sikeres projekt - hanem sok másik gyártóval együtt az okosszemüvegekben

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Emiatt késhet az Apple okosszemüvege

A CNET összegzése szerint sokan attól tartanak, hogy a kamerás okosszemüvegeket majd arra használják, hogy titokban rögzítsék őket nyilvános helyeken, például éttermekben, strandokon, edzőtermekben és az utcán. A Meta szemüvegén egy LED-lámpa jelzi, ha a felvétel aktív, a Samsung okosszemüvegei is hasonló megoldással érkeznek majd hamarosan. A Meta a szemüvegekkel kapcsolatos GYIK-oldalán kijelentette, hogy deaktiválja a kamerákat, ha a viselők megpróbálják eltávolítani vagy eltakarni a fényt, ennek ellenére volt, aki némi bütykölés után el tudta távolítani a lámpát. A Samsung is kijelentette, hogy foglalkozni fog az adatvédelmi aggályokkal.

Az okosszemüvegekkel kapcsolatos adatvédelmi aggályok miatt az Apple Vision hardvercsapatának mérnökei és tervezői a fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítanak a felhasználók magánéletének a védelmére Mark Gurman információi alapján. A bennfentes újságíró szerint nem valószínű, hogy az Apple arcfelismerést építene be az okosszemüvegébe, és a szemüveg az AI-feldolgozást is magán a készüléken fogja elvégezni, ahelyett, hogy az adatokat visszaküldené az Apple szervereire. A nem kívánt felvételekkel kapcsolatos félelmek enyhítése érdekében Gurman szerint valószínű, hogy az Apple olyan hardvert épít be, amely jelzi, amikor a készülék felvételt készít, hasonlóan ahhoz a megoldáshoz, ami a Meta és a Samsung eszközeiben van.