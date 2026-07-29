Az Apple Watch megmentette egy férfi életét

Egy amerikai férfi azt hitte, csak valami enyhe nyavalyát kapott el, amikor néhány héttel ezelőtt betegszabadságra ment. Néhány órával később összeesett. Mohammad Islam a csuklóján ekkor is viselte az Apple Watch okosórát, amit a lányaitól kapott, az eszköz pedig érzékelte az esést, és automatikusan jelzést adott le a mentőknek.
Megmentette az életét a lányaitól kapott Apple Watch
A Cincinnattiban, Ohio államban élő férfi elmondta a Local 12-nek, hogy kicsit rosszul érezte magát, fájt a füle, a gyomra, nem kapott levegőt, és nehezen tudott egyszerre több lépést megtenni. Elment orvoshoz is, felírtak neki gyógyszert, és hazaküldték. Néhány órával később, amikor kivitte a szememet, elsötétült előtte a világ. A felesége nem volt otthon, a lányai pedig több órányira laknak.
Nem tudom, mennyi ideig feküdtem ott, aztán hirtelen kinyitottam a szemem, a földön feküdtem, és szakadt rólam a víz, őrülten izzadtam. Megpróbáltam felállni, de nem sikerült.
- mondta, aztán nagy nehezen sikerült felülnie, és meghallotta, ahogy szirénázva közeledik a mentő. Az Apple Watch automatikusan segítséget hívott, miután észlelte az esést. Az orvosok később megállapították, hogy Islamnak vérrögök voltak a tüdejében - tüdőembóliát kapott. Az életét az óra vészhelyzeti funkciója mentette meg. A lányai azóta már az édesanyjuknak is vettek egyet, és rendszeresen ellenőrzik a szüleiket, hogy viselik-e az eszközt. Mohammad Islam jelenleg véralvadásgátló gyógyszert kap, az orvosok pedig igyekeznek rájönni, mitől keletkeztek a vérrögök.
Az esésérzékelő funkció, ami segített
Az esésérzékelő funkciót az Apple Watch Series 4 modelleken vezették be. 65 év alattiaknál alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, de bárki bekapcsolhatja az iPhone Watch alkalmazásában. Az intelligens funkció érzékeli a hirtelen esést, és automatikusan értesíti a mentőket, ha az érintett személy az esés után egy percen belül nem szünteti meg a riasztást. Ha a személy vészhelyzeti kapcsolattartójának adatai meg vannak adva, akkor a protokoll szerint az illetőt SMS-ben értesíti az óra, és elküldik neki az óra viselőjének a helyzetét térképen, ahol összeesett.
Többször is írtunk már arról, hogy életet mentett az Apple Watch:
- Alvás közben a normál pulzus percenként 60 környékén mozog, azonban egy ausztrál férfi olyan értesítést kapott az okosórától, hogy alvás közben a pulzusa 130-140-re emelkedett. Ezután orvoshoz ment, ahol kiderült, hogy a születése óta rendellenesség van a szívében.
- Egy amerikai férfi egy kórház mosdójában esett össze, miután félrekezelték, az esésérzékelő vészjelzést adott le.
- Egy ausztrál szörfös a hullámoka nyílt tenger irányába sodorták, magától nem lett volna képes visszajutni a partra, a felesége időközben elment vásárolni, így nem látta, hogy mi történik vele. Az okosórával hívott segítséget.