Az AI már az esti mesét is kitalálja helyettünk, ha nincs fantáziánk

Egy technológiai vállalat végül megtalálta a módját annak, hogyan lehet kiszervezni az emberiség legrégebbi képességét: a képzelőerőnk használatát. A Meta egy mesterséges intelligenciával működő esti mese alkalmazást tesztel, azoknak a szülőknek, akiknek nincs fantáziája (vagy kedve? esetleg ideje?) ahhoz, hogy magától meséljen a gyermekének lefekvés előtt. A StoryKit nevű alkalmazás meséket hoz létre egyedi szereplőkkel, helyszínekkel, tanulságokkal és zenével.

A közös élmények mellett az esti mese egy fontos kapcsolódási pont a szülő-gyerek kapcsolatban (illusztráció)

Fotó: Shutterstock /

Az esti mese minden részletét a mesterséges intelligencia találja ki a Meta világában

A Meta megerősítette, hogy a vállalat egyes országokban kísérleti jelleggel teszteli a StoryKit alkalmazást, hogy megvizsgálja, mennyire tetszik a szülőknek. Jelenleg Mexikóban érhető el a 9to5Mac szerint. A Meta szóvivője a StoryKit-et olyan kreatív történetmesélő alkalmazásként írta le, amely személyre szabott, fantáziadús mesekönyvek készítésére szolgál gyermekek számára, és kiemelte, hogy

az alkalmazás mesterséges intelligencia alapú biztonsági szűrőket használ,

nem tartalmaz közösségi funkciókat,

és kizárólag 18 év feletti felhasználók számára elérhető.

Ahhoz, hogy az alkalmazásban történetet hozzunk létre, először ki kell választanunk egy karaktert, amelyet – az App Store-ban található leírás szerint – úgy hozhatunk létre, hogy „fényképet készítünk a gyermek kedvenc játékáról vagy személyéről, hogy életre keltsük őt”. Ezután leírjuk a történet világát, és kiválasztunk egy tanulságot, így „beépíthetjük az olyan értékeket, mint a kedvesség, a bátorság vagy az empátia anélkül, hogy didaktikusnak tűnne”.

A StoryKit többféle formátumban is elkészítheti a történetet:

Képeskönyv: lapozós forma, illusztrált oldalakkal, narrációval és zenei aláfestéssel

Hangoskönyv: felolvassa helyettünk a mesét az AI-hang az autóban, fürdés közben vagy lefekvés előtt

Megkapjuk a teljes szöveget, így ha nem is mi találtuk ki, legalább mi olvassuk fel

Nyomtatható PDF-file: egy kézzelfogható emlék, amelyet megmutathatnak a barátaiknak

Az új mesekönyv? (illusztráció) - Fotó: Ruan Richard Rodrigues / Unsplash

Ne ebben segítsen a technológia!

A mesterséges intelligencia sok hasznos dologra jó, és a technológia fejlődése ellen tiltakozni mindig picit avittasnak hat, ebben az esetben viszont nem feltétlenül lehet látni a StoryKit előnyeit a rengeteg hátránya mellett. Az emberiségnek sok hibája van, egy dologban viszont mindig is nagyon jók voltunk, amióta világ a világ: a fantáziálásban a képzeletünk erejével. A gyerekeinkkel való kapcsolódás egyik fontos pontja a történetmesélés, a kérdés, hogy vajon tényleg el akarjuk-e engedni ezt a köteléket, a közösen megélt fantáziálás és a bolondozás lehetőségét, és kiszervezni ezeket a kapcsolatteremtő pillanatokat az okostelefonjainknak? Ha minden mesének van tanulsága, akkor most ennek is kiemelhetjük, akár didaktikusan is:

dönthetünk úgy, hogy olyan világban élünk, ahol a gyerekeket nem a mesterséges intelligencia által írt esti mesékkel nevelik fel.

A Meta jövőképe lehet, hogy ilyen sivár, de megvan a hatalmunk hozzá, hogy elutasítsuk ezt a valóságot.