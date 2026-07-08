Áremelés a mobilszolgáltatóknál: kettő már emelt a díjakon, a harmadik szeptembertől fog

Ahogy azt korábban megígérték, a Magyar Telekom, a Yettel és a One Magyarország is emel az árain. Előbbi két cégnél július 1-jétől inflációkövető 4,4 százalékos díjemelés jön, míg a One szeptember 1-jétől érvényesíti az áraiban ezt. Megkerestük az inflációkövető díjemeléssel kapcsolatban a mobilszolgáltatókat, amelyek részletes tájékoztatást adtak az Origónak a változásokról. Kiderül, hogy mi módosul és mi nem, és mikor érkezhetnek meg az első emelt árú számlák.
Áremelés a Telekomnál: július 1.
Összhangban a korábbi bejelentésével, a Magyar Telekom 2026. július 1-től 4,4% inflációkövető díjkorrekciót alkalmaz, a Központi Statisztikai Hivatal által 2025. évre vonatkozóan megállapított és közzétett éves fogyasztói árváltozásnak megfelelően.
A Magyar Telekom 2025 áprilisában jelentette be, hogy a magyar gazdaság fellendítése iránti elköteleződése jeleként 2026. június 30-ig nem hajt végre inflációkövető díjkorrekciót. A meghatározott időszak lejárta után a társaság a fenntartható működést szem előtt tartva visszaáll az Általános Szerződési Feltételekben foglalt általános működésre, így 2026. július 1-től 4,4%-kal, vagyis a 2025-ös évre megállapított és közzétett éves fogyasztói árváltozás mértékének megfelelően változnak a 2025. december 31. előtt létrejött szolgáltatások havidíjai.
A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát minden érintett mobil és vezetékes szolgáltatással rendelkező lakossági és üzleti előfizető augusztusban kapja meg.
- A lakossági ügyfelek esetében az inflációkövető díjkorrekció a 2025. december 31-e előtt bevezetett otthoni internet-, tv- és telefoncsomagok, valamint a mobil hang- és netcsomagok havidíjait érinti.
- A 2026-ban bevezetett, jelenleg is választható otthoni és mobilcsomagokat a díjkorrekció nem érinti.
Lakossági flottás ügyfeleink esetében az inflációkövető díjkorrekció a mobil hang- és netcsomagok díjait érinti, amennyiben azok 2025. december 31-e előtt jöttek létre. A díjkorrekció így nem érinti pl. a most választható Flotta Net 2 GB, Flotta Net 6 GB, Flotta Net 16 GB és Flotta Korlátlan Net csomagokat, ahogy 2026. január 1-jét követően létrejött hangcsomagokat sem.
Az üzleti ügyfelek esetében az inflációkövető díjkorrekció a mobil- és vezetékes szolgáltatásaink havidíjaira vonatkozik, ha azok 2025. december 31-e előtt jöttek létre.
A forgalmi díjakat, azaz perc- és SMS-díjakat, valamint az extrák díjait az inflációkövető díjkorrekció semelyik ügyfélcsoportban nem érinti, ezek díjai tehát nem módosulnak.
Áremelés a Yettelnél: július 1.
A Yettel 2025-ben, a gazdasági környezet változásait követve és a magas infláció megfékezésére irányuló törekvésekkel összhangban, meghatározott lakossági számlás tarifacsomagok esetében az inflációkövető díjkorrekció mértékével megegyező, fix összegű kedvezményt vezetett be. A kedvezmény a lakossági hangalapú, mobilinternet- és OtthonNet tarifák egyes csomagjait érintette, és az érintett ügyfelek számára automatikusan, külön igénylés nélkül jelent meg a számlán. A kedvezmény célja az volt, hogy a korábban alkalmazott inflációkövető díjkorrekció hatását teljes mértékben ellensúlyozza, így a gyakorlatban a tavalyi indexálás nem érvényesült az érintett ügyfelek esetében. A Yettel az eredetileg 2026. április 30-ig érvényes kedvezményt az ügyfelek felé kommunikált módon 2026. június 30-ig meghosszabbította.
A Yettel ezzel párhuzamosan a honlapján is tájékoztatást nyújt arról, hogy a tarifacsomagok havidíja 2026-ban az ÁSZF szerint, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével változik. A díjkorrekcióra 2026. július 1-ig került sor, melynek mértéke 4.4%.
A július 1-jét követő első számlában már látható a díjváltozás időarányos része: mivel a módosítás a számlázási időszak közben lépett életbe, az első számlán csak a július 1-je utáni napokra számolunk fel magasabb díjat. Majd az augusztus 3-át követő számlákban már a teljes, megváltozott havidíj fog szerepelni.
- A díjváltozás a lakossági előfizetések esetén a számlás tarifák havidíját érinti, a havidíjon felüli perc és SMS díjak, valamint a kiegészítő adatjegyek ára a korrekció után is a korábbival azonosak maradnak, valamint az egyes tarifákhoz tartozó havidíjkedvezmények továbbra is elérhetőek az ügyfelek számára.
- Azon tarifacsomagok esetében, amelyek adatkerete nem teljes egészében használható fel az 1-es / EU roaming díjzónában és érintettek a díjváltozásban, ott a díjkorrekció életbelépésével a felhasználható roaming adatkeretek növekednek.
A 2026. június 30-át követő időszakra vonatkozó részletekről a Yettel az Általános Szerződési Feltételekben rögzített módon, előzetesen és átláthatóan tájékoztatja az érintett ügyfeleket.
Áremelés a One Magyarországnál: szeptember 1.
A One Magyarország kizárólag a 2025. november 14. előtt bevezetett lakossági mobil-, flotta-, valamint a kisvállalati mobil- és vezetékes havidíjas szolgáltatásoknál alkalmaz inflációkövető díjkorrekciót. A módosítás mértéke 4,4 százalék lesz, amelyet a távközlési vállalat szeptember 1-jétől érvényesít.
A díjkorrekciót a kedvezmények nélküli havi előfizetési díjra érvényesíti a vállalat és a havidíj kedvezményeket nem érinti. A díjkorrekció nem vonatkozik a kiegészítő havi előfizetési díjakra, az opcionális csomagok havi díjaira és a forgalmi díjakra.
- A lakossági vezetékes díjcsomagokon, vagyis a vezetékes televízió-, telefon- és internetszolgáltatásokon a vállalat nem alkalmazza 2026-ban az automatikus inflációkövető díjkorrekciót,
- ellenben az átláthatóbb szolgáltatási portfólió érdekében a One Magyarország egységesíti a díjcsomagok és a kedvezmények rendszerét, melynek során egyes tarifacsomagokat és kedvezményeket megszüntethetnek és ez egyes ügyfelek esetében áremelkedéssel járhat.
A vezetékes díjcsomagokat érintő módosítások várhatóan 2026. augusztus 1-jétől lépnek életbe. A részletekről a vállalat az ÁSZF-ben meghatározott módon tájékoztatja az érintett ügyfeleket.