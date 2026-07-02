Az Android 17 új zárképernyős szigora az őrületbe kergethet bárkit

A Google májusban bejelentette az operációs rendszerének idén megjelenő főverziójával kapcsolatban, hogy a zárolási képernyő fokozottabb védelmet kap. Ezek az új védelmi intézkedések az Android 17-ben jelentősen megnehezítik, hogy bárki is behatolhasson a telefonunkba a zárolási képernyő PIN-kódjának vagy jelszavának kitalálásával. Most a Google munkatársa, Mishaal Rahman bemutatta, hogy pontosan hogyan működik az új biztonsági funkció az Android 17-ben, és a változások sokkal szigorúbbak, mint amire számítani lehetett. Elrontott PIN-kód vagy jelszó esetén már nincs szinte korlátlan lehetőségünk, mielőtt hosszabb ideig tartó zárolás jönne a telefonon.
Elrontott PIN-kód vagy jelszó: ésszel lehet próbálkozni
A Google az Android 17-tel sokkal szigorúbb alapértelmezett kísérletkorlátozást vezet be a PIN-kód és a jelszó megadására vonatkozóan a támogatott eszközökön. Ahelyett, hogy idővel több száz kísérletet engedélyezne, a rendszer most jelentősen csökkenti a hibás kísérletek számát, mielőtt hosszabb ideig tartó zárolás lépne életbe. Az Android korábbi főverziói még sokkal engedékenyebbek voltak a PIN-kód és jelszó kísérletek tekintetében.
Az Android 16
- az első percben legfeljebb 10,
- hat percen belül 20,
- 25 percen belül 50,
- 24 óra alatt 110,
- öt év alatt pedig akár 1 800 kísérletet is engedélyezett. Eddig.
Ennek vége, a szabályozás mostantól, az Androis 17 esetében sokkal szigorúbbá vált:
- az első percben csak hat,
- hat percen belül hét,
- 25 percen belül nyolc,
- 24 óra alatt 12,
- öt év alatt pedig mindössze 19 kísérletet engedélyeznek. 20 hibás kísérlet után további kísérletek nem lehetségesek.
A Google azzal indokolja a változtatást, hogy a korábbi korlátok lehetőséget adtak a rosszindulatú támadóknak arra, hogy ügyeskedjenek, és
kihasználják, hogy az emberek többnyire nem véletlenszerű PIN-kódokat vagy jelszavakat használnak, hanem valamihez kötik ezeket (születésnap, évforduló, stb).
Persze nem minden hibás kísérlet származik rosszindulatú támadótól, simán az is lehet, hogy a készülék tulajdonosát viselte meg például a kánikula, ami ezekben a napokban simán előfordulhat, és egyszerűen csak elfelejti a PIN-kódot vagy a jelszó, vagy másra emlékszik. Ilyen esetekre is felkészült a Google az Android 17-tel. Ha véletlenül többször is ugyanazt a helytelen PIN-kódot adjuk meg, az ismételt hibás beírások már nem számítanak bele a sikertelen kísérletek korlátjába. Ehelyett a rendszer felismeri az ismételt hibát, figyelmen kívül hagyja, és egy külön üzenetet jelenít meg, amely elmagyarázza, miért nem számították be a kísérletet.