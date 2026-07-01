Budapesti parkolás: milyen okostelefonos applikációkkal lehet fizetni?

Már hiába gyűjtjük nejlonszatyorban az aprópénzt, hiába dobáljuk be a kalaptartóba az érméket, mondván, jól jön majd a parkoláshoz. A Fővárosi Közgyűlés még 2024 végén döntött a parkolóautomaták fokozatos kivezetéséről, a szabályozás pedig július 1-jén lép hatályba. Vagyis szerdától Budapesten kizárólag mobiltelefonos fizetési módok használhatók: mobilalkalmazással, SMS-ben vagy hanghívással lehet parkolási díjat fizetni, az új szabályokkal együtt pedig emelkednek a parkolási díjak is. A budapesti parkolás így mindenféleképpen telefonhoz kötött. Most mutatunk pár olyan applikációt, amelyet használhatunk hozzá.

Júlis 1-től budapesti parkolás már nem intézhető ezeken, a múlt részévé válnak a parkolóautomaták - Fotó: Mediaworks

Budapesti parkolás: sokféle applikáció közül válogathatunk

Nemzeti Mobilfizetési Rendszer - ez a hivatalos állami applikáció, amely az ország összes közterületi zónáját kezeli. Egyszerű kezelőfelületet kínál utcai parkoláshoz, GPS-alapú zónaválasztással. Az autópálya-matrica-vásárlás is elérhető benne. Android (Google), iOS (Apple iPhone) és HarmonyOS (Huawei) rendszereken is elérhető.

- ez a hivatalos állami applikáció, amely az ország összes közterületi zónáját kezeli. Egyszerű kezelőfelületet kínál utcai parkoláshoz, GPS-alapú zónaválasztással. Az autópálya-matrica-vásárlás is elérhető benne. Simple (OTP) - Magyarország egyik legismertebb mobilparkolási alkalmazása. GPS alapján automatikusan felismeri a parkolási zónát, elmenthető benne több rendszám, időzíthető és távolról is indítható vagy leállítható a parkolás. Emellett autópálya-matrica, BKK-jegy, biztosítás és sok más szolgáltatás is elérhető benne, például érintéses mobilfizetés, csekkbefizetés, biztosításkötés, OTP EP és SZÉP kártya funkciók. Android és iOS rendszereken is elérhető.

- Magyarország egyik legismertebb mobilparkolási alkalmazása. GPS alapján automatikusan felismeri a parkolási zónát, elmenthető benne több rendszám, időzíthető és távolról is indítható vagy leállítható a parkolás. Emellett autópálya-matrica, BKK-jegy, biztosítás és sok más szolgáltatás is elérhető benne, például érintéses mobilfizetés, csekkbefizetés, biztosításkötés, OTP EP és SZÉP kártya funkciók. P ARKL - Nemcsak utcai parkolásra alkalmas, hanem segít számos parkolóházban, irodaházban, bevásárlóközpontokban, tehát a zárt parkolásban is, továbbá elektromosautó-töltőket is kereshetünk vele. GPS-es zónafelismerést, automatikus fizetést kínál. Android és iOS rendszereken is elérhető.

- Nemcsak utcai parkolásra alkalmas, hanem segít számos parkolóházban, irodaházban, bevásárlóközpontokban, tehát a zárt parkolásban is, továbbá elektromosautó-töltőket is kereshetünk vele. GPS-es zónafelismerést, automatikus fizetést kínál. EasyPark - Nemzetközi szinten is elterjedt app, amely GPS alapú zónameghatározással és utólagos fizetési opciókkal is rendelkezik. Android és iOS rendszereken is elérhető.

- Nemzetközi szinten is elterjedt app, amely GPS alapú zónameghatározással és utólagos fizetési opciókkal is rendelkezik. Telekom, One Hungary, Yettel - mindhárom mobilszolgáltatónak van appja a parkoláshoz, Android és iOS rendszereken egyaránt.

A teljes listát az összes létező applikációval, amellyel parkolni tudunk, elérjük a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. honlapján,

ahol megnézhetjük azt is, hogy milyen mobilos operációs rendszereken érhetőek el az adott appok és hogy a parkolás mellett E-matricát és mobiljegyet tudunk-e venni velük. Megfigyelhető, hogy a két vezető oprendszer mellett készültek dedikált parkolós appok a Huawei saját felületére is.