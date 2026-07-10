Nagy változást jelentett be az OpenAI, megszűnik a ChatGPT egyik fontos fejlesztése

Az OpenAI 2026. augusztus 9-én leállítja a ChatGPT Atlas támogatását. A böngészőben használt mesterséges intelligencia funkciói egy részét a vállalat más szolgáltatásaiba helyezi át.

Az OpenAI leállítja a ChatGPT Atlas böngészőt. A mesterséges intelligencia funkcióik egy része más alkalmazásokba kerül (A kép illuszráció) Fotó: GRICHKA BEYSSON-LEANDRI / Hans Lucas

Az OpenAI leállítja az Atlast, alig kilenc hónap után megszűnik az MI-böngésző

Az OpenAI megszünteti mesterséges intelligenciára épülő böngészője, az Atlas támogatását – írta a Meduza. James Sun, az OpenAI termékcsapatának képviselője szerint a szolgáltatás legalább 2026. augusztus 9-ig marad elérhető, így kevesebb mint egy évig működik.

Az Atlas egyes funkciói később a ChatGPT asztali alkalmazásában és a Google Chrome bővítményében jelenhetnek meg.

A döntés négy hónappal azután született, hogy Fidzsi Simo, az OpenAI alkalmazásokért felelős vezetője a nem létfontosságú projektek visszafogását kérte.

Röviddel később a vállalat a Sora mesterséges intelligenciára épülő rövidvideó-generáló alkalmazást is megszüntette.

Az OpenAI 2025. október 21-én mutatta be az Atlast. A fejlesztők célja az internethasználat újragondolása volt, a korai értékelések azonban több problémát is kiemeltek. Nyugati újságírók szerint a böngésző több riválisánál gyengébben teljesített, keresője gyakran irreleváns találatokat adott, és kevés elsődleges forrásra mutató linket jelenített meg.

Súlyos hibák miatt kerülhetnek veszélybe az MI-böngészők felhasználói

Négy népszerű, mesterséges intelligenciával működő böngészőben találtak biztonsági hibákat. A sebezhetőségek miatt illetéktelenek hozzáférhetnek a felhasználók adataihoz.

Beperelték a ChatGPT fejlesztőjét, mert veszélyes lehet a gyerekekre

Florida állam pert indított az OpenAI és Sam Altman ellen. A hatóságok szerint a ChatGPT több alkalommal veszélyes tanácsokat adott, köztük fiatalkorúaknak és erőszakos bűncselekmények elkövetőinek.