Itt az összes Apple-termék, amely megúszta az áremelést (egyelőre)

Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy a globális memóriaválság miatt minden drágul a számítás- és mobiltechnológiai iparágban. Az alkatrészhiány miatti krízis, amelyet - nagyon leegyszerűsítve - a mesterséges intelligencia óriási hardverigénye okoz, minden árat az egekbe lő és nem látni a végét. Tim Cook, az Apple ősszel leköszönő vezérigazgatója már pár napja kijelentette, hogy nem nyelik be tovább a drágulást, és áthárítják a vásárlóikra is, magyarul árat emelnek.

Az Apple főhadiszállása - Cupertino, Amerikai Egyesült Államok

Fotó: Anadolu via AFP/Tayfun Coskun / Anadolu via AFP/Tayfun Coskun

Az Apple nem emelte meg ezeknek a termékeknek az árát jelenleg

Nem is kellett sokat várni, az iPadek és a Macbookok ára kilőtt, a két legérzékenyebb változás az Origo megítélése szerint a MacBook Neo és a belépőszintő iPad 11 drágulása volt, utóbbi 159 990 forint helyett 209 990 forintért érhető el, ez 50 ezer forintos áremelés. Két dologban bízhatunk most még: az emelt árak egyelőre az Apple hivatalos online boltjában jelentek meg, magyarországi viszonteladóknál és szolgáltatóknál még lehet próbálkozni. Emellett nem minden Apple-termék drágult a hivatalos csatornán sem.

Az iPhoneok ára egyelőre nem változott (illusztráció)

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Ha iPhone-t, Apple Watch-ot vagy AirPods-t szeretnénk vásárolni, jó hír, hogy a vállalat nem emelte ezeknek az árait. Az Apple Store-ban található összes iPhone – az iPhone 16-tól az iPhone 17 Pro Max-ig – ára változatlan maradt, a legolcsóbb változat továbbra is a legújabb iPhone 17e. Az ősszel érkező iPhone 18 Pro, Pro Max és a hajlítható Fold/Ultra viszont minden bizonnyal sokkal magasabb áron kezd majd, mint a megszokott, így

a korábbi modelleknél nem biztos, hogy nagy áresésre érdemes számítani.

Most nem változott az Apple Watch modellek ára sem, beleértve a Series 11, az SE 3, és az Ultra 3 változatot - ugyanazon az áron szerepelnek. Ugyanígy az egész AirPods-termékcsaládot is elkerülte az áremelés. Vannak kisebb termékek és kiegészítők is, amelyek szintén megtartották eredeti árukat, mint például a Studio Display, az AirTags és az Apple asztali perifériái.

Ősszel jöhetnek az új, emelt árcímkék

Az okostelefonok és az okosórák sem mentesülnek a memóriahiány hatásaitól, ezért, ahogy írtuk is, valószínű, hogy az Apple áremelésre készül az őszi iPhoneok, valamint a lehetséges Apple Watch Series 12 és Ultra 4 bevezetésekor. A pletykák szerint Apple Watch Ultra 4-nek számos olyan új érzékelője és funkciója lesz, amelyek hozzájárulhatnak az áremelkedéshez. A kisebb termékek, mint az AirPods, az AirTags vagy az Apple Pencil, talán megúszhatják az áremelést, mivel nem igényelnek olyan sok memóriát, de ahogy Tim Cook a WSJ-nek a jelenlegi chiphiányról nyilatkozta: „Igyekeztünk megóvni ügyfeleinket az áremelésektől, de a helyzet már fenntarthatatlanná vált.", így kizárni nem tudjuk a drágulást egyik termékcsaládnál sem hosszú távon. Vannak, akik szerint érdemes nyitni a használt piac felé.