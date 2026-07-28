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nyomtatás

300 különböző anyagra képes nyomtatni ez az otthoni UV-nyomtató, és pénzt is kereshetünk vele

41 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Az eufyMake kompakt, asztali UV-nyomtatóját kreatív alkotóknak és kisvállalkozásoknak szánják a nagy, ipari méretű berendezések helyett. A eufyMake E1 professzionális minőségű, akár 1440 DPI felbontású nyomatokra is képes.
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nyomtatásAnkerkisvállalkozás

A eufyMake E1 egy kompakt, asztali UV-nyomtató, amely professzionális minőségű, akár 1440 DPI felbontású nyomatokat és az Amass3D technológiának köszönhetően akár 5 mm magas, látványos 3D textúrákat készít. A ColorMaestro színkezelési technológia élénk, élethű és tartós színeket biztosít, miközben a készülék több mint 300 különböző anyagra képes nyomtatni, akár 330 × 420 mm-es munkaterületen. 

eufyMake E1
eufyMake E1 UV-nyomtató
Fotó: Anker Innovations / eufyMake

eufyMake E1: otthoni UV-nyomtató kompakt méretben

Moduláris kialakításának köszönhetően sík- és rotációs nyomtatásra, valamint UV DTF matricák készítésére is bővíthető, az automatikus pozicionálást pedig kettős lézer, 8 megapixeles kamera és JetClean öntisztító rendszer segíti, derül ki az Anker Innovations tájékoztatásából, amelyhez a eufyMake márka tartozik. 

A beépített AI-eszközök, a több mint 20 000 elérhető sablon és a csendes, 60 dB alatti működés ideális választássá teszik kreatív alkotók, kisvállalkozások és egyedi termékeket készítő felhasználók számára,

  a több mint 300 különböző anyagot támogató rendszer új lehetőségeket kínál az egyedi, kis szériás termékek előállítására is. Többek között képes nyomtatni

  • fára, 
  • fémre, 
  • üvegre, 
  • kerámiára, 
  • akrilra, 
  • bőrre, 
  • textilre 
  • és vászonra is.

Kreativitásból jövedelmező vállalkozás, pontos költségkövetéssel

Az UV-nyomtatásba beruházó kisvállalkozók és kreatív alkotók számára nemcsak a nyomtatási minőség, hanem az egyes termékek előállításának tényleges költsége is kulcsfontosságú szempont. A eufyMake ezért olyan megoldásokat biztosít, amelyek segítenek pontosabban megbecsülni a gyártási költségeket, és átláthatóbbá teszik a személyre szabott termékek házon belüli előállítását.

eufyMake E1 UV-nyomtató
Fotó: Anker Innovations / eufyMake

A kis volumenű gyártással foglalkozó kreatív vállalkozások száma Európa-szerte növekszik. Az olyan platformok, mint az Etsy, az Allegro és a közösségi kereskedelmi csatornák, lehetővé tették, hogy több ezer alkotó közvetlenül a fogyasztóknak értékesítsen személyre szabott termékeket. Az Etsy legutóbbi felmérése szerint az Etsy-eladók 89%-a egyszemélyes vállalkozásként működik, míg 97%-uk otthonról végzi tevékenységét. Ezek az önálló alkotók egy személyben felelnek a tervezésért, a gyártásért és az értékesítésért.

A jövedelmezőség egyik kulcsa a tintafelhasználás pontos ismerete. A eufyMake szoftveres felülete olyan paraméterek elemzésével segít megbecsülni az egyes nyomtatási feladatok tintaszükségletét, mint a nyomtatási méret, a fedettség és a nyomtatási rétegek száma.

A várható tintafelhasználás – beleértve az egyes színek felhasználását is – megjelenítésével pontosabban kiszámítható az egyes termékek tényleges gyártási költsége, és így a kisvállalkozók megalapozottabb döntéseket hozhatnak az áraikról.

eufyMake E1 UV-nyomtató
Fotó: Anker Innovations / eufyMake

Míg a költségek átláthatósága hatékonyabbá teszi a vállalkozások működését, az anyagok sokoldalúsága új lehetőségeket teremt a termékfejlesztésben. A hagyományos UV-nyomtatás elsősorban merev felületekre, például akrilra, fémre, üvegre és fára összpontosított. A rugalmas tintamegoldásoknak köszönhetően azonban az alkotók olyan alkalmazási területeket is felfedezhetnek, ahol a rugalmasság és a tartósság egyaránt fontos. A kisvállalkozások számára – különösen azoknak, amelyek saját tervezési és gyártási folyamataikat is maguk kezelik – az UV-nyomtatás költséghatékony módot kínálhat egy személyre szabott termékekre épülő üzletág felépítéséhez, ígéri a vállalat sajtóközleménye. Az olyan kompakt, könnyen karbantartható rendszerek, mint a eufyMake E1, csökkentik a működés összetettségét, miközben lehetővé teszik az alkotók számára, hogy rugalmasan és fokozatosan bővíthető módon szervezzék meg gyártásukat.

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