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PIN-kód

Az Android 17 új zárképernyős szigora az őrületbe kergethet bárkit

35 perce
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A Google szigorúbb korlátozásokat vezet be a mobil operációs rendszerének a zárképernyőjén, hogy a PIN-kód és a jelszó kitalálása sokkal nehezebb legyen, mint korábban. Más szabályok jönnek elrontott PIN-kód vagy jelszó esetén.
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PIN-kódjelszóbiztonságAndroidGoogleGoogle Androidjelszó

A Google májusban bejelentette az operációs rendszerének idén megjelenő főverziójával kapcsolatban, hogy a zárolási képernyő fokozottabb védelmet kap. Ezek az új védelmi intézkedések az Android 17-ben jelentősen megnehezítik, hogy bárki is behatolhasson a telefonunkba a zárolási képernyő PIN-kódjának vagy jelszavának kitalálásával. Most a Google munkatársa, Mishaal Rahman bemutatta, hogy pontosan hogyan működik az új biztonsági funkció az Android 17-ben, és a változások sokkal szigorúbbak, mint amire számítani lehetett. Elrontott PIN-kód vagy jelszó esetén már nincs szinte korlátlan lehetőségünk, mielőtt hosszabb ideig tartó zárolás jönne a telefonon.

elrontott PIN-kód
Elrontott PIN-kód az Android 17-ben - szigorúbb lesz a kis robot 
Fotó: Unsplash

Elrontott PIN-kód vagy jelszó: ésszel lehet próbálkozni

A Google az Android 17-tel sokkal szigorúbb alapértelmezett kísérletkorlátozást vezet be a PIN-kód és a jelszó megadására vonatkozóan a támogatott eszközökön. Ahelyett, hogy idővel több száz kísérletet engedélyezne, a rendszer most jelentősen csökkenti a hibás kísérletek számát, mielőtt hosszabb ideig tartó zárolás lépne életbe. Az Android korábbi főverziói még sokkal engedékenyebbek voltak a PIN-kód és jelszó kísérletek tekintetében. 

Az Android 16 

  • az első percben legfeljebb 10, 
  • hat percen belül 20, 
  • 25 percen belül 50, 
  • 24 óra alatt 110, 
  • öt év alatt pedig akár 1 800 kísérletet is engedélyezett. Eddig.

Ennek vége, a szabályozás mostantól, az Androis 17 esetében sokkal szigorúbbá vált:

  • az első percben csak hat, 
  • hat percen belül hét, 
  • 25 percen belül nyolc, 
  • 24 óra alatt 12, 
  • öt év alatt pedig mindössze 19 kísérletet engedélyeznek. 20 hibás kísérlet után további kísérletek nem lehetségesek. 

A Google azzal indokolja a változtatást, hogy a korábbi korlátok lehetőséget adtak a rosszindulatú támadóknak arra, hogy ügyeskedjenek, és 

kihasználják, hogy az emberek többnyire nem véletlenszerű PIN-kódokat vagy jelszavakat használnak, hanem valamihez kötik ezeket (születésnap, évforduló, stb).

Persze nem minden hibás kísérlet származik rosszindulatú támadótól, simán az is lehet, hogy a készülék tulajdonosát viselte meg például a kánikula, ami ezekben a napokban simán előfordulhat, és egyszerűen csak elfelejti a PIN-kódot vagy a jelszó, vagy másra emlékszik. Ilyen esetekre is felkészült a Google az Android 17-tel. Ha véletlenül többször is ugyanazt a helytelen PIN-kódot adjuk meg, az ismételt hibás beírások már nem számítanak bele a sikertelen kísérletek korlátjába. Ehelyett a rendszer felismeri az ismételt hibát, figyelmen kívül hagyja, és egy külön üzenetet jelenít meg, amely elmagyarázza, miért nem számították be a kísérletet.

 

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