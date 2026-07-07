A mesterségesintelligencia-alapú böngészőket a következő nagy áttörésként hirdetik. Összefoglalják a weboldalakat, utazásokat foglalnak, sőt, akár vásárlást is intéznek az ember helyett. A Washingtoni Egyetem új tanulmánya azonban megállapította, hogy a hét legnépszerűbb böngésző közül négy olyan biztonsági kockázatot rejt, amely elég súlyos ahhoz, hogy rosszindulatú weboldalak adatokat lopjanak el a felhasználó által megnyitott weboldalakról. Minél többet tud a böngésző, annál nagyobb a kockázat a biztonsági hiba miatt.

Biztonsági hiba okozhat súlyos gondokat a mesterségesintelligencia-alapú böngészőkben (illusztráció) - Fotó: 123RF

Súlyos biztonsági hiba az AI-alapú böngészőkben

1995 óta minden böngésző betartja azt a szabályt, amely megakadályozza, hogy a weboldalak egymás adatait elolvassák. Ha az egyik lapon egy banki oldal van megnyitva, a másikban pedig egy gyanús weboldal, a gyanús, rosszindulatú oldal nem férhet hozzá a banki adatokhoz. Az AI-alapú böngészőknek ezt a szabályt meg kell kerülniük a működéshez, mivel a több lapon végzett feladatok elvégzéséhez különböző weboldalakról származó adatok elolvasására van szüksége a mesterséges intelligenciának. Pontosan ezt a szélesebb körű hozzáférést tudják a támadók két módszerrel kihasználni.

Az első a prompt-beillesztés, amelynek során egy rosszindulatú weboldal titkos utasításokat rejt el, amelyeket a mesterségesintelligencia-ügynök anélkül hajt végre, hogy észrevenné, hogy manipulálták, így potenciálisan elérhetővé teheti a felhasználó magánjellegű e-mailjeit, jelszavait vagy naptáradatait.

A második módszer során beépített utasításokat tárolnak az AI-ügynök memóriájában, és később aktiválódnak, még az eredeti oldal bezárása után is. A kutatók sikeres bizonyító támadást hajtottak végre a ChatGPT Atlas ellen, bizonyítva, hogy a kockázat valós. A Claude for Chrome bővítményt különösen kockázatosnak minősítették, mivel böngészőbővítményként kialakított felépítése lehetővé teszi számára, hogy kódot juttasson közvetlenül a weboldalakra.

A hét böngésző közül a ChatGPT Atlas, a Gemini-vel ellátott Chrome, a Claude for Chrome és a Perplexity Comet voltak sebezhetőek a kutatás során.

A Copilot-tal ellátott Microsoft Edge, a Brave Leo és a Firefox AI Mode erősebb biztonsági tulajdonságokat mutattak, bár a Firefox volt a legkorlátozottabb funkciók tekintetében. A kutatók az eredményeket minden érintett vállalatnak elküldték. Az Anthropic és a Firefox nem reagált. A Perplexity és az OpenAI szerint a kutatók nem mutattak be teljes körű, végpontok közötti támadási demonstrációt. A Google, a Microsoft és a Brave konstruktív módon foglalkozott az eredményekkel a kutatók beszámolója szerint. Jelenleg az látszódik, hogy az AI-alapú böngészők gyorsabban fejlődnek, mint a biztonsági protokollok.