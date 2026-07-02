Az Android 17 új zárképernyős szigora az őrületbe kergethet bárkit

A Google májusban bejelentette az operációs rendszerének idén megjelenő főverziójával kapcsolatban, hogy a zárolási képernyő fokozottabb védelmet kap. Ezek az új védelmi intézkedések az Android 17-ben jelentősen megnehezítik, hogy bárki is behatolhasson a telefonunkba a zárolási képernyő PIN-kódjának vagy jelszavának kitalálásával. Most a Google munkatársa, Mishaal Rahman bemutatta, hogy pontosan hogyan működik az új biztonsági funkció az Android 17-ben, és a változások sokkal szigorúbbak, mint amire számítani lehetett. Elrontott PIN-kód vagy jelszó esetén már nincs szinte korlátlan lehetőségünk, mielőtt hosszabb ideig tartó zárolás jönne a telefonon.

Elrontott PIN-kód az Android 17-ben - szigorúbb lesz a kis robot

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Elrontott PIN-kód vagy jelszó: ésszel lehet próbálkozni

A Google az Android 17-tel sokkal szigorúbb alapértelmezett kísérletkorlátozást vezet be a PIN-kód és a jelszó megadására vonatkozóan a támogatott eszközökön. Ahelyett, hogy idővel több száz kísérletet engedélyezne, a rendszer most jelentősen csökkenti a hibás kísérletek számát, mielőtt hosszabb ideig tartó zárolás lépne életbe. Az Android korábbi főverziói még sokkal engedékenyebbek voltak a PIN-kód és jelszó kísérletek tekintetében.

Az Android 16

az első percben legfeljebb 10,

hat percen belül 20,

25 percen belül 50,

24 óra alatt 110,

öt év alatt pedig akár 1 800 kísérletet is engedélyezett. Eddig.

Ennek vége, a szabályozás mostantól, az Androis 17 esetében sokkal szigorúbbá vált:

az első percben csak hat,

hat percen belül hét,

25 percen belül nyolc,

24 óra alatt 12,

öt év alatt pedig mindössze 19 kísérletet engedélyeznek. 20 hibás kísérlet után további kísérletek nem lehetségesek.

A Google azzal indokolja a változtatást, hogy a korábbi korlátok lehetőséget adtak a rosszindulatú támadóknak arra, hogy ügyeskedjenek, és

kihasználják, hogy az emberek többnyire nem véletlenszerű PIN-kódokat vagy jelszavakat használnak, hanem valamihez kötik ezeket (születésnap, évforduló, stb).

Persze nem minden hibás kísérlet származik rosszindulatú támadótól, simán az is lehet, hogy a készülék tulajdonosát viselte meg például a kánikula, ami ezekben a napokban simán előfordulhat, és egyszerűen csak elfelejti a PIN-kódot vagy a jelszó, vagy másra emlékszik. Ilyen esetekre is felkészült a Google az Android 17-tel. Ha véletlenül többször is ugyanazt a helytelen PIN-kódot adjuk meg, az ismételt hibás beírások már nem számítanak bele a sikertelen kísérletek korlátjába. Ehelyett a rendszer felismeri az ismételt hibát, figyelmen kívül hagyja, és egy külön üzenetet jelenít meg, amely elmagyarázza, miért nem számították be a kísérletet.