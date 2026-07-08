Áremelés a mobilszolgáltatóknál: kettő már emelt a díjakon, a harmadik szeptembertől fog

Ahogy azt korábban megígérték, a Magyar Telekom, a Yettel és a One Magyarország is emel az árain. Előbbi két cégnél július 1-jétől inflációkövető 4,4 százalékos díjemelés jön, míg a One szeptember 1-jétől érvényesíti az áraiban ezt. Megkerestük az inflációkövető díjemeléssel kapcsolatban a mobilszolgáltatókat, amelyek részletes tájékoztatást adtak az Origónak a változásokról. Kiderül, hogy mi módosul és mi nem, és mikor érkezhetnek meg az első emelt árú számlák.

A Magyar Telekom épülete 2022-ben - Fotó: Kallus György

Áremelés a Telekomnál: július 1.

Összhangban a korábbi bejelentésével, a Magyar Telekom 2026. július 1-től 4,4% inflációkövető díjkorrekciót alkalmaz, a Központi Statisztikai Hivatal által 2025. évre vonatkozóan megállapított és közzétett éves fogyasztói árváltozásnak megfelelően.

A Magyar Telekom 2025 áprilisában jelentette be, hogy a magyar gazdaság fellendítése iránti elköteleződése jeleként 2026. június 30-ig nem hajt végre inflációkövető díjkorrekciót. A meghatározott időszak lejárta után a társaság a fenntartható működést szem előtt tartva visszaáll az Általános Szerződési Feltételekben foglalt általános működésre, így 2026. július 1-től 4,4%-kal, vagyis a 2025-ös évre megállapított és közzétett éves fogyasztói árváltozás mértékének megfelelően változnak a 2025. december 31. előtt létrejött szolgáltatások havidíjai.

A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát minden érintett mobil és vezetékes szolgáltatással rendelkező lakossági és üzleti előfizető augusztusban kapja meg.

A lakossági ügyfelek esetében az inflációkövető díjkorrekció a 2025. december 31-e előtt bevezetett otthoni internet-, tv- és telefoncsomagok, valamint a mobil hang- és netcsomagok havidíjait érinti.

A 2026-ban bevezetett, jelenleg is választható otthoni és mobilcsomagokat a díjkorrekció nem érinti.

Lakossági flottás ügyfeleink esetében az inflációkövető díjkorrekció a mobil hang- és netcsomagok díjait érinti, amennyiben azok 2025. december 31-e előtt jöttek létre. A díjkorrekció így nem érinti pl. a most választható Flotta Net 2 GB, Flotta Net 6 GB, Flotta Net 16 GB és Flotta Korlátlan Net csomagokat, ahogy 2026. január 1-jét követően létrejött hangcsomagokat sem.