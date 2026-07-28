300 különböző anyagra képes nyomtatni ez az otthoni UV-nyomtató, és pénzt is kereshetünk vele

A eufyMake E1 egy kompakt, asztali UV-nyomtató, amely professzionális minőségű, akár 1440 DPI felbontású nyomatokat és az Amass3D technológiának köszönhetően akár 5 mm magas, látványos 3D textúrákat készít. A ColorMaestro színkezelési technológia élénk, élethű és tartós színeket biztosít, miközben a készülék több mint 300 különböző anyagra képes nyomtatni, akár 330 × 420 mm-es munkaterületen.

eufyMake E1 UV-nyomtató

Fotó: Anker Innovations / eufyMake

eufyMake E1: otthoni UV-nyomtató kompakt méretben

Moduláris kialakításának köszönhetően sík- és rotációs nyomtatásra, valamint UV DTF matricák készítésére is bővíthető, az automatikus pozicionálást pedig kettős lézer, 8 megapixeles kamera és JetClean öntisztító rendszer segíti, derül ki az Anker Innovations tájékoztatásából, amelyhez a eufyMake márka tartozik.

A beépített AI-eszközök, a több mint 20 000 elérhető sablon és a csendes, 60 dB alatti működés ideális választássá teszik kreatív alkotók, kisvállalkozások és egyedi termékeket készítő felhasználók számára,

a több mint 300 különböző anyagot támogató rendszer új lehetőségeket kínál az egyedi, kis szériás termékek előállítására is. Többek között képes nyomtatni

fára,

fémre,

üvegre,

kerámiára,

akrilra,

bőrre,

textilre

és vászonra is.

Kreativitásból jövedelmező vállalkozás, pontos költségkövetéssel

Az UV-nyomtatásba beruházó kisvállalkozók és kreatív alkotók számára nemcsak a nyomtatási minőség, hanem az egyes termékek előállításának tényleges költsége is kulcsfontosságú szempont. A eufyMake ezért olyan megoldásokat biztosít, amelyek segítenek pontosabban megbecsülni a gyártási költségeket, és átláthatóbbá teszik a személyre szabott termékek házon belüli előállítását.

eufyMake E1 UV-nyomtató

Fotó: Anker Innovations / eufyMake

A kis volumenű gyártással foglalkozó kreatív vállalkozások száma Európa-szerte növekszik. Az olyan platformok, mint az Etsy, az Allegro és a közösségi kereskedelmi csatornák, lehetővé tették, hogy több ezer alkotó közvetlenül a fogyasztóknak értékesítsen személyre szabott termékeket. Az Etsy legutóbbi felmérése szerint az Etsy-eladók 89%-a egyszemélyes vállalkozásként működik, míg 97%-uk otthonról végzi tevékenységét. Ezek az önálló alkotók egy személyben felelnek a tervezésért, a gyártásért és az értékesítésért.

A jövedelmezőség egyik kulcsa a tintafelhasználás pontos ismerete. A eufyMake szoftveres felülete olyan paraméterek elemzésével segít megbecsülni az egyes nyomtatási feladatok tintaszükségletét, mint a nyomtatási méret, a fedettség és a nyomtatási rétegek száma.

A várható tintafelhasználás – beleértve az egyes színek felhasználását is – megjelenítésével pontosabban kiszámítható az egyes termékek tényleges gyártási költsége, és így a kisvállalkozók megalapozottabb döntéseket hozhatnak az áraikról.