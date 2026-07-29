Az Apple Watch megmentette egy férfi életét

Egy amerikai férfi azt hitte, csak valami enyhe nyavalyát kapott el, amikor néhány héttel ezelőtt betegszabadságra ment. Néhány órával később összeesett. Mohammad Islam a csuklóján ekkor is viselte az Apple Watch okosórát, amit a lányaitól kapott, az eszköz pedig érzékelte az esést, és automatikusan jelzést adott le a mentőknek.

Életet mentett az Apple Watch - a képen a Series 11 modelljei - Fotó: Michael M. Santiago / Getty Images via AFP

Megmentette az életét a lányaitól kapott Apple Watch

A Cincinnattiban, Ohio államban élő férfi elmondta a Local 12-nek, hogy kicsit rosszul érezte magát, fájt a füle, a gyomra, nem kapott levegőt, és nehezen tudott egyszerre több lépést megtenni. Elment orvoshoz is, felírtak neki gyógyszert, és hazaküldték. Néhány órával később, amikor kivitte a szememet, elsötétült előtte a világ. A felesége nem volt otthon, a lányai pedig több órányira laknak.

Nem tudom, mennyi ideig feküdtem ott, aztán hirtelen kinyitottam a szemem, a földön feküdtem, és szakadt rólam a víz, őrülten izzadtam. Megpróbáltam felállni, de nem sikerült.

- mondta, aztán nagy nehezen sikerült felülnie, és meghallotta, ahogy szirénázva közeledik a mentő. Az Apple Watch automatikusan segítséget hívott, miután észlelte az esést. Az orvosok később megállapították, hogy Islamnak vérrögök voltak a tüdejében - tüdőembóliát kapott. Az életét az óra vészhelyzeti funkciója mentette meg. A lányai azóta már az édesanyjuknak is vettek egyet, és rendszeresen ellenőrzik a szüleiket, hogy viselik-e az eszközt. Mohammad Islam jelenleg véralvadásgátló gyógyszert kap, az orvosok pedig igyekeznek rájönni, mitől keletkeztek a vérrögök.