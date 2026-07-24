Az AI már az esti mesét is kitalálja helyettünk, ha nincs fantáziánk

Egy technológiai vállalat végül megtalálta a módját annak, hogyan lehet kiszervezni az emberiség legrégebbi képességét: a képzelőerőnk használatát. A Meta egy mesterséges intelligenciával működő esti mese alkalmazást tesztel, azoknak a szülőknek, akiknek nincs fantáziája (vagy kedve? esetleg ideje?) ahhoz, hogy magától meséljen a gyermekének lefekvés előtt. A StoryKit nevű alkalmazás meséket hoz létre egyedi szereplőkkel, helyszínekkel, tanulságokkal és zenével.
Az esti mese minden részletét a mesterséges intelligencia találja ki a Meta világában
A Meta megerősítette, hogy a vállalat egyes országokban kísérleti jelleggel teszteli a StoryKit alkalmazást, hogy megvizsgálja, mennyire tetszik a szülőknek. Jelenleg Mexikóban érhető el a 9to5Mac szerint. A Meta szóvivője a StoryKit-et olyan kreatív történetmesélő alkalmazásként írta le, amely személyre szabott, fantáziadús mesekönyvek készítésére szolgál gyermekek számára, és kiemelte, hogy
- az alkalmazás mesterséges intelligencia alapú biztonsági szűrőket használ,
- nem tartalmaz közösségi funkciókat,
- és kizárólag 18 év feletti felhasználók számára elérhető.
Ahhoz, hogy az alkalmazásban történetet hozzunk létre, először ki kell választanunk egy karaktert, amelyet – az App Store-ban található leírás szerint – úgy hozhatunk létre, hogy „fényképet készítünk a gyermek kedvenc játékáról vagy személyéről, hogy életre keltsük őt”. Ezután leírjuk a történet világát, és kiválasztunk egy tanulságot, így „beépíthetjük az olyan értékeket, mint a kedvesség, a bátorság vagy az empátia anélkül, hogy didaktikusnak tűnne”.
A StoryKit többféle formátumban is elkészítheti a történetet:
- Képeskönyv: lapozós forma, illusztrált oldalakkal, narrációval és zenei aláfestéssel
- Hangoskönyv: felolvassa helyettünk a mesét az AI-hang az autóban, fürdés közben vagy lefekvés előtt
- Megkapjuk a teljes szöveget, így ha nem is mi találtuk ki, legalább mi olvassuk fel
Nyomtatható PDF-file: egy kézzelfogható emlék, amelyet megmutathatnak a barátaiknak
Ne ebben segítsen a technológia!
A mesterséges intelligencia sok hasznos dologra jó, és a technológia fejlődése ellen tiltakozni mindig picit avittasnak hat, ebben az esetben viszont nem feltétlenül lehet látni a StoryKit előnyeit a rengeteg hátránya mellett. Az emberiségnek sok hibája van, egy dologban viszont mindig is nagyon jók voltunk, amióta világ a világ: a fantáziálásban a képzeletünk erejével. A gyerekeinkkel való kapcsolódás egyik fontos pontja a történetmesélés, a kérdés, hogy vajon tényleg el akarjuk-e engedni ezt a köteléket, a közösen megélt fantáziálás és a bolondozás lehetőségét, és kiszervezni ezeket a kapcsolatteremtő pillanatokat az okostelefonjainknak? Ha minden mesének van tanulsága, akkor most ennek is kiemelhetjük, akár didaktikusan is:
dönthetünk úgy, hogy olyan világban élünk, ahol a gyerekeket nem a mesterséges intelligencia által írt esti mesékkel nevelik fel.
A Meta jövőképe lehet, hogy ilyen sivár, de megvan a hatalmunk hozzá, hogy elutasítsuk ezt a valóságot.