Bőrápolási tanácsokat ad egy okostelefonos applikáció

Megjelent egy okostelefonos alkalmazás, amely egy szimpla kamerás arcszkennelés segítségével összeállítja és finomhangolja a bőrápolási rutint. Az app neve Sharp, egy németországi diák készítette, és saját bőrproblémái inspirálták a projektet. Az alkalmazás tehát elsősorban azoknak szól, akik szeretnének (arc)bőrápolási rutint kialakítani, de fogalmuk sincs, hogyan kezdjék el, félénkek, szégyenlősek, nincs semmilyen háttértudások, nem tudnak vagy mernek senkit megkérdezni, de odafigyelnének magukra, szeretnék megtudni, milyen termékeket használjanak, és hogy a bőrük mely területeire kell odafigyelniük.

Bőrápolás applikációval, mobilkamerával és mesterséges intelligenciával - Forrás: Sharp / App Store

Bőrápolás az AI segítségével: digitális kozmetikus lesz az okostelefon

A folyamat egy körülbelül 30 másodpercig tartó, irányított szkenneléssel kezdődik. A Sharp (az App Storeban egész pontosan a "Sharp: Face Scan Skincare" néven szerepel) ellenőrzi a megvilágítást, nyomon követi a fej pozícióját, és automatikusan több szögből is felvételt készít, miközben lassan elfordítjuk az arcunkat. A szkennelés befejezése után az alkalmazás pontozza a bőrünket. Az eredményt hat kategóriára bontja:

tisztaság,

zsírosság,

bőrpír,

pórusok és bőrtextúra,

szemkörnyék

hidratáltság.

A Sharp ezeket az eredményeket felhasználva rövid reggeli és esti bőrápolási rutinokat állít össze. Minden egyes lépéshez magyarázatot is ad, az appon belüli termékajánlások pedig a felhasználó pontszámaihoz és az általa megadott költségkerethez igazodnak, szóval nem kell attól tartani, hogy csillagászati összegekbe kerül majd a bőrápolásunk, hacsak nem állítunk be ilyen összeghatárt. Az alkalmazás nem általános kategóriákat javasol (pl. "Használj hidratálót!"), hanem konkrét termékeket. (Emiatt felmerül itthon egy lehetséges elakadás: mi van, ha a magyar piacon nem érhető el egy adott termék?)

Digitális kozmetikusunkká válhat a Sharp alkalmazás

Fotó: Illusztráció/Unsplash

Ami igazán izgalmassá, és persze hasznossá teszi az alkalmazást, az az, hogy rendszeresen ellenőrzi is az arcbőrünk állapotát a heti újraszkennelés funkcióval. A Sharp arra kéri a felhasználókat, hogy hasonló fényviszonyok és elhelyezkedés mellett ismételjék meg a folyamatot, így összehasonlíthatjuk a frissen kapott pontszámokat a korábbi eredményekkel. Az alkalmazás ezután aktualizálhatja a bőrápolási rutint és a termékajánlásokat az észlelt változások alapján.

A felhasználók nyomon követhetik a nyolchetes fejlődési grafikont, összehasonlíthatják az „előtte–utána” fotókat, és rutinemlékeztetőket kaphatnak a zárképernyőn és a Dynamic Islandon keresztül, így válik gyakorlatilag a digitális kozmetikusunkká az alkalmazás.

A Sharp inkább kozmetikai jellegű ajánlásokat, mintsem orvosi tanácsokat, ezt külön kiemeli az appolikáció, nyilván jogi okok miatt. Ami az adatvédelmet illeti, az arcfelvételeket ideiglenesen feltöltik, és a Google Gemini vagy az OpenAI mesterséges intelligencia szolgáltatásaival dolgozzák fel, a képeket az elemzés után pedig eltávolítják a Sharp szervereiről.

Az alkalmazás ingyenesen letölthető, és az első szkennelés, valamint a Skin Score használata nem jár fizetési kötelezettséggel. A prémium hozzáférés ára hetente 4,99 dollár, évente 39,99 dollár (háromnapos ingyenes próbaidőszakkal), illetve 79,99 dollárért már élethosszig tartó hozzáférést kap a felhasználó, foglalja össze a piszkos anyagiakat a Digital Trends. Sajnos kizárólag iOS-en érhető el, az androidosoknak más megoldást kell találniuk az arcbőrük gondozásához.